Захватывающие саундтреки из кино про путешествия во времени и пространстве

Алан Сильвестри (Alan Silvestri) и «Назад в будущее» (Back to the Future)

Ветеран композиторского цеха американец Алан Сильвестри — один из самых востребованных профессионалов мира кино. Окном в этот мир для него стала работа над музыкой к сериалам «Старски и Хатч» и «Калифорнийский дорожный патруль». Приобретя огромный опыт, Сильвестри принялся за покорение полного метра. Сегодня в его творческой копилке музыка к более чем ста фильмам, таким как «Форрест Гамп», «Телохранитель», «Миссия невыполнима», «Первому игроку приготовиться» и к нескольким фильмам знаменитой франшизы «Мстители» от Marvel. Одной из ключевых работ Алана стала захватывающая оркестровая музыка к трилогии «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса, которая в том числе помогла фильму достичь культового статуса. Поначалу в центре внимания слушателей оказалась титульная песня The Power of Love группы Huey Lewis and the News, но когда спустя несколько лет была опубликована полная версия оригинального саундтрека, справедливость восторжествовала — ведь энергичная композиция Back to the Future входит в число самых популярных и узнаваемых лейтмотивов в истории кино, а все остальные работы Сильвестри придают трилогии ту неповторимую атмосферу, за которую любят приключения Марти Макфлая и Эммета «Дока» Брауна.

