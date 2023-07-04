CAGMO представляет уникальную концертную программу по мотивам саундтрека главной философской драмы нулевых – «Симфония Брат 2».

Фильмы «Брат» и «Брат 2» – важнейший российский феномен, ставший истинной классикой. Принципы жизни Данилы Багрова, его взгляды и бессмертные цитаты в сопровождении легендарных песен признаны символами целой эпохи.

В исполнении оркестра и хора CAGMO хиты групп «АукцЫон», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации», «Маша и Медведи» и многих других исполнителей подарят чувство ностальгии и трепета по прошедшей, но никем не забытой истории жизни народного героя. «Симфония Брат 2» – это возможность погрузиться в атмосферу 90-х и вспомнить, в чем же на самом деле сила.