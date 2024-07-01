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8.7
Оркестр CAGMO

Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру

МоскваДом Кино
20.10
19:00Su
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120 минут

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 30 000+
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO, создавший серию популярных концертных программ по мотивам приключенческой игры Genshin Impact, представляет новую концертную программу в двух актах – «Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру», объединившую лучшие композиции таинственной Инадзумы и колоритного Сумеру.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь в музыкальное путешествие под сень багряных клёнов и пурпурных сакур Инадзумы, чтобы прочувствовать атмосферу стремления к вечности Наруками Огосё. А среди тропических лесов и пустынь Сумеру, познаете мудрость древнейших цивилизаций и насладитесь удивительными видами центра науки Тейвата.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают новое яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру» подарит множество эмоций и ярких воспоминаний всем поклонникам путешествий по этой бескрайней вселенной.

Билеты

Список композиций

Акт 1

1.
Genshin Impact
1:46
2.
Inazuma
5:30
3.
Duel in the Mist
4:08
4.
Will of Thunder
1:12
5.
Island for Outlanders
1:33
6.
Serene and Fathomless
2:38
7.
Her Imperial Majesty
2:18
8.
Camellia in Winter Snow
2:26
9.
Overlord of the Thunderstorm
4:21
10.
Dazzling Lights in the Summer
2:02
11.
Against the Invisible Net
4:15
12.
Judgment of Euthymia
2:30
13.
Streets of Elegance
1:57
14.
Miko's Ingenuity
3:33
15.
Samurai's Sorrow
2:14
16.
Flow of Autumn Wind
1:57
17.
Fiery Pursuit
4:15
18.
Fall of Maples
1:57
19.
Chrysalis Suspirii
3:27
19 Композиций ~ 50 Минут

Акт 2

1.
Sumeru
4:45
2.
For Riddles, for Wonders
2:14
3.
Surasthana Fantasia
2:21
4.
Village Surrounded by Green
2:33
5.
Jungle Wanderers
1:59
6.
Gilded Runner
4:05
7.
In Yonder Ribat
1:53
8.
Across Dimming Asterisms
4:01
9.
Solitude Past and Present
2:43
10.
Melody of Sprouting Flowers
2:10
11.
Evergreen Wish
2:06
12.
Hustle and Bustle of Ormos
1:48
13.
Scorching Outpost
2:19
14.
Jolts in the Forest
4:08
15.
Winding Through Avidya
2:08
16.
Halcyon Times
2:00
17.
God-Devouring Mania
3:38
17 Композиций ~ 50 Минут
36 Композиций100 Минут
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