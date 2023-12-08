Великие саундтреки из кино про бескрайний космос

Джон Уильямс (John Williams) и «Звездные войны» (Star Wars)

Имя Джона Уильямса вписано золотым пером в скрижали истории кино. Цифры говорят сами за себя. Американский композитор пять раз становился лауреатом премии «Оскар» и более 50 раз ее номинантом, а также четырежды выигрывал «Золотой глобус» и трижды — «Эмми». Кроме того, на его счету семь наград от премии BAFTA и 21 статуэтка «Грэмми». Музыка Уильямса звучала в более чем 100 голливудских фильмах, в числе которых «Список Шиндлера», «Гарри Поттер», «Челюсти», «Парк юрского периода» и много других прокатных хитов.

Первый саундтрек к фантастической эпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны» был написан в 1977 году. Он стал одним из самых популярных и продаваемых в мире, а заглавная тема — самым успешным синглом в истории инструментальной музыки. Галактические баталии развернулись под мощный аккомпанемент Лондонского симфонического оркестра. Впоследствии Уильямс написал музыку почти для всех остальных частей франшизы. Своей любимой композицией композитор называет тему мастера Йоды.

Подробнее о композиторе в альманахе