Шедевры классики, переосмысленные неоклассиками. Часть вторая

С помощью новых техник обработки звука, непривычных для академической музыки инструментов, смелых аранжировок, деконструкции и других приемов современные композиторы дают вторую жизнь знакомым и всеми любимым произведениям, доносят их до молодой аудитории, посвящая тем самым все большее количество людей в таинственный и удивительный мир классики. Представляем вторую часть подборки работ ныне живущих авторов, которые предлагают по-новому взглянуть на достижения великих предшественников (первая часть — здесь).
Chad Lawson (Чэд Лоусон) «Bach Interpreted: Piano Variations on Bach Chorales»
Протестантский хорал был изобретен Мартином Лютером в начале XVI века как песня общины во время богослужения. Задачей было объединить неискушенных в музыке людей в их общем религиозном чувстве. Этот материал стал основой немецкой национальной музыкальной культуры. Уже за сто лет до Баха хоралов были на слуху у прихожан чем-то вроде музыкального букваря. Бах, вслед за предшественниками, вводит хоральные тексты вместе с мелодиями в свои большие вокальные композиции, а мелодии без текстов становятся основой множества его органных сочинений. Естественно, что в инструментальной музыке обработка мелодии является в той или иной мере интерпретацией ее подразумеваемого текста. Именно в этом направлении работает с баховскими хоралами пианист Чэд Лоусон. Его вариации лучше всего называть «медитациями на баховские темы». Бесхитростные песенные мелодии, уходя в глубину музыкальной ткани, становятся подчас почти неразличимы. Никакие внешние эффекты не отвлекают музыканта и слушателя от погружения в эту мистическую глубину, где останавливается время, исчезает дистанция между эпохой Реформации и музыкой сегодняшнего дня.
Подробнее о композиторе в альманахе
Sylvain Chauveau (Сильвен Шаво) + Chant 1450 Renaissance Ensemble «Echoes of Harmony – Early Music reworked»
В Милане по cей день хранятся рукописи музыкальных произведений, созданных в XIV-XV веках. Их обнаружили в Севильском католическом соборе. Удивительная находка состоит из двух томов — Cancionero de Colombino и Cancionero de Palacio. Очевидно, что вошедшая в них музыка украшала события светской жизни коронованных особ и была независима от церковных канонов. Мир танцев и песен в сопровождении просветленного звучания старинных инструментов был скрыт в севильских compilaciones de notas. Девять композиций из этих сборников вошли в альбом «Echoes of Harmony». Знатоки свидетельствуют, что музыку, записанную на диске, вряд ли можно услышать где-либо. Ее открыл для нашего времени знаток старинного музыкального мира Сильвен Шаво и его друзья — ансамбль Chant 1450 Renaissance Ensemble. Элементами, «приближающими» ренессансное звучание к нашему времени, стали современные композиторские приемы минимализма и электроники. Особенно эффектно и органично вписываются в этот цикл дроуны. Однако их «вторжение» предельно аккуратно и драматургически обусловлено.
Подробнее о композиторе в альманахе
Jozef van Wissem (Йозеф ван Виссем) «A Rose by Any Other Name: Anonymous Lute Solos of the Golden Age»
«Если лютнист жил восемьдесят лет, шестьдесят из них он занимался настройкой инструмента» — так современники отзывались о самом популярном и, пожалуй, одном из самых древних инструментов, завезенных в Европу из арабских стран. Лютня прошла долгий путь развития и вновь вошла в арсенал исполнителей в XX веке. В основном ее используют в ансамблевом составе. Однако редкие энтузиасты представляют ее достоинства как солирующего инструмента. К числу таких преданных поклонников лютни относится Йозеф ван Виссем. Его совершенное владение инструментом позволило не только сочинить саундтрек к известной вампирской драме Джима Джармуша «Выживут только любовники», но и выпустить сольный альбом, для которого голландец записал два десятка композиций авторов XVI-XVII веков. Разумеется, у современного слушателя нет четкого представления, как эти композиции могли звучать в древние времена. Поэтому остается полагаться на авторитетное мнение музыканта, посвятившего лютне жизнь и карьеру.
Подробнее о композиторе в альманахе
Murcof x Vanessa Wagner (Ванесса Вагнер) «Statea»
Многообразие музыкальных стилей ХХ века сливается в одну палитру без четких границ и ясных переходов. Модернизм, авангардизм, постмодернизм, минимализм, эмбиент и многие другие направления могут проявиться в музыке одного композитора, в зависимости от его творческих замыслов. Альбом «Statea» эмбиент-продюсера Murcof и пианистки Ванессы Вагнер можно считать краткой энциклопедией музыкальных стилей XX века через призму фортепианных композиций. Диапазон имен — от Эрика Сати до современного продюсера Aphex Twin. Каждая пьеса альбома наполнена внутренним напряжением, возникающим между чистым строем рояля и электронным звуковым пространством, в котором допустимы любые трансформации звука, вплоть до детонации и техношумов. Увеличение длительности звучания пьес в альбомном варианте по сравнению с оригинальными композициями основано на стремлении авторов «Statea» представить свое понимание развития музыкальной мысли с обязательным присутствием медитативной электроники и завершением пьесы «истаивающим» фортепианным звучанием.
Cameron Carpenter (Кэмерон Карпентер) «All You Need is Bach»
Cвои первые произведения юный Бах играл на органе в церкви Арнштадта, совсем небольшого города. Последнее, хоральную прелюдию «Пред троном Твоим», он диктовал своему зятю на пороге смерти, уже потеряв зрение. Между этими событиями были созданы две с половиной сотни композиций, принесших ему славу величайшего органиста. Кэмерон Карпентер отдает дань великому предшественнику и в 2016 году записывает альбом All You Need Is Bach. Наряду с органными произведениями в альбоме несколько пьес, написанных Бахом для клавесина или клавикорда. Свободная трактовка баховских сочинений оправдана ярко окрашенной индивидуальностью исполнителя. Внешний эффект молодого виртуоза — на поверхности. В глубине — серьезная работа над созданием концертного электронного цифрового органа. Личный инструмент дал музыканту свободу передвижения и освободил от необходимости «подстраивать» концертный репертуар под предлагаемый инструмент. Уникальные тембровые характеристики звука нового органа создают полную иллюзию акустики церковного органа эпохи барокко и «космических» тембровых комбинаций, каких прежде невозможно было представить.
Подробнее о композиторе в альманахе
Перейти в раздел спецматериалов