CAGMO, создавший серию популярных концертных программ по мотивам приключенческой игры Genshin Impact, представляет новую программу — «Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума».

Вместе с музыкантами симфонического оркестра CAGMO и чарующим сопрано вы отправитесь в музыкальное путешествие по Тейвату:

✦ Побываете в Мондштадте — городе романтики, одуванчиков и первых приключений, где царит дух свободы и вечного праздника.

✦ Окажетесь в Ли Юэ — крае величественных гор и изящных пагод, где процветают культура и традиции богатого портового города.

✦ А в Инадзуме под сенью багряных клёнов и пурпурных сакур прочувствуете стремление к вечности, воплощённое в воле Наруками Огосё.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении симфонического оркестра CAGMO и завораживающего сопрано знаменитые саундтреки композитора обретают новое яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

Более полутора часов музыки из трёх регионов в сопровождении симфонического оркестра и сопрано перенесут вас в атмосферу любимых мест Мондштадта, Ли Юэ и Инадзумы, пробуждая воспоминания о начале путешествия по вселенной Genshin Impact.