Симфония Истребитель демонов (Demon Slayer)

МоскваКЦ ЗИЛ
12.03
20:00Th
с хором

премьера

О программе

CAGMO представляет концертную программу, посвященную одному из самых популярных аниме – «Симфония Истребитель демонов (Demon Slayer)», в исполнении струнного оркестра и хора.

С момента выхода в 2019 году аниме «Demon Slayer», также известное как «Клинок, рассекающий демонов», стало одним из самых успешных анимационных проектов десятилетия. Пронзительная история главных героев, невероятная графика, уникальный сюжет и юмор в сочетании с атмосферным саундтреком покорили сердца людей по всему миру.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат главные музыкальные темы из аниме Demon Slayer и полнометражного фильма Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train. Эмоциональное звучание саундтрека с яркими японскими мотивами погрузит в удивительный мир аниме. Авторские аранжировки композиций оживят в памяти воспоминания о ключевых моментах истории Тандзиро и его друзей. Особенный стиль и атмосферу эпохи Тайсё передаст звучание флейты, а яркую динамику захватывающих боев подчеркнет электрогитара.

Концертная программа «Симфония Истребитель демонов (Demon Slayer)» для фортепиано, струнного оркестра и флейты – это возможность погрузиться в музыкальную вселенную любимого аниме и почувствовать себя настоящим охотником за демонами вместе с CAGMO!

Список композиций

1.
Main Theme
3:06
2.
A butterfly's dream & anger
3:42
3.
Agatsuma Zenitsu ~ Kanzenhan
3:04
4.
Akaza Theme
1:39
5.
Rengoku Theme
3:02
6.
Rengoku vs Akaza Final
2:10
7.
To Destroy The Evil
4:34
8.
Kamado Tanjirou no Uta
5:30
9.
Hashibira Inosuke
2:10
10.
Kamado Tanjirou ~ Tsugi no Chi e
2:17
11.
Mizu no Kokyuu Hatsudou ~ Kanzen-ban
4:02
12.
Nezuko ~ Arata na Kibou - Nezuko ~ Zutto Issho
3:28
13.
Onitaiji ~ Nezuko wo se ni
9:54
14.
Survive and Get The Blade, Boy
4:01
15.
Tanjiro vs Hantengu Final Fight
5:41
16.
Homura
4:35
17.
Gurenge
3:59
17 Композиций ~ 70 Минут
