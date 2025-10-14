Оркестр CAGMO

Симфония Hollow Knight

МоскваКЗ «Москва» (Остров Мечты)
14.10
20:00Tu
Симфония Hollow Knight концерт в исполнении Оркестра CAGMO в Москва
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовой игры Hollow Knight и её долгожданного продолжения Hollow Knight: Silksong — «Симфония Hollow Knight» в исполнении оркестра и хора.

Hollow Knight — настоящий феномен инди-сцены. Эта вселенная полюбилась сотням тысяч игроков по всему миру и успела стать культовой благодаря уникальному сочетанию рукописной графики, глубокой мифологии и музыки Кристофера Ларкина, создающей неповторимую атмосферу.

В программе — чарующие и драматичные мелодии из мрачной Hollow Knight (с дополнениями The Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Gods & Nightmares) и ее загадочного сиквела Hollow Knight: Silksong. Уникальные аранжировки для оркестра и хора придадут этим темам новую мощь и глубину, сохраняя их характер и усиливая ощущение погружения в игру.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Hollow Knight»!

Список композиций

1.
Enter Hallownest
1:30
2.
False Knight
3:05
3.
Greenpath
3:38
4.
Hornet
2:47
5.
Mantis Lords
1:46
6.
City of Tears
2:59
7.
Broken Vessel
2:00
8.
Nosk
1:51
9.
White Palace
4:19
10.
Sealed Vessel
5:46
11.
Radiance
2:18
12.
Hollow Knight
1:37
13.
Truth, beauty and Hatred
3:51
14.
White Defender
3:42
15.
The Grimm Troupe
2:19
16.
Nightmare King
2:51
17.
Hive Knight
2:03
18.
Pale Court
3:53
19.
Gods & Glory
2:53
20.
Daughter of Hallownest
2:57
21.
Sisters of battle
1:52
22.
Pure Vessel
2:28
23.
Silksong (Main menu)
1:27
24.
Lace
2:47
25.
Bonebottom
3:12
26.
Last Dive
2:23
27.
Lost Lace
2:52
28.
Sister of the Void
2:07
28 Композиций ~ 80 Минут
