Знаменитые композиторы за дирижерским пультом

Денно и нощно композиторы создают свои шедевры в студии и фиксируют их на бумаге, а дирижеры не вылезают из репетиционного зала, чтобы воплотить многострочные партитуры и задумки творцов в жизнь. Но когда оба этих амплуа уживаются в одном человеке, случается настоящая магия. Ведь кто как ни сам автор лучше других знает, как должна звучать его музыка! Редакция «Неоклассики» вспоминает концертирующих композиторов, в чьих руках дирижерская палочка превращается в волшебную.
Александр Деспла (Alexander Desplat)
Александр Деспла — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия “Оскар” за музыку к картинам “Отель Гранд Будапешт” и “Форма воды”, премия “Золотой глобус” — к драме “Разрисованная вуаль”, премия “Сезар” — к драме “Ржавчина и Кость”, две статуэтки “Грэмми” — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии “Король говорит!”, а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. За плечами маэстро музыка для театральных постановок Андре Энжеля, Филиппа Жанти и выступления в амплуа дирижера лучших коллективов мира, в числе которых Лондонский симфонический и Королевский филармонический оркестры.
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Абель Коженёвский (Abel Korzeniowski)
К услугам Абеля Коженевского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Иногда выпускник Краковской Музыкальной Академии имени Кшиштофа Пендерецкого берет в руки дирижерскую палочку и выходит на сцену с симфоническими оркестрами, в числе которых Объединенный оркестр Кордовы и Оркестр Бетховенской академии.
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Ёсихиса Хирано (Yoshihisa Hirano)
За свою более чем 20-летнюю карьеру Ёсихиса Хирано выпустил три альбома в тандеме с пианистом Масако Хосода под псевдонимом Bleu и один — с Юсуки Сато. К сегодняшнему дню в послужном списке Ёсихиса Хирано накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter). Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ. Симфоническую программу по своим произведениям звездный выпускник Джульярдской школы представит в 2020 году с российским оркестром и хором Cinema and Game Music Orchestra.
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Билл Браун (Bill Brown)
Билл Браун — серый кардинал американской музыкальной индустрии, перу которого принадлежат саундтреки к популярным сериалам, фильмам и видеоиграм, в числе которых «Lineage 2», «Wolfenstein», «Command & Conquer: Generals», «Rainbow Six» и «Ghost Recon». Выдающийся композитор, продюсер, обладатель музыкальных наград и номинаций BAFTA, Golden Reel Awards, ITVA, BMI известен нестандартным подходом к созданию динамичных оркестровок, способных поднять дух своим геройским настроем и хорошенько пощекотать нервы слушателей. Он обладает природным талантом к созданию захватывающей сложной оркестровой музыки, которая сочетает в себе приключенческий дух с нагнетающей атмосферой триллера. Помогают ему в этом различные симфонические коллективы, самый яркий из которых — наш российский оркестр и хор Cinema and Game Music Orchestra.
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Рамин Джавади (Ramin Djawadi)
Рамин Джавади — ученик Ханса Циммера, один из наиболее востребованных кинокомпозиторов современности. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских блокбастеров («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж»), компьютерных игр и сериалов, среди которых отдельное место занимает «Игра престолов». Рамин Джавади — автор музыки ко всем восьми сезонам культового сериала HBO. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране при участии симфонического оркестра.
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Джон Уильямс (John Williams)
Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса, с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый. В 80-90-е Уильямс работал дирижером Бостонского эстрадного оркестра, а с Лондонским симфоническим он записал главные мелодии для культовой космической саги.
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Дзё Хисаиси (Joe Hisaishi)
Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. В творческом багаже композитора уже более сотни саундтреков. Самые значимые работы в биографии композитора написаны для фильмов его друзей и соратников Хаяо Миядзаки и Такеси Китано. В середине нулевых композитор исполнил свою давнюю утопическую мечту – возглавил сформированный в рамках Нового японского филармонического оркестра Мировой оркестр мечты.
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Эннио Морриконе (Ennio Morricone)
Эннио Морриконе — один из самых известных и влиятельных композиторов за всю историю кинематографа. Написав за 60-летнюю карьеру более 500 саундтреков, он успел поработать с величайшими кинорежиссерами, от Бертолуччи и Торнаторе до Альмодовара и Тарантино. Славу и мировое признание ему принесли работы в «спагетти-вестернах» его бывшего одноклассника Серджио Леоне, самая коммерчески успешная из которых — саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе», разошедшийся в количестве десяти миллионов копий по всему миру. Именно в этих фильмах Морриконе впервые продемонстрировал свой неповторимый стиль, во многом изменивший историю киномузыки: необычное сочетание инструментов и немузыкальных звуков, неожиданные композиционные решения, контрастные текстуры и резкие ритмические скачки. Среди многих оркестров стоит отметить Чешский национальный симфонический и Sofia, с которыми маэстро выступал в России.
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Эцио Боссо (Ezio Bossо)
Эцио Боссо — один из самых одаренных итальянских музыкантов своего поколения. Он получил блестящее музыкальное образование в Вене и Турине и уже в 16 лет начал карьеру пианиста в разных европейских оркестрах, выступал в разных уголках мира как солист и дирижер. Свой студийный дебют “12 Rooms” композитор выпустил только в 2015 году. Боссо также является автором музыки ко многим фильмам, в числе которых “Я не боюсь” Габриэле Сальватореса, которая принесла ему широкую известность.
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Говард Шор (Howard Shore)
Говард Шор — пожалуй, самый титулованный североамериканский кинокомпозитор. В общей сложности он написал саундтреки к более чем 100 фильмам и был удостоен почетного звания Офицера Ордена Канады за высокие заслуги в области кино и музыки. В послужном списке маэстро значится сотрудничество с Мартином Скорсезе, Дэвидом Кроненбергом, Дэвидом Финчером и многими другими выдающимися режиссерами. Список оркестров, с которыми сотрудничал и выступал Шор, также обширен; особое место в нем занимает Лондонский симфонический оркестр, с которым канадский мэтр киномузыки записал не один культовый саундтрек.
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