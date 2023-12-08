Композиторы саундтреков к фильмам о великих женщинах

Александр Деспла (Alexandre Desplat) и «Королева » (Queen)

Уже в пять лет Александр Деспла овладел игрой на фортепиано, чуть позже — на трубе и флейте. Он легко и быстро учился — сначала во Франции, потом в США, активно интересуясь разными музыкальными стилями, от классики до тяжелого рока. В 1985 года дебютировал как кинокомпозитор, сочинив музыку к фильму «Ki lo sa?», позже получил два «Оскара», «Золотой глобус», премии «Грэмми» и BAFTA. В его портфолио значатся саудтреки к «Загадочной истории Бенджамина Баттона», комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт“», исторической трагикомедии «Король говорит!» и многих других известных картин. Саундтрек к фильму «Королева» Стивена Фрирза стал для композитора, по его признанию, абсолютно новым опытом. Это биографическая история о нескольких днях жизни британской королевской семьи после гибели принцессы Дианы. Александр подошел к созданию музыки для нее с особым трепетом. Это ощущается во всех композициях, каждая из которых — это эмоциональное высказывание с пронзительными партиями духовых, струнных и клавишных, драматургически выстроенными мелодиями, сменяющимися ритмами.

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