афишаРейтинг
9.1
Оркестр CAGMO

Людовико ЭйнаудиСаундтреки Эйнауди

Санкт-ПетербургДворец Белосельских-Белозерских
20.12
19:00We
Мероприятие
прошло
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Следующий концерт
21.07
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества великого композитора – «Саундтреки Эйнауди» в исполнении струнных и фортепиано.

Людовико Эйнауди – знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как: «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Проникновенная музыка композитора стала неотъемлемой частью сюжета знаменитого французского фильма «1+1» и навсегда влюбила зрителей в его творчество. Атмосферные саундтреки Эйнауди дополнили глубокий смысл кинокартины и сыграли важную роль в мировом признании французского фильма.

CAGMO представляет концертную программу с самыми яркими саундтреками знаменитого итальянского композитора – «Саундтреки Эйнауди». Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с «1+1» и многими другими популярными фильмами.

Список композиций

1.
Fuori Dal Mondo
4:58
2.
The Crane Dance
3:05
3.
Petricor
6:35
4.
Low Mist
5:55
5.
Il viaggio d'inverno
4:13
6.
Love Is A Mystery
3:02
7.
L'origine Nascosta
3:11
8.
Fly
4:41
9.
Una Mattina
3:24
10.
Run
5:32
11.
Walk
3:28
12.
Experience
5:15
13.
Eros
5:37
14.
Logos
6:23
14 Композиций ~ 70 Минут

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