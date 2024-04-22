афишаРейтинг
9.1
Оркестр CAGMO, Шин Джихо

K-Pop Symphony: BTS 2

СаратовСГК им Л.В. Собинова
20.05
19:00Mo
Мероприятие
прошло
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О программе

Оркестр CAGMO представляет вторую часть концертной программы, посвящённой творчеству всемирно известной группы в исполнении корейского пианиста Шин Джихо и струнного оркестра CAGMO – K-Pop Symphony: BTS 2.

BTS – мировая сенсация и настоящий феномен корейской поп-музыки. Семь айдолов, покоривших сердца миллионов ARMY по всему миру уникальным звучанием, глубокими смыслами, безграничным талантом и искренностью.

K-Pop Symphony: BTS 2 – это эмоциональная и полная ностальгии программа, созданная вместе с ARMY. В виртуозном исполнении солиста CAGMO - Шин Джихо и струнного оркестра прозвучат одни из самых значимых в десятилетнем пути BTS композиций, а также яркие сольные работы каждого участника группы. Оркестровое звучание любимых песен подарит множество эмоций, трогательных чувств и трепетных воспоминаний о времени, проведённому вместе с Бантан.

В ожидании яркого возвращения группы, приглашаем всех ARMY продолжить музыкальное путешествие по безграничной вселенной BTS вместе с CAGMO!

Список композиций

1.
Dynamite
3:19
2.
IDOL (ВЫБОР ARMY)
3:43
3.
Blood Sweat & Tears
3:37
4.
Spring Day (ВЫБОР ARMY)
4:34
5.
Fake Love
4:55
6.
Pied Piper (ВЫБОР ARMY)
4:05
7.
Magic Shop
4:35
8.
Boy With Luv (Feat. Halsey)
3:49
9.
RUN (ВЫБОР ARMY)
3:25
10.
Black Swan
3:18
11.
I NEED YOU (ВЫБОР ARMY)
5:25
12.
J-Hope - Arson
4:40
13.
Jin - epiphany
4:00
14.
RM - Wild Flower (with youjeen)
4:34
15.
V - Love me again
3:02
16.
Jimin - Like Crazy
3:32
17.
Agust D - Daechwita
3:45
18.
Jung Kook- Seven
3:05
18 Композиций ~ 65 Минут

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