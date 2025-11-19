CAGMO представляет концертную программу, посвященную одному из самых популярных аниме – «Симфония Истребитель демонов (Demon Slayer)», в исполнении струнного оркестра и хора.

С момента выхода в 2019 году аниме «Demon Slayer», также известное как «Клинок, рассекающий демонов», стало одним из самых успешных анимационных проектов десятилетия. Пронзительная история главных героев, невероятная графика, уникальный сюжет и юмор в сочетании с атмосферным саундтреком покорили сердца людей по всему миру.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат главные музыкальные темы из аниме Demon Slayer и полнометражного фильма Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train. Эмоциональное звучание саундтрека с яркими японскими мотивами погрузит в удивительный мир аниме. Авторские аранжировки композиций оживят в памяти воспоминания о ключевых моментах истории Тандзиро и его друзей. Особенный стиль и атмосферу эпохи Тайсё передаст звучание флейты, а яркую динамику захватывающих боев подчеркнет электрогитара.

Концертная программа «Симфония Истребитель демонов (Demon Slayer)» для фортепиано, струнного оркестра и флейты – это возможность погрузиться в музыкальную вселенную любимого аниме и почувствовать себя настоящим охотником за демонами вместе с CAGMO!