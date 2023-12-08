Вокал в творчестве современных композиторов

Голос — одно из важнейших выразительных средств в музыке. В классической опере он раскрывает характер и чувства героев, в соуле и джазе — обнажает душу крунера, в эстраде — подчеркивает уникальность на фоне других исполнителей. В неоклассике голос встречается редко, но если современные композиторы все же используют со знанием дела уникальные возможности этого совершенного инструмента, их произведения обретают поистине магический ореол, гипнотизируя своей красотой.
Вим Мертенс (Wim Mertens)
Выпускник Брюссельской консерватории и престижного Гентского университета по классу музыковедения Вим Мертенс с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена. За свою карьеру он написал обстоятельную книгу про американский музыкальный минимализм, выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Будучи обладателем фактурного контртенора, Вим Мертенс поет под аккомпанемент хора или оркестра на выдуманном им самим языке.
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Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia)
Выпускник Миланской консерватории, сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, Роберто Каччапалья находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. На своем последнем альбоме Diapason маэстро продолжает сближать звучание акустических инструментов и синтезаторов, не изменяя своему привычному авторскому почерку. В записи альбома также принял участие итальянский контратенор Якопо Факкини. С этим вокалистом Каччапалья сотрудничал впервые, но контратенор в своих произведениях композитор использует давно, считая его самым совершенным и универсальным типом певческого голоса.
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Hania Rani
Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Ее нежный, таинственный голос идеально ложится на хрупкие фортепианные мелодии, которые хочется слушать бесконечно.
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Питер Бродерик (Peter Broderick)
Любимчик прессы и неутомимый экспериментатор популярен во многом благодаря своей страсти к коллаборациям с другими музыкантами, такими как Нильс Фрам (в дуэте Oliveray), Efterklang, Machinefabriek. Наконец, Бродерик — резидент модного британского лейбла Erased Tapes, где регулярно выходят его сольные альбомы, вольной формы фортепианные импровизации и акустический эмбиент. Помимо виртуозной игры на множестве инструментов американский композитор находит применение и своему уникальному голосу, органично сочетающемуся с любым жанром, которые с недюжинным любопытством осваивает музыкант.
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Тигран Амасян (Tigran Hamasyan)
Прославившийся благодаря слиянию джаза, фолка, прогрессивного рока и классических форм Тигран Амасян зарекомендовал себя как один из самых актуальных и востребованных пианистов своего времени. Его произведения — это сложные ритмы, неземные голоса и удивительные гармонии, которыми восторгаются такие легенды, как Брэд Мелдау и Хэрби Хэнкок. В его творческом багаже — внушительное количество наград, в числе которых главные призы джазового фестиваля в Монтрё и конкурса джазовых пианистов имени Телониуса Монка. Пение представляет собой важную составляющую музыки Тиграна, в которой его голос проявляется в различных техниках, от битбоксинга до вокализа.
Эйнар Селвик (Einar Selvik)
Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа.
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Сильвен Шаво (Sylvain Chauveau)
С присущим французам легкостью и шармом Сильвен Шаво путешествует по музыкальным территориям, преодолевая ущелья и пропасти, что лежат между академической и поп-музыкой. В творчестве композитор, променявший родную Байонну на улочки Брюсселя, ценит, прежде всего, свободу и авантюризм, оттого легко соглашается на участие в самых необычных проектах. Манерным голосом крунера Шаво нередко исполняет авторские произведения и перепевает известные мировые хиты. При этом сами композиции меняются до неузнаваемости в его излюбленном стиле: ленивые переборы пианино, много электроники и псевдоклассические струнные партии, чей драматизм намерено утрирован.
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Агнес Обель (Agnes Obel)
Агнес Обель — одна из самых оригинальных исполнительниц неоклассики. Меланхоличная камерная музыка датской певицы и пианистки с академическим образованием и элегантным голосом укоренена в атмосферном, кинематографическом творчестве Antony & the Johnsons и Лизы Ханниган, но со своей особой скандинавской рафинированной лаконичностью. Артистка неустанно экспериментирует с техниками обработки, изменения и записи своего призрачного вокала на фоне кротких струнных, рояля, челесты и лютеал-пианино.
múm
Коллектив múm давно стал олицетворением Исландии, так же как певица Björk и группа Sigur Rós, которые через звуки раскрывают миру красоту и гармонию своей родины. Музыка ансамбля — завораживающая, тонкая экспериментальная смесь интеллигентной шумовой электроники, полной гаммы всевозможных духовых, клавишных, струнных инструментов и отголосков потусторонних миров с обволакивающим, мягким вокалом. Последний играет важную роль в придании волшебному звучанию múm уютной, согревающей атмосферы, за которую любят этот уникальный скандинавский коллектив.
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EMIKA
Выпускница Бристольского университета по классу саунд-дизайна, вызвавшая оживленный интерес к своему творчеству после череды релизов на легендарном лейбле Ninja Tune, сотрудничает в качестве приглашенной вокалистки и автора текстов с различными музыкантами, в числе которых Amon Tobin и Brandt Brauer Frick. В 2015 году девушка основала собственный лейбл Emika Records, на котором вышли в том числе ее фортепианные альбомы Klavírní, Klavírní Temná и симфонический альбом Melafonie, записанный с Пражским Филармоническим Оркестром. В отличие от своих поп-проектов, в неоклассических Emika не поет, отдавая предпочтение сопрано Михаэле Шрумовой. Еще во время работы над своим альбомом DVA Эма влюбилась в проникновенный голос певицы, которая стала ее первой настоящей музой и «голосом» альбома Melafonie.
Ульвюр Эльдьяудн (Úlfur Eldjárn)
Исландский композитор, участник электронной группы Apparat Organ Quartet в сольной ипостаси питает слабость к аналоговым синтезаторам и классическим инструментам, объединяя эстетику раннего синти-попа со струнными аранжировками. Его произведения — это синтез вокодерного роботизированного вокала в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующего краут-рокового моторик-бита и устремленных ввысь оптимистичных мотивов, отсылающих к фантастическим мирам Айзека Азимова и вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты».
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