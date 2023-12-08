Концертные залы в Москве, которые стоит посетить

Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, культурный центр с богатой историей и насыщенной разнообразными событиями жизнью. В границах города расположились более 250 театров и 65 великолепных концертных площадок, многие их которых оснащены по последнему слову техники и отвечают высочайшим международным стандартам. В нашем обзоре представлены лучшие концертные залы столицы, которые стоит посетить каждому поклоннику неоклассики.
Интересные факты о Концертном зале «Зарядье» (Zaryadye Hall)
Расположен в природно-ландшафтном парке «Зарядье» с панорамными видами на Кремль, старый город, Москву-реку, построенного на месте гостиницы и находившегося в ней концертного зала «Россия». Стены и потолок залов выложены акустическими панелями, в которых использован массив красного дерева «махагони». Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы, который обеспечивает качественную акустику и необходимую реверберацию. «Зарядье» представляет из себя мультифункциональный концертный зал с возможностью полной трансформации пространства. У концертного зала четыре наземных и два подземных этажа, на которых расположены Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений, звукозаписывающая студия. Большой зал находится под землей. Орган в большом зале, изготовленный французской компанией Muhleisen, является одним из самых больших в Европе.
Интересные факты о Московском международном доме музыки (Moscow International House of Music)
Первая и единственная в России площадка, имеющая международный статус MIPA (Международный центр исполнительских искусств). Купол Дома музыки венчает эмблема-флюгер – скрипичный ключ работы Зураба Церетели. Высота конструкции – 9,5 метров, вес – около 6 тонн. Ключ и листья покрыты сусальным золотом. В комплекс входят три концертных зала — Светлановский, Камерный и Театральный, а также летняя Музыкальная терраса, ресторан «Аллегро», выставочная галерея, студия звукозаписи, аудио-видео-комплекс. В Камерном зале установлен передвижной орган-позитив фирмы Glatter-Götz, разработанный Каспаром фон Глаттер-Гёц и Павелом Кравчуном. Светлановский Зал облицован сибирской лиственницей, считающейся лучшим в мире акустическим деревом. Покрытие зала спроектировано ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова. Здесь находится самый большой в Москве и один из крупнейших в Европе орган, построенный консорциумом немецких фирм Klais и Glatter-Götz. Дом музыки является резиденцией Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Самые интересные концерты в Доме Музыки:
Шин Джихо и Флориан Кристл в рамках Фестиваля Неоклассики 2020 в Доме Музыки – Светлановский зал
Фабрицио Патерлини и Алессандро Мартире в рамках Фестиваля Неоклассики 2020 в Доме Музыки – Светлановский зал
Концерт композитора Шин Джихо в Доме Музыки – Светлановский зал
Концерт французского композитора Александра Деспла в Доме Музыки – Светлановский зал
Концерт Пола Ромеро по музыке из Heroes of Might & Magic 3 в Доме Музыки – Светлановский зал
Концерт Ёсихиса Хирано по музыке из аниме в Доме Музыки – Светлановский зал
Концерт Билла Брауна по музыке из игры Lineage 2 в Доме Музыки – Светлановский зал
Интересные факты о Концертном зале РАМ им. Гнесиных (Concert Hall of the Gnesin Russian Academy of Music)
Строительство зала начато в 1937 году Е. Ф. Гнесиной, художественным руководителем Института, выдающейся пианисткой и педагогом, но из-за Великой отечественной войны и дальнейшей реорганизации ВУЗа растянулось на 21 год. На протяжении всего срока строительства Гнесина лично следила за ходом строительства, обивала пороги инстанций с целью выделения финансирования, выбирала материалы, включая кресла из лучших сортов карельской березы. Одно из главных преимущества зала – его универсальность: в нем выступают большие коллективы, ставят оперные спектакли, установлены два органа (из Нидерландов и Англии) и есть возможность организовать оркестровую яму. Из-за тесной связи с Академией в зале ежегодно проходит до 20 абонементных тематических циклов, где выступают преподаватели и студенты ВУЗа, музыковеды читают лекции. Концертный зал славится премьерами: в его стенах впервые звучали произведения Б. Бартока, А. Веберна, И. Ф. Стравинского, композиция «Евгений Онегин» с музыкой С.С. Прокофьева, состоялась российская премьера оперы Гайдна «Орфей и Эвридика».
Интересные факты о Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Архитектор В. П. Загорский, автор проекта здания, считал постройку Московской консерватории делом своей жизни и проект выполнил безвозмездно. От старого дома, построенного на этом месте еще для княгини Е. Р. Дашковой в конце XVIII века, остался только знаменитый фасад с полуротондой, внутри была сделана перепланировка, в результате которой появилось два зала – Большой и Малый. В Большом зале установлен орган работы Аристида Кавайе-Колля, крупнейшего органного мастера Франции XIX века, признанный в 1900 году на Парижской всемирной выставке одним из лучших в мире. В малом зале находится орган, который был заказан в ГДР у фирмы Alexander Schuke Potsdam Orgelbau GmbH. В 1954 году перед зданием Консерватории был установлен памятник П.И.Чайковскому работы В.Мухиной. Знаменитый международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится в Большом зале, раз в четыре собирая здесь лучших академических музыкантов.
Самые интересные концерты в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского:
Концерт французского композитора Александра Деспла в консерватории им. П.И. Чайковского – Большой зал
За период своего существования здание дважды горело и пережило около семи реконструкций. Нынешнее помещение, где располагается театр, восстановлено с незначительными изменениями по проекту здания, сгоревшего в 1853 году. Альберт Кавос спроектировал главный зал как музыкальный инструмент, стены были отделаны панелями из резонансной ели, железный потолок заменен на деревянный, живописный плафон был сложен из деревянных щитов, декор лож был выполнен из папье-маше, а помещения под амфитеатром засыпаны. В 2002 году открылась Новая сцена Большого театра. В 2013 году в Большом театре был установлен новый, четвёртый в истории театра, духовой орган производства немецкой фирмы фирмы Glatter-Götz. – В Бетховенском зале, который находится под площадью перед Большим театром, проходят симфонические концерты, также его используют как банкетный зал. – Над сценой есть собственная звонница из 20 колоколов. После мастштабной реконструкции, которая длилась шесть лет и закончилась в 2011 году, в Большом театре стало 12 этажей (семь надземных и пять подземных), расширена оркестровая яма, которая является одной из самых больших в Европе, а также сделан поворотный механизм сцены.
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