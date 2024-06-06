Оркестр Неоклассика

Ханс ЦиммерПиратское логово

МоскваФиноми
06.06
19:00Th
Мероприятие
прошло
Включить
Расписание концертов
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

В исполнении струнного квартета и фортепиано прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание знаменитых произвдений в камерном составе - уникальный опыт и свежий взгляд на творчество Ханса Циммера. Декоративное оформление концерта посвящено Пиратам Карибского моря и погружает зрителя в атмосферу корсарского логова. В концертную програму входит музыка из фильмов: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».

Список композиций

1.
The Ring Suite (Звонок OST)
7:00
2.
Dune Suite (Дюна OST)
6:00
3.
Discombobulate (Шерлок Холмс OST)
2:25
4.
This Land (Король Лев OST)
4:00
5.
Oogway Ascends (Кунг-фу Панда OST)
2:03
6.
Angels and Demons Main Theme (Код да Винчи: Ангелы и Демоны OST)
2:14
7.
Dream Is Collapsing (Начало OST)
2:23
8.
Time (Начало OST)
4:35
9.
Cornfield Chase (Интерстеллар OST)
2:07
10.
No Time for Caution (Интерстеллар OST)
4:06
11.
My Jolly Sailor Bold (Пираты Карибского Моря OST)
4:16
12.
Davy Jones Theme (Пираты Карибского Моря OST)
3:15
13.
Jack Sparrow (Пираты Карибского Моря OST)
5:56
14.
Now We Are Free (Гладиатор OST)
4:14
14 Композиций ~ 55 Минут

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123001, город Москва, ул Спиридоновка, д. 9

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402