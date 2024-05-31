Концертная программа в составе струнного квартета, флейты и фортепиано по музыке из знаменитой киновселенной с оригинальными камерными аранжировками творчества Джона Уильямса. Уникальный опыт погружения в фантастический мир достигается благодаря сценографии, наполненной отсылками к оригинальным элементам Хогвартса и важным событиям в жизни героев. Программа имеет наивысшую сложность исполнения и презентуется исключительно концертмейстерами оркестра, что дает возможность послушать любимую музыку в виртуозном исполнении.