Шедевры классики, переосмысленные неоклассиками. Часть вторая

Chad Lawson (Чэд Лоусон) «Bach Interpreted: Piano Variations on Bach Chorales»

Протестантский хорал был изобретен Мартином Лютером в начале XVI века как песня общины во время богослужения. Задачей было объединить неискушенных в музыке людей в их общем религиозном чувстве. Этот материал стал основой немецкой национальной музыкальной культуры. Уже за сто лет до Баха хоралов были на слуху у прихожан чем-то вроде музыкального букваря. Бах, вслед за предшественниками, вводит хоральные тексты вместе с мелодиями в свои большие вокальные композиции, а мелодии без текстов становятся основой множества его органных сочинений. Естественно, что в инструментальной музыке обработка мелодии является в той или иной мере интерпретацией ее подразумеваемого текста. Именно в этом направлении работает с баховскими хоралами пианист Чэд Лоусон. Его вариации лучше всего называть «медитациями на баховские темы». Бесхитростные песенные мелодии, уходя в глубину музыкальной ткани, становятся подчас почти неразличимы. Никакие внешние эффекты не отвлекают музыканта и слушателя от погружения в эту мистическую глубину, где останавливается время, исчезает дистанция между эпохой Реформации и музыкой сегодняшнего дня.

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