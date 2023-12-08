Коротко о главном: блиц-интервью с Вимом Мертенсом

— Какие у вас были ожидания перед поездкой? — Несмотря на то, что я уже выступал в Москве, Россия для меня – по-прежнему новая и неизведанная территория. Поэтому я с нетерпением ждал возможности представить свою музыку в других городах, где я еще не бывал. ** — Что вам больше всего запомнилось в туре?** — Реакция людей на музыку в каждом из городов была совершенно разная, но меня приятно удивило то, что каждый из них хорошо знаком с моим творчеством. ** — Чем оказался примечателен каждый из городов?** — Перед поездкой в Россию я бегло изучил историю мест, в которых планировались мои выступления. В частности, Санкт-Петербург поразил своим царским великолепием и Эрмитажем, Казань – мечетью Кул-Шариф и Кремлем.

— Что вы можете сказать о российской публике? — Композитор выходит на сцену и исполняет произведение по нотам. Но кто он без своих слушателей? Именно они делают атмосферу каждого концерта уникальной. И российская публика прекрасно справилась с этой задачей!

— Кто из русских культурных деятелей вас вдохновляет? — В данный момент их двое. Поэтесса Марина Цветаева, которой я посвятил одну из своих композиций. Она пока не издана, поэтому гостям российских концертов представилась уникальная возможность ее услышать одними из первых. Второй – это французский математик с русскими корнями Александр Гротендик, известный своим революционным вкладом в алгебраическую геометрию. Я сейчас занимаюсь озвучиванием инсталляции “What is Meter?” по мотивам его исследований.

— Что вас вдохновляет в России? — Огромные расстояния, которые влияют на масштаб мыслей живущих здесь людей. Надеюсь, получится как-нибудь отразить это в своей музыке.

— Какую свою композицию вы больше всего ассоциируете с Россией? — “Marina’s Music”, посвященная Марине Цветаевой, о которой я упоминал ранее.

— Несколько слов для ваших российских поклонников. — Хочу поблагодарить всех, кто пришел на концерты этого “неизвестного” бельгийского композитора с сольной программой и вокалом. Музыкальные традиции наших стран имеют много общего, поэтому я очень надеюсь, что в будущем представлю свое творчество в каком-нибудь новом необычном ключе.

— Какое ваше любимое блюдо русской кухни? — Русская кухня очень богатая и у нее огромный потенциал для дальнейшего развития. Каждое блюдо по-своему интересно, поэтому мне сложно отдать предпочтение какому-либо из них.

Информация о Виме Мертенсе в альманахе композиторов