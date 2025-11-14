Оркестр CAGMO

Симфония Hollow Knight

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
29.04
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовой игры Hollow Knight и её долгожданного продолжения Hollow Knight: Silksong — «Симфония Hollow Knight» в исполнении оркестра и хора.

Hollow Knight — настоящий феномен инди-сцены. Эта вселенная полюбилась сотням тысяч игроков по всему миру и успела стать культовой благодаря уникальному сочетанию рукописной графики, глубокой мифологии и музыки Кристофера Ларкина, создающей неповторимую атмосферу.

В программе — чарующие и драматичные мелодии из мрачной Hollow Knight (с дополнениями The Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Gods & Nightmares) и ее загадочного сиквела Hollow Knight: Silksong. Уникальные аранжировки для оркестра и хора придадут этим темам новую мощь и глубину, сохраняя их характер и усиливая ощущение погружения в игру.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Hollow Knight»!

Список композиций

1 АКТ

1.
Enter Hallownest
1:30
2.
False Knight
3:05
3.
Greenpath
3:38
4.
Hornet
2:47
5.
Mantis Lords
1:46
6.
City of Tears
2:59
7.
Broken Vessel
2:00
8.
Nosk
1:51
9.
White Palace
4:19
10.
Sealed Vessel
5:46
11.
Radiance
2:18
12.
Hollow Knight
1:37
13.
Truth, beauty and Hatred
3:51
14.
White Defender
3:42
15.
The Grimm Troupe
2:19
16.
Nightmare King
2:51
16 Композиций ~ 50 Минут

2 АКТ

1.
Hive Knight
2:03
2.
Pale Court
3:53
3.
Gods & Glory
2:53
4.
Daughter of Hallownest
2:57
5.
Sisters of battle
1:52
6.
Pure Vessel
2:28
7.
Silksong (Main menu)
1:28
8.
Enter Pharloom
2:06
9.
Strive
1:46
10.
Bonebottom
3:12
11.
Bell Beast
1:47
12.
Lace
2:47
13.
Fourth Chorus
1:34
14.
Sister Splinter
1:09
15.
Widow
2:04
16.
Last Judge
2:13
17.
Cogwork Dancers
2:34
18.
Trobbio
2:01
19.
Skarrsinger Karmelita
1:47
19 Композиций ~ 45 Минут
35 Композиций95 Минут
