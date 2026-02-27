CAGMO представляет новую концертную программу по музыке известных русских рок-групп — «Хор Русского Рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей.

В программе прозвучат песни таких легендарных групп, как: Агата Кристи, Аукцыон, 7Б, Маша и Медведи, Гражданская Оборона, Чайф, Наутилус Помпилиус, Алиса, Король и Шут, Гарик Сукачев, Смысловые Галлюцинации, Альянс, Чиж & Co, Пилот, Кипелов.

Уникальные аранжировки CAGMO придадут любимым песням новую мощь и объём, сохраняя их энергию и пробуждая светлую ностальгию, а мерцание тысяч свечей создаст непередаваемую атмосферу.

Ждем вас на концертах программы «Хор Русского Рока»!