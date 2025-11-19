Оркестр CAGMO

Симфония Expedition 33

МоскваКЦ ЗИЛ
29.04
20:00We
"Симфония Expedition 33 концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва

премьера

оркестр и хор

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистсоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по одной из самых популярных игр 2025 года — «Симфония Expedition 33» в исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO.

Clair Obscur: Expedition 33 — самая обсуждаемая RPG 2025 года. Сразу после выхода игра получила высочайшие оценки критиков и любовь игроков по всему миру за глубокий сюжет, оригинальный геймплей и трогающую до глубины души музыку.

Саундтрек Expedition 33 — настоящая музыкальная сенсация, покорившая чарты и собравшая миллионы прослушиваний. На концерте прозвучат уникальные симфонические аранжировки, которые позволят пережить все ключевые моменты экспедиции героев.

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу Clair Obscur: Expedition 33 вместе с оркестром CAGMO.

Билеты

Список композиций

1 АКТ

1.
Alicia
2:50
2.
Lumière - The Departure
4:04
3.
Lumière - Nocturne pour Lumière (Violoncelle)
3:26
4.
Spring Meadows - Linen and Cotton
3:47
5.
Spring Meadows - Battling Breeze
3:17
6.
Spring Meadows - Beneath the Blue Tree
3:11
7.
Spring Meadows - Get Up! For Lumière!
3:59
8.
World Map - Taking Down the Paintress
2:43
9.
Flying Waters - Goblu
2:56
10.
Flying Waters - Rain from the Ground
3:05
11.
Gestral ViIllage - Gestral Merchant
3:17
12.
Une vie à t'aimer
11
12 Композиций ~ 50 Минут

2 АКТ

1.
Gustave
3:48
2.
Forgotten Battlefield - Dualliste
6:02
3.
Lost Voice
2:33
4.
Sirène - Robe de Jour
2:21
5.
Sirène - Poème d'Amour
5:05
6.
Aline
2:35
7.
We Lost (feat. Victor Borba)
8:33
8.
Une vie à peindre
11
9.
Maelle
2:50
10.
Lumière
3:42
10 Композиций ~ 50 Минут
22 Композиции100 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402