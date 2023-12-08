Коротко о главном: блиц-интервью с Андреем Синецким

— Твой любимый композитор?

— Рахманинов. Он близок мне по духу. Его мелодия — это пейзаж русской природы.

— Твоя профессиональная деятельность связана с театром. Чем театральные выступления отличаются от сольных?

— Сольная работа — это практически на 100% твой мир, от замысла до исполнения. Театр — это сплав решений режиссера и актеров для реализации замысла автора пьесы, командная работа ради общего дела.

— Ты учился на кафедре духовых и ударных инструментов. Почему решил связать свое будущее с фортепиано?

— На фортепиано я играл параллельно с гобоем, и душой меня всегда больше тянуло именно к клавишам. Рояль — это поле для творчества, которое всегда меня преследовало.

— У тебя серьезный джазовый бэкграунд. Какое влияние он оказывает на твое неоклассическое настоящее?

— Джаз помогает свободнее смотреть на средства выражения и поиск гармонических решений при сочинении музыки. Творческий процесс становится куда более интересным, когда в запасе есть джазовая гармония помимо классической.

— В чем ты находишь вдохновение кроме музыки?

— В природе и общении с людьми.

— Ты родом из Рязани. Как влияет город на твое творчество?

— Спокойствие города помогает настроиться на нужную творческую волну, и музыкальные идеи чаще приходят именно дома.

— Поделись впечатлениями от своих недавних сплит-концертов с Дэвидом Хикеном.

— Дэвид очень мне понравился как человек и музыкант, который поделился многими советами. Особенно радовало то, как он восхищался русской культурой. С ним выступать очень приятно, да и публика на концертах была к нам очень тепло настроена.

— Какую свою композицию помимо “Primavera” ты считаешь удачной и почему?

— В “Estade” много летних пейзажей, и сочинялась она очень легко и непринужденно.

— Каким будет твой будущий альбом?

— Мечтательным. Мысли о прошлом, настоящем и будущем. Светлая грусть.

— Какая у тебя мечта как у композитора?

— Сочинить как можно больше музыки, которая понравится аудитории и мне лично.

Информация об Андрее Синецком в альманахе композиторов