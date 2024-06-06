В исполнении струнного квартета и фортепиано прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание знаменитых произвдений в камерном составе - уникальный опыт и свежий взгляд на творчество Ханса Циммера. Декоративное оформление концерта посвящено Пиратам Карибского моря и погружает зрителя в атмосферу корсарского логова. В концертную програму входит музыка из фильмов: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».