Коротко о главном: блиц-интервью с Андреем Синецким

В начале января Андрей Синецкий завершил совместный тур с британским композитором Дэвидом Хикеном и уже вовсю готовится к записи своего дебютного альбома. Выпускник Рязанского музыкального колледжа и Саратовской государственной консерватории им. Собенова сочинил свое первое серьезное произведение для флейты и фортепиано еще будучи на учебной скамье, а в 2010 году создал и руководил в течение пяти лет джаз-бэндом. Редакция “Неоклассики” пообщалась с Андреем “по горячим следам” и узнала, почему воспитанный на академических традициях и многогранном мелодизме Рахманинова и Шостаковича композитор предпочел джазовым гармониям современные формы классической музыки.
— Твой любимый композитор?
— Рахманинов. Он близок мне по духу. Его мелодия — это пейзаж русской природы.
— Твоя профессиональная деятельность связана с театром. Чем театральные выступления отличаются от сольных?
— Сольная работа — это практически на 100% твой мир, от замысла до исполнения. Театр — это сплав решений режиссера и актеров для реализации замысла автора пьесы, командная работа ради общего дела.
— Ты учился на кафедре духовых и ударных инструментов. Почему решил связать свое будущее с фортепиано?
— На фортепиано я играл параллельно с гобоем, и душой меня всегда больше тянуло именно к клавишам. Рояль — это поле для творчества, которое всегда меня преследовало.
— У тебя серьезный джазовый бэкграунд. Какое влияние он оказывает на твое неоклассическое настоящее?
— Джаз помогает свободнее смотреть на средства выражения и поиск гармонических решений при сочинении музыки. Творческий процесс становится куда более интересным, когда в запасе есть джазовая гармония помимо классической.
— В чем ты находишь вдохновение кроме музыки?
— В природе и общении с людьми.
— Ты родом из Рязани. Как влияет город на твое творчество?
— Спокойствие города помогает настроиться на нужную творческую волну, и музыкальные идеи чаще приходят именно дома.
— Поделись впечатлениями от своих недавних сплит-концертов с Дэвидом Хикеном.
— Дэвид очень мне понравился как человек и музыкант, который поделился многими советами. Особенно радовало то, как он восхищался русской культурой. С ним выступать очень приятно, да и публика на концертах была к нам очень тепло настроена.
— Какую свою композицию помимо “Primavera” ты считаешь удачной и почему?
— В “Estade” много летних пейзажей, и сочинялась она очень легко и непринужденно.
— Каким будет твой будущий альбом?
— Мечтательным. Мысли о прошлом, настоящем и будущем. Светлая грусть.
— Какая у тебя мечта как у композитора?
— Сочинить как можно больше музыки, которая понравится аудитории и мне лично.
Информация об Андрее Синецком в альманахе композиторов