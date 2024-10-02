CAGMO, создавший серию популярных концертных программ по мотивам приключенческой игры Genshin Impact, представляет новую концертную программу в двух актах – «Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру», объединившую лучшие композиции таинственной Инадзумы и колоритного Сумеру.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь в музыкальное путешествие под сень багряных клёнов и пурпурных сакур Инадзумы, чтобы прочувствовать атмосферу стремления к вечности Наруками Огосё. А среди тропических лесов и пустынь Сумеру, познаете мудрость древнейших цивилизаций и насладитесь удивительными видами центра науки Тейвата.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают новое яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру» подарит множество эмоций и ярких воспоминаний всем поклонникам путешествий по этой бескрайней вселенной.