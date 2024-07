Концертные залы в Москве, которые стоит посетить

Интересные факты о Концертном зале РАМ им. Гнесиных (Concert Hall of the Gnesin Russian Academy of Music)

Строительство зала начато в 1937 году Е. Ф. Гнесиной, художественным руководителем Института, выдающейся пианисткой и педагогом, но из-за Великой отечественной войны и дальнейшей реорганизации ВУЗа растянулось на 21 год. На протяжении всего срока строительства Гнесина лично следила за ходом строительства, обивала пороги инстанций с целью выделения финансирования, выбирала материалы, включая кресла из лучших сортов карельской березы. Одно из главных преимущества зала – его универсальность: в нем выступают большие коллективы, ставят оперные спектакли, установлены два органа (из Нидерландов и Англии) и есть возможность организовать оркестровую яму. Из-за тесной связи с Академией в зале ежегодно проходит до 20 абонементных тематических циклов, где выступают преподаватели и студенты ВУЗа, музыковеды читают лекции. Концертный зал славится премьерами: в его стенах впервые звучали произведения Б. Бартока, А. Веберна, И. Ф. Стравинского, композиция «Евгений Онегин» с музыкой С.С. Прокофьева, состоялась российская премьера оперы Гайдна «Орфей и Эвридика».