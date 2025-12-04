CAGMO представляет концертную программу по лучшим произведениям культовой франшизы Heroes Of Might and Magic. Узнаваемый с первых нот саундтрек в исполнении симфонического оркестра и хора напомнит о захватывающих приключениях, штурмах и битвах в фэнтезийных мирах легендарной игры.

Монументальные темы Героев Меча и Магии, с детства знакомые каждому, стали неотъемлемой частью жизни поклонников игры. Хотите почувствовать пробирающую до костей атмосферу Некрополиса? Спокойствие и безмятежность Оплота? Силу и стойкость Крепости? Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Энроту, Аксеоту и Асхану и станьте настоящим Героем вместе с CAGMO!