CAGMO представляет новую концертную программу по одной из самых популярных игр 2025 года — «Симфония Expedition 33» в исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO.

Clair Obscur: Expedition 33 — самая обсуждаемая RPG 2025 года. Сразу после выхода игра получила высочайшие оценки критиков и любовь игроков по всему миру за глубокий сюжет, оригинальный геймплей и трогающую до глубины души музыку.

Саундтрек Expedition 33 — настоящая музыкальная сенсация, покорившая чарты и собравшая миллионы прослушиваний. На концерте прозвучат уникальные симфонические аранжировки, которые позволят пережить все ключевые моменты экспедиции героев.

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу Clair Obscur: Expedition 33 вместе с оркестром CAGMO.