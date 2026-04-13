афишаРейтинг
9.1
Оркестр CAGMO

Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах

ВоронежВоронежская Государственная Филармония
08.12
19:00Tu
Включить

ПРИ СВЕЧАХ

избранное

Билеты
ОписаниеТреклиствидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет совершенно новую концертную программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди — «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт» при свечах.

Концерт тематически поделён на две части: первые семь треков — оригинальные версии популярных саундтреков маэстро, а остальные — уникальные оркестровые аранжировки от оркестра CAGMO, высоко оценённые самим Людовико Эйнауди.

«Я слышу изысканные аранжировки моей музыки в исполнении очень хороших музыкантов»


- Людовико Эйнауди о CAGMO


Людовико Эйнауди — давний друг CAGMO. В течение многих лет мы организовывали его концерты в России и вместе с ним прошли путь от камерных залов до масштабных концертных площадок. За годы взаимодействия с маэстро мы глубоко прониклись его творчеством, что позволило нам создать уникальные аранжировки, высоко оцененные самим Людовико Эйнауди.

Приглашаем вас услышать полный спектр творчества Людовико Эйнауди в оригинальном исполнении оркестра CAGMO при свете свечей!

Билеты

Список композиций

1.
Petricor
6:35
2.
Walk
3:28
3.
Life
4:22
4.
Divenire
6:43
5.
Love Is A Mystery
3:02
6.
Logos
6:23
7.
Experience
5:15
8.
Ora
7:32
9.
Nuvole Bianche
5:12
10.
Monday
5:55
11.
Swordfish
3:38
12.
Una Mattina
3:24
13.
Fly
4:41
14.
Nightbook
5:28
15.
Choros
6:40
15 Композиций ~ 87 Минут
Билеты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиКоронавирус (COVID-19)
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402