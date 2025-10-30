афишаРейтинг
8.2
Оркестр CAGMO

Симфония Elden Ring + Dark Souls

МоскваКЦ ЗИЛ
08.10
20:00Th
Включить

с хором

125 мин

игра года

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклиствидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую музыкальную программу в исполнении оркестра и хора, посвященную величественным мирам Dark Souls и Elden Ring — играм, созданным гениальным гейм-дизайнером Хидэтака Миядзаки.

В этой программе подчеркивается концептуальная преемственность между ставшей классикой эпической сагой Dark Souls и новым шедевром Elden Ring. Оба мира, пропитанные атмосферой мрака и цикличности бытия, образуют единую плеяду легендарных вселенных, созданных великим мастером.

Сквозь мелодии и оркестровые аранжировки зрители смогут погрузиться в мрачные и завораживающие пространства этих игр и прочувствовать драматизм и эпичность повествования. Это путешествие, которое объединяет прошлое и настоящее: с уважением к наследию Dark Souls и с трепетом к новому и неизведанному в Elden Ring.

Приходите, чтобы вместе с нами насладиться Симфонией Elden Ring + Dark Souls!

Билеты

Список композиций

1 АКТ (Dark Souls)

1.
Dark Souls
2:40
2.
Great Grey Wolf Sif
3:22
3.
Gwyn, Lord of Cinder
3:35
4.
Main Theme
2:46
5.
Prologue
3:10
6.
Abyss Watchers
4:51
7.
Pontiff Sulyvahn
3:56
8.
Dancer of the Boreal Valley
3:25
9.
Lorian, Elder Prince , Lothric, Younger Prince
3:12
10.
Soul of Cinder
5:52
11.
Father Ariandel and Sister Friede
4:29
12.
Slave Knight Gael
5:39
13.
Darkeater Midir
4:16
14.
For the Dark Soul
1:53
14 Композиций ~ 60 Минут

2 АКТ (Elden Ring)

1.
Main Theme
1:38
2.
Godskin Apostles
4:34
3.
Lichdragon Fortissax
5:28
4.
Regal Ancestor Spirit
4:09
5.
Mohg, Lord of Blood
4:22
6.
Godrick the Grafted
4:48
7.
Malenia, Blade of Miquella
3:44
8.
Starscourge Radahn
6:08
9.
God-Devouring Serpent
4:30
10.
Rennala, Queen of the Full Moon
4:46
11.
Godfrey, First Elden Lord
3:17
12.
The Final Battle
4:58
13.
Divine Beast Dancing Lion
3:53
14.
The Promised Consort Radahn
6:33
14 Композиций ~ 65 Минут
28 Композиций125 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402