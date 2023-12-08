Композиторы саундтреков к фильмам о великих женщинах

Ах, женщины… С одной стороны, хрупкие и нежные создания, с другой, в них таится невиданная сила. По случаю праздника 8 марта мы собрали потрясающие саундтреки к фильмам о великих женщинах. Преодолевая жизненные перипетии и полагаясь на собственную красоту и ум, они влияют на ход истории и судьбы мужчин — их никогда не забудут, ими не перестанут восхищаться.
Абель Коженевский (Abel Korzeniowski) и «МЫ. Верим в любовь» (W.E.)
Слушая музыку Абеля Коженевского, вспоминаются слова Хичкока: «Фильм должен начинаться с землетрясения, но и потом напряжение должно нарастать». Часто начиная пьесы с эмоциональных партий, композитор умудряется и дальше наращивать градус. Переехав в Америку из Кракова, он познакомился с редактором фильма «Одинокий мужчина», а потом и с самим Томом Фордом. Саундтрек к картине принес композитору популярность, однако он продолжает работать не только с этим режиссером. Саундтрек Абеля ко второму фильму Мадонны «Мы. Верим в любовь» заслуживает отдельного внимания. Каждый трек к этой ленте — экспрессивное музыкальное полотно с надрывными партиями струнных и клавишных. Коженевский предпочитает писать эти полотна широкими мазками, не стесняясь патетики и драматизма. Иногда излишняя серьезность выглядит забавно, но здесь впечатляет и органично сочетается с двумя сюжетными линиями: историей любви короля Эдуарда VIII с девушкой Уоллис Симпсон и современной девушки, вдохновленной этой историей.
Дэвид Хиршфелдер (David Hirschfelder) и «Елизавета» (Elizabeth)
Австралия подарила миру не только Ника Кейва и Кайли Миноуг, но также этого талантливого музыканта и кинокомпозитора. Сначала Дэвид Хиршфелдер был исполнителем — играл на синтезаторе в джаз-бэндах, а потом стал сочинять сам. Его первыми киноработами были саундтреки к малоизвестным австралийским сериалам, набив руку на которых, он перешел к более серьезным опытам. Один из самых успешных — музыка к исторической драме Шекхара Капура «Елизавета», главную роль в которой сыграла соотечественница композитора Кейт Бланшетт. За этот саундтрек Хиршфелдер был номинирован на «Оскар» и получил премию BAFTA. Тревожные темы с хоровыми партиями чередуются с более романтичными, но не менее напряженными. Они идеально отражают атмосферу самого фильма, в котором речь идет об исторических событиях, происходивших в XVI веке в Англии. Гонения на протестантов, дворцовые интриги, баталии на поле боя и в личной жизни героев — все это нашло отражение в музыке.
Александр Деспла (Alexandre Desplat) и «Королева » (Queen)
Уже в пять лет Александр Деспла овладел игрой на фортепиано, чуть позже — на трубе и флейте. Он легко и быстро учился — сначала во Франции, потом в США, активно интересуясь разными музыкальными стилями, от классики до тяжелого рока. В 1985 года дебютировал как кинокомпозитор, сочинив музыку к фильму «Ki lo sa?», позже получил два «Оскара», «Золотой глобус», премии «Грэмми» и BAFTA. В его портфолио значатся саудтреки к «Загадочной истории Бенджамина Баттона», комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт“», исторической трагикомедии «Король говорит!» и многих других известных картин. Саундтрек к фильму «Королева» Стивена Фрирза стал для композитора, по его признанию, абсолютно новым опытом. Это биографическая история о нескольких днях жизни британской королевской семьи после гибели принцессы Дианы. Александр подошел к созданию музыки для нее с особым трепетом. Это ощущается во всех композициях, каждая из которых — это эмоциональное высказывание с пронзительными партиями духовых, струнных и клавишных, драматургически выстроенными мелодиями, сменяющимися ритмами.
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Эрик Серра (Eric Serra) и «Жанна д’Арк» (Jeanne d’Arc)
«Леон», «Пятый элемент» и другие всеми любимые фильмы Люка Бессона сложно представить без саундтреков Эрика Серра. Его увлечение самой разной музыкой — от Моцарта до Жака Бреля — не прошло бесследно. Композиции француза — это пестрые звуковые полотна с элементами разных стилей и этнических мотивов, от восточных до африканских. За музыку к «Голубой бездне» Эрик Серра получил престижную премию «Сезар», а позже номинировался на нее с другой работой — саундтреком к картине «Жанна д’Арк». Серра в хорошем смысле слова «прикладной» композитор. Ему удается эмоционально точно передать через мелодии, шумы, неровные ритмы все перипетии сюжета. В этой яркой и эффектной исторической драме с Милой Йовович и Джоном Малковичем в главных ролях музыкальное оформление становится вишенкой на торте, изящным обрамлением. Хотя эти треки и выступают атмосферным сопровождением кадров, а не обособленными композициями, композитор не боится показаться излишне импульсивным и дает себе свободу самовыражения.
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Thomas Newman (Томас Ньюман) и «Железная леди» (The Iron Lady)
Томас Ньюман представляет целую династию американских кинокомпозиторов. Не только его отец Альфред, но и дядя, родной и двоюродные братья овладели той же профессией. Ньюман стал обладателем «Грэмми» за музыку к сериалу «Клиент всегда мертв» и фильму «Красота по-американски», двух премий BAFTA (за последнюю картину, а также «007: Координаты «Скайфолл») и других престижных наград. Саундтрек к биографической драме Филлиды Ллойд «Железная леди» — выразительная и эффектная история. Очевидно, здесь композитору было где развернуться, и при выборе звуковой палитры он ни в чем себе не отказывал. Фильм посвящен судьбе Маргарет Тэтчер, точнее — ее воспоминаниям о тех событиях, которые происходили в стране и в ее жизни. В динамичных, тревожных, патетических композициях Ньюман органично соединяет выразительные духовые, струнные и вокальные партии, аккуратно приправляя их перкуссией. Это звучание позволяет ярче раскрыть характер героини, показать ее эмоции и переживания.
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Дэвид Холмс (David Holmes) и «Диана: История любви» (Diana)
Дэвид Холмс невероятно многогранен. Он не только кинокомпозитор, но к тому же диджей и музыкант. Ирландца всегда привлекала именно киномузыка, под влиянием которой он создавал и свои первые сольные альбомы. Визитная карточка Холмса — саундтрек к фильму «Тринадцать друзей Оушена». В общей сложности он написал музыку более чем к 20 картинам. Один из самых тонких и выразительных — саундтрек к биографической драме Оливера Хиршбигеля «Диана: История любви». В ней рассказывается о последних годах жизни принцессы Уэльской, роль которой сыграла Наоми Уоттс. Дэвид очень осторожно, тонкими звуковыми штрихами соединяет живое звучание с электронным, сплетает фоновые вокальные партии с повторяющимися клавишными. Его музыка прибавляет истории еще больше драматизма, а паузы между мелодическими эпизодами и обрывающиеся темы усиливают ощущение неизбежности.
Дарио Марианелли (Dario Marianelli) и «Гордость и предубеждение» (Pride & Prejudice)
Карьера Марианелли началась с создания песен и произведений для оркестров, но он с юности мечтал о киномузыке. Она и прославила композитора. Спектр картин широк — от анимационного фильма «Приключения Паддингтона 2» до драмы «Солист» и байопика «Темные времена». Режиссером последних двух выступил Джо Райт, с которым Дарио связывают годы совместной работы. Саундтрек к его фильму «Гордость и предубеждение» — развернутая эмоциональная история из 17 композиций в исполнении пианиста Жана Ива Тибоде и Английского камерного оркестра. Музыка получилась страстной и сдержанной одновременно, сполна передающей итальянскую чувственность автора. Реверанс в сторону барокко — трек «A Postcard to Henry Purcell», основанный, что и следует из названия, на произведении Генри Перселла. С этой работой Марианелли был номинирован на «Оскар». Хотя его и обошел композитор «Горбатой горы» Густаво Сантаолалья, саундтрек все равно оценили по достоинству и критики, и зрители.
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Дэнни Элфман (Danny Elfman) и «Большие глаза» (Big Eyes)
Четыре «Оскара», три «Золотых глобуса», 14 премий «Сатурн» — количество наград этого американского композитора впечатляет. Дэнни Элфман долгое время играл в рок-группе Oingo Boingo, сочинил музыку ко многим компьютерным играм и главным шедеврам Тима Бертона, таким как «Сонная Лощина» и «Эдвард руки-ножницы». Среди самых ярких работ композитора — саундтрек к кинокартине «Большие глаза». Хотя Элфман был не единственным автором музыки, он сочинил львиную долю всех композиций для этого фильма. Тонкие, напряженные, местами динамичные, а где-то нарочито затянутые музыкальные темы помогают еще ярче раскрыть характеры персонажей и сюжет — историю художницы Маргарет Кин, ее феноменального успеха в 50-х и драматичных взаимоотношений с мужем, который стал выдавать себя за автора ее работ.
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