В исполнении камерного ансамбля прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян и балканских народов. Декорации концертной программы выполнены с узнаваемыми элементами и имеют отсылки к локациям, боссам и предметам. Этническое звучание струнного квартета, флейты, перкуссии и акустической гитары перенесет зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет любимой игры.