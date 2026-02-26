CAGMO представляет новую программу со свечами для камерного состава оркестра — "Солисты оркестра CAGMO — Гарри Поттер и Миядзаки".

Программа состоит из уникальных аранжировок, специально написанных для виртуозного камерного исполнения, поэтому исполняется только солистами оркестра CAGMO.

Программа разделена на два акта по 45 минут с антрактом: в первом акте вас ждет волшебная музыка Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере, а во втором — чарующие композиции Дзё Хисаиси из анимационных шедевров Хаяо Миядзаки: «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Порко Россо», «Ветер крепчает», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо».

Благодаря чувственному исполнению солистов зрителей ждет необычайное погружение в музыку двух легендарных вселенных.

Почувствуйте музыку, которая покорила сердца миллионов, и отправьтесь в волшебное путешествие в окружении сотен свечей вместе с оркестром CAGMO!