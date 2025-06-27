Оркестр CAGMO

Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
28.01
19:00We
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95 минут

популярное

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ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO, создавший серию популярных концертных программ по мотивам приключенческой игры Genshin Impact, представляет новую программу — «Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума».

Вместе с музыкантами симфонического оркестра CAGMO и чарующим сопрано вы отправитесь в музыкальное путешествие по Тейвату:
✦ Побываете в Мондштадте — городе романтики, одуванчиков и первых приключений, где царит дух свободы и вечного праздника.
✦ Окажетесь в Ли Юэ — крае величественных гор и изящных пагод, где процветают культура и традиции богатого портового города.
✦ А в Инадзуме под сенью багряных клёнов и пурпурных сакур прочувствуете стремление к вечности, воплощённое в воле Наруками Огосё.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении симфонического оркестра CAGMO и завораживающего сопрано знаменитые саундтреки композитора обретают новое яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

Более полутора часов музыки из трёх регионов в сопровождении симфонического оркестра и сопрано перенесут вас в атмосферу любимых мест Мондштадта, Ли Юэ и Инадзумы, пробуждая воспоминания о начале путешествия по вселенной Genshin Impact.

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Список композиций

Акт 1

1.
Genshin Impact Main Theme
1:46
2.
Dawn Winery Theme
1:08
3.
What a Hopeful Voyage
2:50
4.
Dance of Aphros
1:41
5.
Rhythm from Ancient Times
3:40
6.
Charge! Fearless Warriors
3:58
7.
Forsaken Child of Ancient Times
2:55
8.
Bard's Adventure
1:47
9.
Caelestinum Finale Termini
3:28
10.
Symphony of Boreal Wind
4:51
11.
Liyue
4:36
12.
Gallant Challenge
3:43
13.
Path of Yaksha
1:47
14.
Dance with the Great Vortex
3:03
15.
Inevitable Conflict
4:07
15 Композиций ~ 46 Минут

Акт 2

1.
Any Last Words
1:33
2.
Rapid as Wildfires
4:20
3.
Never-Ending Performance
3:05
4.
Inazuma
5:30
5.
Undersea Encounters
3:26
6.
Against the Invisible Net
4:15
7.
Rex Incognito
1:49
8.
Duel in the Mist
4:08
9.
Overlord of the Thunderstorm
4:21
10.
Judgment of Euthymia
2:30
11.
Fiery Pursuit
4:15
12.
Chrysalis Suspirii
3:27
12 Композиций ~ 43 Минуты
27 Композиций89 Минут
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