оркестр и хор

Симфония Baldur’s Gate 3

Атмосферная музыкальная программа, посвящённая эпической вселенной игры Baldur’s Gate 3

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О программе

Оркестр CAGMO представляет новую музыкальную программу, посвящённую эпической вселенной игры Baldur’s Gate 3.

На концерте зрители смогут погрузиться в мир мистических историй и захватывающих приключений, которые оживают благодаря величественному звучанию симфонического оркестра и хора.

Музыкальная программа передаёт атмосферу загадочности и величия, присущую игре Baldur’s Gate 3. Окунувшись в это музыкальное путешествие, слушатели смогут ощутить дух фантастических земель Забытых Королевств, наполненных магией и древними тайнами, а также заново пережить моменты напряжённых сражений и героических приключений.

Каждый трек в программе — это отдельная глава захватывающего эпоса. Музыка проведёт вас через густые леса и мрачные подземелья, раскроет драматические столкновения и моменты триумфа, вызывая перед глазами уникальные локации игры.

Приглашаем вас насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в волшебный мир Baldur’s Gate 3 вместе с оркестром CAGMO!

Список композиций

1.
Main Theme
2:47
2.
Mind Flayer Theme
3:57
3.
Nine Blades
4:50
4.
Harpy Song
2:35
5.
The Weeping Dawn
2:48
6.
Cunning Cruel Crits
2:54
7.
Sixteen Strikes
4:22
8.
Twisted Force
2:28
9.
Old Time Battles (Orchestral version)
3:18
10.
Nightsong
1:18
11.
The Power
4:39
12.
The Odds Are Cast Anew
3:52
13.
Bard Dance
2:52
14.
Streets and Faces
2:38
15.
Old Time Battles (Bard version)
2:04
16.
Song Of Balduran
3:03
17.
The Legacy Of Bhaal
2:58
18.
The Road To Baldur's Gate
1:41
19.
Raphael's Final Act
2:35
20.
Down By The River
2:20
21.
I Want To Live
4:00
21 Композиция ~ 70 Минут
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