Вокал в творчестве современных композиторов

Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia)

Выпускник Миланской консерватории, сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, Роберто Каччапалья находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. На своем последнем альбоме Diapason маэстро продолжает сближать звучание акустических инструментов и синтезаторов, не изменяя своему привычному авторскому почерку. В записи альбома также принял участие итальянский контратенор Якопо Факкини. С этим вокалистом Каччапалья сотрудничал впервые, но контратенор в своих произведениях композитор использует давно, считая его самым совершенным и универсальным типом певческого голоса.

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