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9.1
Оркестр CAGMO

Людовико Эйнауди Саундтреки Эйнауди при свечах

ЕкатеринбургДетская филармония
21.02
19:00Fr
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#1 в мире

ПРИ СВЕЧАХ

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ПОСЕТИЛО 470 000+
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества великого композитора – «Саундтреки Эйнауди при свечах» в исполнении струнных и фортепиано.

Людовико Эйнауди – знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как: «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Проникновенная музыка композитора стала неотъемлемой частью сюжета знаменитого французского фильма «1+1» и навсегда влюбила зрителей в его творчество. Атмосферные саундтреки Эйнауди дополнили глубокий смысл кинокартины и сыграли важную роль в мировом признании французского фильма.

CAGMO представляет концертную программу с самыми яркими саундтреками знаменитого итальянского композитора – «Саундтреки Эйнауди при свечах». Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с «1+1» и многими другими популярными фильмами.

Билеты

Список композиций

1.
Petricor
6:35
2.
Low Mist
5:55
3.
Life
4:22
4.
The Crane Dance
3:05
5.
Love Is A Mystery
3:02
6.
Il viaggio d'inverno
4:13
7.
Eros
5:37
8.
Fly
4:41
9.
Experience
5:15
10.
Time Lapse
5:31
11.
Una Mattina
3:24
12.
Run
5:32
13.
Walk
3:28
14.
Logos
6:23
15.
Divenire
6:43
15 Композиций ~ 85 Минут
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