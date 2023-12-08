Современные композиторы, вдохновляющиеся Россией

Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) и «Moscow River»

Роберто Каччапалья — сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road. Одно из своих самых ярких произведений он посвятил Москве-реке. Роберто любит Россию, ее столицу, русских — и это не просто слова. Каждый раз, когда композитор путешествует по стране, то ощущает преданность, глубину и силу характера ее жителей. Во время одной из своих поездок маэстро прогулялся к главной водной артерии столицы, которая привидилась ему величественной и окутанной волшебным облаком. В реке он разглядел символ жизни — она течет медленно, тихо и протекает через все, как давний близкий друг. Как Россия, русская музыка, русская душа. Идея написать произведение пришла к Каччапалья из глубины души, спонтанно, как будто принесенное рекой, с чувством дружбы и благодарности за тот момент, когда, глядя на водную гладь, ему удалось в одно мгновение ощутить вечность.

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