Концертные залы в Москве, которые стоит посетить

Интересные факты о Московском международном доме музыки (Moscow International House of Music)

Первая и единственная в России площадка, имеющая международный статус MIPA (Международный центр исполнительских искусств). Купол Дома музыки венчает эмблема-флюгер – скрипичный ключ работы Зураба Церетели. Высота конструкции – 9,5 метров, вес – около 6 тонн. Ключ и листья покрыты сусальным золотом. В комплекс входят три концертных зала — Светлановский, Камерный и Театральный, а также летняя Музыкальная терраса, ресторан «Аллегро», выставочная галерея, студия звукозаписи, аудио-видео-комплекс. В Камерном зале установлен передвижной орган-позитив фирмы Glatter-Götz, разработанный Каспаром фон Глаттер-Гёц и Павелом Кравчуном. Светлановский Зал облицован сибирской лиственницей, считающейся лучшим в мире акустическим деревом. Покрытие зала спроектировано ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова. Здесь находится самый большой в Москве и один из крупнейших в Европе орган, построенный консорциумом немецких фирм Klais и Glatter-Götz. Дом музыки является резиденцией Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Самые интересные концерты в Доме Музыки:

Шин Джихо и Флориан Кристл в рамках Фестиваля Неоклассики 2020 в Доме Музыки – Светлановский зал

Фабрицио Патерлини и Алессандро Мартире в рамках Фестиваля Неоклассики 2020 в Доме Музыки – Светлановский зал

Концерт композитора Шин Джихо в Доме Музыки – Светлановский зал

Концерт французского композитора Александра Деспла в Доме Музыки – Светлановский зал

Концерт Пола Ромеро по музыке из Heroes of Might & Magic 3 в Доме Музыки – Светлановский зал

Концерт Ёсихиса Хирано по музыке из аниме в Доме Музыки – Светлановский зал

Концерт Билла Брауна по музыке из игры Lineage 2 в Доме Музыки – Светлановский зал