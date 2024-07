Шедевры классики, переосмысленные неоклассиками. Часть вторая

Cameron Carpenter (Кэмерон Карпентер) «All You Need is Bach»

Cвои первые произведения юный Бах играл на органе в церкви Арнштадта, совсем небольшого города. Последнее, хоральную прелюдию «Пред троном Твоим», он диктовал своему зятю на пороге смерти, уже потеряв зрение. Между этими событиями были созданы две с половиной сотни композиций, принесших ему славу величайшего органиста. Кэмерон Карпентер отдает дань великому предшественнику и в 2016 году записывает альбом All You Need Is Bach. Наряду с органными произведениями в альбоме несколько пьес, написанных Бахом для клавесина или клавикорда. Свободная трактовка баховских сочинений оправдана ярко окрашенной индивидуальностью исполнителя. Внешний эффект молодого виртуоза — на поверхности. В глубине — серьезная работа над созданием концертного электронного цифрового органа. Личный инструмент дал музыканту свободу передвижения и освободил от необходимости «подстраивать» концертный репертуар под предлагаемый инструмент. Уникальные тембровые характеристики звука нового органа создают полную иллюзию акустики церковного органа эпохи барокко и «космических» тембровых комбинаций, каких прежде невозможно было представить.

