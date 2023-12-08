Коротко о главном: блиц-интервью с Шин Джихо

— Что ты ждал от своей первой поездки в Россию?

— Для меня это был совершенно новый опыт. Я всегда хотел посетить Россию как турист, но даже не предполагал, что у меня будут концерты и поклонники из России.

— Какая у тебя была реакция, когда ты получил приглашение выступить в России?

— Сперва не поверил и подумал, что это какой-то спам. Я никого не знал из России. Никто никогда не связывался со мной прежде. Я до сих пор не могу поверить, что меня нашли и организовали аж два концертных тура. Приглашение в Россию — это, безусловно, одно из самых значимых событий в моей карьере.

— Как ты реагируешь на большое количество поклонников после своих выступлений?

— Для меня стал огромным сюрпризом тот факт, что у меня в принципе есть поклонники в России, не говоря уже о том, что они приходят на мои концерты, просят поставить автограф и сделать селфи. Сказать, что я ошеломлен, — не сказать ничего. Среди них есть мужчины, женщины, старики, особенно много молодых девушек. Я всегда считал, что они любят только k-pop и айдолов. Поэтому как композитор и пианист я ценю то, что они действительно наслаждаются моей музыкой.

— Какой из российских городов тебе приглянулся больше всего?

— В каждом из городов своя неповторимая атмосфера и потрясающие люди. Если выбирать только один из них, я назову Казань. Во время моего пребывания в столице Татарстана было очень-очень холодно, но казанские поклонники согрели меня теплом своих сердец. Кроме того, я успел немного погулять по городу и оценил его особенную архитектуру.

— Какой твой любимый русский композитор?

— Определенно Сергей Васильевич Рахманинов. Я восторгаюсь им с самого детства, он мой кумир на все времена. Для меня большая честь исполнять свою музыку в родной стране композитора. Его концерты №2 и №3 для фортепиано с оркестром — мои личные фавориты.

— Что тебя вдохновляет в России?

— В музыке отсутствуют языковые барьеры, потому что она сама по себе является языком. Я пока не знаю русского языка и всегда общаюсь со зрителями на концертах короткими репликами. Тот факт, что они при этом доверяют, чувствуют, понимают и делятся моей музыкой, является для меня самым вдохновляющим.

— Что общего в русской и корейской культуре?

— Первое, что мне приходит в голову — это вкусная еда. Также наши культуры во многом консервативны, в хорошем смысле.

— Почему корейские артисты очень популярны в России?

— K-pop в последние годы переживает небывалый подъем — это легко заметить в Интернете и социальных сетях. В Корее много талантливых артистов, хотя страна совсем маленькая. Бьюсь об заклад, во многом это благодаря искусству как таковому.

— Почувствовал ли ты разницу между Россией и Казахстаном, где впервые выступил прошлой осенью?

— Из-за культуры и внешних сходств казахи напоминают мне жителей Восточной Азии. Россия и Казахстан очень похожи и одновременно отличаются друг от друга. Казахские поклонники были очень милы и добры ко мне. Я бы с удовольствием посетил эту страну снова.

— Скажи пару слов о твоем будущем альбоме.

— Впервые мой альбом был записан в России. В него войдут ремейки моих предыдущих композиций, а также совершенно новые работы: сольные сочинения для фортепиано и с использованием других музыкальных инструментов. Во время моего пребывания в России меня посетило невероятное вдохновение, результатом чего стали две дополнительные новые композиции.

— Какие у тебя планы на будущее?

— Концерты в Корее, России, выход на европейский рынок. Можно сказать, целый план по покорению мира! Я также буду развивать карьеру актера и музыкального руководителя. Но главная моя цель — общаться и делиться своей музыкой с как можно бо́льшим количеством людей.

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