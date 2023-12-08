Современные композиторы, вдохновляющиеся Россией

12 июня Россия отмечает свой главный национальный праздник. Редакция «Неоклассики» предлагает взглянуть на официальные торжества под необычным углом. Наша страна вдохновила на новые творческие свершения бесчисленное множество музыкантов настолько разных мировоззрений, насколько велика ее необъятная территория и пестра ее богатая культура. Выдающиеся исполнители и талантливые авторы, от Scorpions и Шарля Азнавура до Grimes и Робби Уильямса, находили в ней неиссякаемый источник новых идей. Не остались в стороне и современные композиторы, посвятившие России свои самые пронзительные произведения.
Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) и «Moscow River»
Роберто Каччапалья — сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road. Одно из своих самых ярких произведений он посвятил Москве-реке. Роберто любит Россию, ее столицу, русских — и это не просто слова. Каждый раз, когда композитор путешествует по стране, то ощущает преданность, глубину и силу характера ее жителей. Во время одной из своих поездок маэстро прогулялся к главной водной артерии столицы, которая привидилась ему величественной и окутанной волшебным облаком. В реке он разглядел символ жизни — она течет медленно, тихо и протекает через все, как давний близкий друг. Как Россия, русская музыка, русская душа. Идея написать произведение пришла к Каччапалья из глубины души, спонтанно, как будто принесенное рекой, с чувством дружбы и благодарности за тот момент, когда, глядя на водную гладь, ему удалось в одно мгновение ощутить вечность.
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Пол Ромеро (Paul Romero) и «The Wizard’s Waltz»
За плечами вундеркинда Пола Ромеро дипломы Кёртисовского института музыки, Школы изобразительных искусств Фонтенбло, Гилдхолсской школы музыки и драмы и десятки, если не сотни сольных концертов, которые он посвящает романтическому репертуару Шопена, Листа и Рахманинова. Кроме того, музыкант является создателем саундтреков к Everquest, NeverWinter Nights, Creature Quest и другим популярным видеоиграм. Широкую же известность и поистине всенародную любовь Пол получил как соавтор музыки к знаменитой франшизе Heroes Of Might & Magic. Произведение The Wizard’s Waltz из седьмой части игры создано по следам впечатлений композитора от поездок в Россию. Вступление напоминает ему о посещении православного богослужения в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе. Композитор хорошо помнит, как бродит эхо мужских голосов, поющих а капелла, внутри этого великолепного, величественного собора. Он пытался уловить искреннее и духовное чувство единения с Богом всем сердцем и душой в огромном православном храме. После пения начинается сам танец. Пол любит русские вальсы, особенно вальс Рахманинова в его «Симфонических танцах». Этот вальс с детства очаровывал музыканта — мрачные аккорды, нарастающий пульсирующий ритм, легкая концовка и любовь Рахманинова к римской католической секвенции Dies Irae. Ромеро хотел запечатлеть романтику русских вальсов и одновременно вставить мистические звуки Dies Irae в The Wizard’s Waltz. Тогда он думал о русских дворянах и женщинах, танцующих во дворцах в период революции, о предчувствии того, что вот-вот произойдут большие политические и социальные перемены. Словно это их последние легкомысленные дни, щедрые и романтические индульгенции. И смерть нависает над ними, когда мелодия Dies Irae возвращается в вальс.
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Оскар Шустер (Oskar Schuster) и «Arkhangelsk»
Оскар Шустер — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В его музыке множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Музыка Шустера абстрактна, за ней не скрываются какие-то конкретные смыслы. По словам композитора, названия его произведений обычно ничего не значат. Он просто выбирает слова или имена, которые кажутся ему интересными или вдохновляющими и отражают звучание. То же самое произошло и с пьесой Arkhangelsk. Впервые Оскар услышал о российском городе, когда решил завести русскую голубую кошку и прочитал, что эта порода родом из Архангельска. Ему понравилось название города, и когда несколько месяцев спустя он подбирал подходящее название для своего произведения, оно снова пришло ему в голову. Композитор никогда не был в России, и Архангельск представал в его воображении таинственным местом на Крайнем Севере, покрытым снегом и окруженным густыми лесами. Этот образ точно соответствует музыке, которая звучит также таинственно. Вдобавок жена Шустера — русскоговорящая украинка, чьи родственники проживают в России, поэтому можно сказать, у пианиста есть и определенные связи с русской культурой.
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Bersarin Quartett и «St. Petersburg»
Эстетика Bersarin Quartett строится вокруг кинематографичных, эмоциональных абстрактных пьес, где переплетены элементы академического минимализма, неоклассики, эмбиента, интеллигентной электроники, модифицированного драм-н-бэйса и постдабстепа. По признанию основателя проекта, композитора и продюсера Томаса Бюкера, он создает саундтреки для воображаемых фильмов. Да и сам квартет вполне можно считать воображаемым — практически всю музыку Томас пишет в студии в одиночку, лишь изредка привлекая к записи и концертным выступлениям приглашенных музыкантов. Звучание Bersarin Quartett в основном о глубокой меланхолии с позиции вымышленного — как в кино. Бюкер записал произведение St. Petersburg в 2004 году. По словам композитора, тогда в его воображении возникла неясная красивая картина сказочного, сурового зимнего, почти пустого городского пейзажа с очень добрыми и отзывчивыми людьми, у которых было много проблем в жизни (как и у всех в этом мире). Эта пьеса больше об абстрактных эмоциях, об упорном стремлении достичь неизвестной утопии, где все эти неудачи, потери и переходные процессы уже не имеют значения.
Макс Рихтер (Max Richter) и «Vladimir’s Blues»
Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Короткую фортепианную интерлюдию Vladimir’s Blues, вошедшую в канонический альбом The Blue Notebooks, композитор посвятил писателю Владимиру Набокову и его страстному увлечению энтомологией. Она повествует о хрупкой красоте и силе маленьких вещей, которые обогащают повседневный опыт человека. Это подчеркнуто в музыке — Рихтер играет на фортепиано с нажатой педалью состенуто для придания композиции теплого, приглушенного звучания. Вдобавок, как и знаменитый писатель, Рихтер серьезно увлекается исследованием бабочек.
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Ульвюр Эльдьяудн (Úlfur Eldjárn) и «Poyekhali!»
Ульвюр Эльдьяудн — исландский композитор, участник электронной группы Apparat Organ Quartet. В сольной ипостаси музыкант питает слабость к аналоговым синтезаторам и классическим инструментам, объединяя эстетику раннего синти-попа со струнными аранжировками. Его произведения — это синтез вокодерного роботизированного вокала в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующего краут-рокового моторик-бита и устремленных ввысь оптимистичных мотивов, отсылающих к фантастическим мирам Айзека Азимова и вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты». В 2017 году музыкант выпустил The Aristókrasía Project — концептуальный ретрофутуристический альбом о космических путешествиях, искусственном интеллекте, технологиях, затерянных утопиях и судьбе человечества. Одним из центральных произведений альбома является Poyekhali! — отсылка к известной фразе Юрия Гагарина, которую советский космонавт произнес во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года. Она стала символом новой, космической эры развития человечества. В этой мечтательной композиции звучат струнные, перкуссии и фирменная электроника с роботизированным голосом исландского музыканта.
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