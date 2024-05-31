Оркестр CAGMO

Линкин ПаркПри свечах

МоскваФиноми
31.05
21:00Fr
Мероприятие
прошло
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Расписание концертов
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

В исполнении струнного квартета, фортепиано, флейты и ударных прозвучат уникальные версии треков культовой рок-группы Линкин Парк. Концертная программа, основанная на аранжировках к Симфонии Линкин Парк, реализована в камерном ключе, но сохранила весь драйв и драматизм присущий творчеству группы. Оригинальные декорации, отсылающие к клипу Numb, перенесут зрителей в атмосферу готического собора и сотен свечей, на фоне которых прозвучат все самые известные треки группы.

Список композиций

1.
Faint
2:47
2.
A Place for My Head
3:04
3.
From the Inside
2:56
4.
My December
4:20
5.
Castle Of Glass
4:30
6.
New Divide
4:28
7.
Bleed It Out
2:44
8.
Runaway
3:04
9.
One Step Closer
2:37
10.
Somewhere I Belong
3:33
11.
Papercut
3:04
12.
Crawling
3:29
13.
In the End
3:39
14.
What I've Done
3:25
15.
One More Light
4:19
16.
Numb
3:41
16 Композиций ~ 56 Минут

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