Интервью: Такахиро Кидо и Юки Мурата

Японские композиторы о том, как начать музыкальный путь со старой акустической гитары, как совмещать коммерческие проекты и музыку для души и о том, как следует воспринимать неоклассику. Такахиро Кидо и Юки Мурата – талантливые японские артисты. Музыку их авторства можно услышать в рекламе, кино и, разумеется, на их сольных концертах. Музыканты гармонично сочетают коммерческие проекты с личными, для души. Уже 21 марта Такахиро Кидо и Юки Мурата приезжают в Нижний Новгород. Nevvod пообщался с артистам в преддверии концерта.