Великие саундтреки из кино про бескрайний космос

На большие экраны выходит новая часть фантастической саги «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker) режиссера Джей Джей Абрамса. Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Музыку к грандиозному финалу после двухлетнего затишья написал американский композитор Джон Уильямс — автор помпезных и пронзительных мелодий почти ко всем фильмам культовой фантастической саги. По случаю долгожданного возвращения композитора в строй редакция «Неоклассики» вспоминает завораживающие и атмосферные саундтреки к самым грандиозным фильмам о космосе.
Джон Уильямс (John Williams) и «Звездные войны» (Star Wars)
Имя Джона Уильямса вписано золотым пером в скрижали истории кино. Цифры говорят сами за себя. Американский композитор пять раз становился лауреатом премии «Оскар» и более 50 раз ее номинантом, а также четырежды выигрывал «Золотой глобус» и трижды — «Эмми». Кроме того, на его счету семь наград от премии BAFTA и 21 статуэтка «Грэмми». Музыка Уильямса звучала в более чем 100 голливудских фильмах, в числе которых «Список Шиндлера», «Гарри Поттер», «Челюсти», «Парк юрского периода» и много других прокатных хитов.
Первый саундтрек к фантастической эпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны» был написан в 1977 году. Он стал одним из самых популярных и продаваемых в мире, а заглавная тема — самым успешным синглом в истории инструментальной музыки. Галактические баталии развернулись под мощный аккомпанемент Лондонского симфонического оркестра. Впоследствии Уильямс написал музыку почти для всех остальных частей франшизы. Своей любимой композицией композитор называет тему мастера Йоды.
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Макс Рихтер (Max Richter) и «К звёздам» (Ad Astra)
По сюжету фильма инженер элитного армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез. Музыка Макса Рихтера сочетает в себе струнные, электронику и вокал, создавая эпический звуковой ландшафт, созвучный эмоциональной силе и масштабу фильма. После подробных консультаций с режиссером Джеймсом Греем и Брэдом Питтом он начал делать наброски отдельно от картины, исследуя темы и психологию фильма с точки зрения музыки. Композитора вдохновили исследования спутников НАСА «Вояджер», покинувших Землю в 70-х годах и предназначенных для исследования дальних планет Солнечной системы, путешествий, подобных полету героя Брэда Питта в фильме. Он использовал переданные «Вояджер-1» и «Вояджер-2» звуки в своей музыке.
Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация.
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Клинт Мэнселл (Clint Mansell) и «Луна 2112» (Moon)
Режиссерский дебют Дункана Джонса — атмосферный клаустрофобный фильм, который режиссер до сих пор не смог превзойти. Он вышел очень минималистичным, с минимумом компьютерной графики, физическими моделями луноходов, декорациями на студии «Шеппертон» в Лондоне. Клинт Мэнселл профессионально уловил эту атмосферу, и результат превзошел все ожидания — композитор создал оригинальный и самодостаточный саундтрек, местами тревожный, местами уютный, с отсылками к Massive Attack и неоклассикам.
Клинт Мэнселл за последние 20 лет записал музыку более чем к 40 фильмам — сплошь блокбастеры для мирового проката. Среди самых преданных поклонников его композиторского мастерства — режиссеры Даррен Аронофски и Дункан Джонс. Не сторонится Мэнселл и экспериментов: пронизывающе неземная музыка британца звучит и в анимационном фильме про Ван Гога, и в популярной видеоигре Mass Effect 3. Самым значительным произведением в карьере композитора по-прежнему является саундтрек к драме «Реквием по мечте», который вмиг обрел статус классики современности.
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Йохан Йоханнссон (Johann Johannsson) и «Прибытие» (Arrival)
У исландца Йохана Йоханнссона были все шансы для того, чтобы стать одним из самых успешных композиторов современности. В 2018 году он ушел из жизни, оставив после себя десять ни на что не похожих концептуальных саундтреков и столько же сольных альбомов. Самыми заметными в его карьере стали звуковые дорожки для трех лент режиссера Дени Вильнёва, а также музыка к фильмам «Мэнди» и «Вселенная Стивена Хокинга». За работу над последним он получил награду «Золотой глобус».
Главной композиторской удачей Йоханнссона стал саундтрек к драме «Прибытие» Вильнёва, записанный при помощи аналаговых средств. В процессе работы исландец изучал концепт-арт к фильму. Увидев эскизы круговых рисунков, с помощью которых в фильме общаются инопланетяне, он подумал о звуковых петлях. Их использовали в середине XX века для искажения звуков классических инструментов. Йохан прибегнул к похожему методу и записал на пленку фортепиано, обработал его и получил однородный гул, а сверху наложил человеческий голос и шумы.
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Дьёрдь Лигети (György Ligeti), Рихард Штраус (Richard Strauss) и «2001 год: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey)
Культовый фильм Стэнли Кубрика 1968 года стал вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом. В основу фильма лег рассказ Артура Кларка «Часовой», который был опубликован в 1951 году. Картина рассказывает о серии встреч людей с таинственными черными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. По версии Американского института кино, это лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда, а по версии международных кинокритиков — во всей истории мирового кино.
Первоначально для написания музыки к фильму Кубрик обратился к композитору Алексу Норту, который уже делал это для «Спартака». Но в итоге режиссер решил отказаться от этого саундтрека в пользу классики. В основном он собран из произведений немецкого композитора эпохи позднего романтизма Рихарда Штрауса и австровенгерского современного композитора Дьёрдя Лигети. Хотя оба они непосредственно не писали никаких партитур, фрагменты их произведений были адаптированы для использования в фильме. Напряженные, эпические мелодии идеально дополняют вдумчивую, глубоко философскую атмосферу научно-фантастической картины.
Джеймс Хорнер (James Horner) и «Аполлон-13» (Apollo-13)
На счету Хорнера более ста саундтреков, среди которых музыка к фильмам «Джуманджи», «Игры разума», «Троя», «Апокалипсис», «Храброе сердце». Стиль Хорнера узнаваем — в его эпичных музыкальных работах часто используются хоровые элементы и кельтские мотивы. В 1998 году Джеймс Хорнер стал обладателем двух наград «Оскар» за музыку к фильму «Титаник».
Одной из сильнейших работ Хорнера является оригинальный саундтрек к биографической ленте «Аполлон-13» режиссера Рона Ховарда. Фильм об одноименной неудачной лунной миссии, одном из самых драматических моментов в истории освоения космоса, композитор сопроводил саундтреком под стать масштабу трагедии. Рваное фортепиано, маршевые ударные и горны, волнующие струнные, туманный бэк-вокал — в создании атмосферы тревоги на борту ракеты Джеймс Хорнер блистательно преуспел и за это был отмечен номинацией на «Оскар».
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Стивен Прайс (Steven Price) и «Гравитация» (Gravity)
Дискография Стивена Прайса выглядит весьма скромно по сравнению со многими его коллегами из индустрии. Однако в активе у английского кинокомпозитора уже имеются успешные фильмы, такие как «Ярость», «Отряд самоубийц», а также сотрудничество с такими композиторами, как Говард Шор, Ханс Циммер и Энн Дадли. Магнум опусом Прайса является саундтрек к «Гравитации» Альфонсо Куарона (Alfonso Cuarón), который он до сих не превзошел.
Именитый мексиканский режиссер не прогадал, пригласив в качестве композитора Стивена Прайса. Его музыка заполняет безмолвную бездну космоса и становится ее воплощением, столь же прекрасным и одновременно пугающим. А финальная композиция Gravity с нарастающими струнными, мощью оркестра и вокалом певицы Катрин Эллис (Katherine Ellis) стала эпичным завершением камерного технотриллера. Саундтрек был удостоен премий «Оскар», BAFTA, «Спутник» и номинации на «Золотой глобус» за лучшую музыку.
Майкл Джаккино (Michael Giacchino) и «Звездный путь» (Star Trek)
Майкл Джаккино — американский композитор с итальянскими корнями, обладатель премий «Оскар» и «Эмми», трехкратный лауреат «Грэмми». Джаккино был первым, кто записал музыку для игры на PlayStation с помощью симфонического оркестра. Продолжая работать в гейм-индустрии, он собрал массу наград за саунд-дизайн к сериям игр Medal of Honor и Call of Duty. Его перу принадлежат саундтреки к множеству мультипликационных фильмов знаменитой студии Pixar, в числе которых «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх». Кроме того, в списке работ композитора значатся такие голливудские блокбастеры как «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Джон Картер», «Доктор Стрэндж», «Миссия невыполнима» и «Планета обезьян».
В разное время для космической саги «Звездный путь» музыку писали Джерри Голдсмит, Леонард Розенман, Александр Каридж, Джеймс Хорнер, Алан Сильвестри. Три последних части после перезагрузки франшизы озвучивал Майкл Джаккино. Опытный композитор справился с задачей на все сто: великолепную игру актеров и сюжетную линию, пейзажи изумительной красоты, до малейших деталей проработанную компьютерную графику подчеркивает эпичная оркестровая музыка, которая вернула забытому жанру жизнь. По словам самого Майкла, саундтрек к приключениям капитана Кирка, командора Спока и экипажа звездолета «Энтерпрайз» является одним из его самых любимых.
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Джастин Гурвиц (Justin Hurwitz) и «Человек на Луне» (First Man)
Наибольшую известность Джастин Гурвиц получил как композитор фильмов Дэмьена Шазелла (Damien Chazelle), с которым он познакомился во время учебы в Гарвардском университете. Музыкальная драма «Одержимость», байопик Нила Армстронга «Человек на Луне», мюзиклы «Гай и Мэдлин на скамейке в парке» и «Ла-Ла Ленд». За музыку к последнему Гурвиц получил награды «Золотой глобус», «Спутник», BAFTA и «Оскар». Он также написал музыку к нескольким телепроектам, в числе которых «Симпсоны» и «Лига».
Пусть «Человек на Луне» считается далеко не самым лучшим фильмом Дэмьена Шазелла с режиссерской точки зрения, композитора со счетов списывать точно не стоит. Гурвиц тонко передал с помощью звуковых средств ощущение постоянной тревоги, но и не преминул развить любовную линию фильма. Тревожная внутриутробная электроника, терменвокс, пробирающие до мурашек валторны, символизирующие приближающуюся опасность или торжественный момент, перекликаются с арфой, гитарой и прочими инструментами, характерными для фолка, а иногда дело доходит даже до классического вальса. Кроме того, «Человек на Луне» является одновременно и дирижерским дебютом Джастина.
Эдуард Артемьев (Eduard Artemiev) и «Солярис» (Solaris)
Эдуарда Артемьева называют патриархом советской электронной музыки — и это не преувеличение. Композитор создал более 150 саундтреков к игровым, документальным и анимационным фильмам, среди которых особое место занимают картины Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Артемьев является лауреатом многочисленных премий и государственных наград, президентом Российской ассоциации электроакустической музыки.
Размышления и наваждения психолога Криса Кельвина, главного героя фильма «Солярис», снятого по мотивам одноименного фантастического романа Станислава Лема, происходят на фоне органной и экспериментальной шумовой музыки. Тарковский, впервые познакомившийся с Артемьевым при работе над фильмом, наталкивал на мысль, что музыка в традиционном понимании этого слова ему не нужна: композитор нужен как организатор звукового пространства кадра. В фильме было использовано переложение фа-минорной хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха (Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV 639), также сделанное композитором. Это произведение известно под названием «Слушая Баха (Земля)».
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