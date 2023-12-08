Захватывающие саундтреки из кино про путешествия во времени и пространстве

Крис Бэйкон (Chris Bacon) и «Исходный код» (Source Code)

Крис Бэйкон — американский кинокомпозитор, восхождение к голливудскому Олимпу которого началось с музыки к сериалам. Набив руку в сочинении партитур для телевизионных мелодрам и приключенческих историй, он легко вошел в мир большого кино. Мультфильмы «Альфа и Омега», «Гномео и Джульетта», хоррор «Седьмой пациент», наконец совместная работа с Дэнни Элфманом над саундтреком к перезагрузке франшизы «Люди в черном: Интернэшнл». Но настоящее мастерство композитора проявилось еще на заре карьеры в динамичном сай-фае «Исходный код» о солдате Колтере Стивенсе, который постоянно оказывается в теле неизвестного мужчины и должен за короткое время расследовать причины крушения поезда. В благодарностях в примечаниях к официальному изданию саундтрека режиссер Дункан Джонс сделал акцент на чрезвычайно сжатых сроках, в которых только что ставшему отцом Крису Бэйкону пришлось сочинять партитуру для саундтрека. Но это обстоятельство пошло композитору лишь на пользу — для научно-фантастического боевика с участием Джейка Джилленхола он написал остросюжетную музыку, которая подойдет к любому триллеру. Бэйкон использует знакомые для жанра средства с внезапными скачками громкости и темпа, нарастанием струнных на высоких нотах, которое сигнализирует о тревожных моментах сюжета. Даже передышки у Криса всегда исполнены с особым напряжением, словно погоня может возобновиться в любой момент.