CAGMO представляет совершенно новую концертную программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди — «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт» при свечах.

Концерт тематически поделён на две части: первые семь треков — оригинальные версии популярных саундтреков маэстро, а остальные — уникальные оркестровые аранжировки от оркестра CAGMO, высоко оценённые самим Людовико Эйнауди.

«Я слышу изысканные аранжировки моей музыки в исполнении очень хороших музыкантов»



- Людовико Эйнауди о CAGMO



Людовико Эйнауди — давний друг CAGMO. В течение многих лет мы организовывали его концерты в России и вместе с ним прошли путь от камерных залов до масштабных концертных площадок. За годы взаимодействия с маэстро мы глубоко прониклись его творчеством, что позволило нам создать уникальные аранжировки, высоко оцененные самим Людовико Эйнауди.

Приглашаем вас услышать полный спектр творчества Людовико Эйнауди в оригинальном исполнении оркестра CAGMO при свете свечей!