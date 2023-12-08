Интервью: Фабрицио Патерлини

— Вы уже имеете внушительное количество релизов в своей карьере. Когда музыка вошла в вашу жизнь, и как роль музыки менялась в течение вашей жизни? — Я начал играть на фортепиано, когда мне было 6. Моя семья состоит практически из одних музыкантов, так что для меня было вполне естественно ступить на этот путь. Несмотря на то, что я так рано начал играть, писать свою собственную музыку я начала только в 35. До этого занятия музыкой ограничивались тем, что я играл произведения других. С тех пор… да, вы правы, я написал много музыки! Мое путешествие в мире музыки не может быть отделено от моей жизни и процесса взросления: становление более осознанным человеком приносило пользу и музыкальной стороне моей жизни. Сначала музыка была просто увлечением, а я был бухгалтером, чтобы оплачивать свои счета. Постепенно что-то изменилось, я перешел на частичную занятость, а после релиза моего первого альбома “Viaggi in aeromobile” 10 лет назад я стал заниматься только музыкой.

— Как обычно протекает процесс творчества, когда вы пишете альбом? Этот процесс изменился с тех пор, как вы только начали выпускать музыку? — Процесс более или менее всегда одинаков: я сижу за пианино и начинаю играть. Я всегда проверяю, есть ли рядом что-то для записи для случая, если попадется стоящая идея, – это может быть компьютер, магнитофон или the Zoom (иногда даже iPhone), потому что иначе музыка потеряется. Большинство моих сольных работ для фортепиано просто пришли ко мне, и мне повезло немедленно записать их.

— У вашей музыки потрясающее звучание для саундтреков к фильмам. Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы сделать музыку к кино? — Написать музыку к фильму – одно из моих желаний. В прошлом я сотрудничал с несколькими режиссерами, которые использовали мою музыку к их видео или короткометражкам. Но эти композиции уже выпущены. Я очень хочу создать сто-нибудь новое для какого-нибудь фильма.

— Ваш последний альбом, Winter Stories, немного не похож на остальные, потому что вы записывали треки во время трансляции на Facebook. Какой необычный способ записать альбом! Откуда пришла идея? Были ли у вас какие-нибудь страхи и опасения, характерные именно для этого релиза? — Идея была естественным продолжением того концепта, с которым я работал все эти годы… Пару лет назад хорошим способом продвинуть трек было выложить его на SoundCloud для свободного прослушивания. В моем проекте Autumn Stories (2012) я сделал именно это: выкладывал по одной мелодии каждую недели в течение всей осени. Это было здорово, потому что тогда Spotify не был “королем”, а люди до сих пор любят скачивать треки бесплатно! После релиза альбома меня несколько раз просили выпустить продолжение. Идея мне нравилась, но мне хотелось создать что-то совершенно особенное. Так что я спросил свою команду, возможно ли технически снять альбом “Winter Stories” одним дублем в режиме live прямо из дома. У меня маленькая записывающая студия дома, все оборудование для которой я собирал в течение 10 лет, и было здорово использовать его для реализации замысла. Проект был захватывающим, если не сказать больше: играть вживую, зная, что многие люди наблюдать за тобой прямо сейчас… это не сильно отличается от живого исполнения в концертном зале. Мы, в общем, столкнулись со всеми теми проблемами, которые появляется в процессе живого исполнения. Но все обошлось хорошо, и я очень доволен результатом!

— Есть кое-что примечательное в том, каким личным кажется звук в этом альбоме. Например, в конце многих треков зрители могут слышать ваше дыхание. Лично мне очень понравилась это уязвимость в записи, но кое-кто может сказать, что это отвлекает от исполнения. Вы записывали в такой интимной, можно сказать, манере намеренно? Какие были мысли о том, как это повлияет на эффект от музыки? — Да, это было намеренно. Я хотел почувствовать эту интимность, а так как я играл в своей гостиной, по-другому просто быть не могло. Главной идеей было дать аудитории почувствовать себя рядом со мной в моем доме. И я счастлив, что результат был замечен.

— Были какие-нибудь трудности на пути создания альбома? Был этот альбом отмечен иным образом, не таким, как предыдущие? Думали ли вы о том, чтобы записать другой альбом так же? — Самыми трудными испытаниями стали технические сложности – к счастью, я могу полностью положиться на мою небольшую команду потрясающих людей, которая в конце концов нашла оптимальный вариант транслировать видео и аудио одновременно в отличном качестве. Результат точно был отмечен: этот альбом – демонстрация всего того, о чем я говорил прошлые 10 лет. Сегодня в музыке важны именно отношения между исполнителем и аудиторией. Никаких посредников. Только музыка, которая идет напрямую от композитора к слушателям. Я уже сейчас работаю над похожим на “Winter Stories” “секретным” проектом, и скоро вы узнаете, что я имею в виду.

— Вы закончили “Autumn Stories” и “Winter Stories”. Могут ли ваши поклонники надеяться на полноценный альбом, связанный с временами года? Чего ждать вашим фанатам? — Честно говоря, не знаю, хотя, должен признаться, идея записать “Summer Stories” интригует. Я люблю контрасты, и записать что-нибудь меланхоличное в теплые солнечные дни должно дать потрясающие результаты!