Современные композиторы, вдохновляющиеся Россией

Пол Ромеро (Paul Romero) и «The Wizard’s Waltz»

За плечами вундеркинда Пола Ромеро дипломы Кёртисовского института музыки, Школы изобразительных искусств Фонтенбло, Гилдхолсской школы музыки и драмы и десятки, если не сотни сольных концертов, которые он посвящает романтическому репертуару Шопена, Листа и Рахманинова. Кроме того, музыкант является создателем саундтреков к Everquest, NeverWinter Nights, Creature Quest и другим популярным видеоиграм. Широкую же известность и поистине всенародную любовь Пол получил как соавтор музыки к знаменитой франшизе Heroes Of Might & Magic. Произведение The Wizard’s Waltz из седьмой части игры создано по следам впечатлений композитора от поездок в Россию. Вступление напоминает ему о посещении православного богослужения в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе. Композитор хорошо помнит, как бродит эхо мужских голосов, поющих а капелла, внутри этого великолепного, величественного собора. Он пытался уловить искреннее и духовное чувство единения с Богом всем сердцем и душой в огромном православном храме. После пения начинается сам танец. Пол любит русские вальсы, особенно вальс Рахманинова в его «Симфонических танцах». Этот вальс с детства очаровывал музыканта — мрачные аккорды, нарастающий пульсирующий ритм, легкая концовка и любовь Рахманинова к римской католической секвенции Dies Irae. Ромеро хотел запечатлеть романтику русских вальсов и одновременно вставить мистические звуки Dies Irae в The Wizard’s Waltz. Тогда он думал о русских дворянах и женщинах, танцующих во дворцах в период революции, о предчувствии того, что вот-вот произойдут большие политические и социальные перемены. Словно это их последние легкомысленные дни, щедрые и романтические индульгенции. И смерть нависает над ними, когда мелодия Dies Irae возвращается в вальс.

