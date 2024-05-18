Оркестр CAGMO

ВедьмакДикая охота

МоскваФиноми
18.05
17:00Sa
Мероприятие
прошло
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Расписание концертов
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

В исполнении камерного ансамбля прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян и балканских народов. Декорации концертной программы выполнены с узнаваемыми элементами и имеют отсылки к локациям, боссам и предметам. Этническое звучание струнного квартета, флейты, перкуссии и акустической гитары перенесет зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет любимой игры.

Список композиций

1.
Geralt Of Rivia
2:22
2.
Commanding the Fury
2:08
3.
Silver For Monsters...
2:19
4.
Whispers of Oxenfurt
2:34
5.
Widow-maker
2:10
6.
Kaer Morhen
2:35
7.
Witch Hunters
2:40
8.
...Steel for Humans
1:27
9.
Cloak and Dagger
2:46
10.
Welcome, Imlerith
2:45
11.
The Song of the Sword-Dancer
2:12
12.
The Hunt is Coming
2:05
13.
The Wolf And The Swallow
2:36
14.
Hjalmar's Axe
0:55
15.
Merchants of Novigrad
3:09
16.
The Shrieker Contract
1:42
17.
Hunt Or Be Hunted
2:25
18.
Hearts of Stone
2:53
19.
Mystery Man
2:40
20.
Blood and Wine
2:57
21.
The Musty Scent of Fresh Pâté
2:20
22.
Priscilla's song
3:22
22 Композиции ~ 53 Минуты

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