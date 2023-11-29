Интервью: Такахиро Кидо и Юки Мурата

Нижегородский портал Nevvod опубликовал интервью с Такахиро Кидо и Юки Мурата — прекрасная возможность для знакомства с творчеством японских композиторов чуть ближе в преддверии их российского тура.
Японские композиторы о том, как начать музыкальный путь со старой акустической гитары, как совмещать коммерческие проекты и музыку для души и о том, как следует воспринимать неоклассику. Такахиро Кидо и Юки Мурата – талантливые японские артисты. Музыку их авторства можно услышать в рекламе, кино и, разумеется, на их сольных концертах. Музыканты гармонично сочетают коммерческие проекты с личными, для души. Уже 21 марта Такахиро Кидо и Юки Мурата приезжают в Нижний Новгород. Nevvod пообщался с артистам в преддверии концерта.
— Такахиро Кидо, однажды, рассказывая о своём прошлом, вы отметили, что всё началось с акустической гитары… Но почему и когда вы решили сделать музыку основной профессией? Может быть, есть событие, история за всем этим?
— Да. После окончания средней школы в моем родном городе Осака мне нечем было заняться, поэтому несколько лет я в одиночку путешествовал. В ходе поездки у меня появилась старая дешевая акустическая гитара, и вскоре я научился играть на ней. После этого я переехал в Токио, где и начал заниматься музыкой, а затем через интернет нашел членов нашей группы Anoice.
— Юки Мурата, а когда вы поняли, что фортепиано должно быть неотъемлемой частью вашей жизни?
— В Anoice – моей первой группе. Это было начало и для остальных участников коллектива.
— У вас много коммерческих проектов, вы пишете музыку для рекламы, фильмов, выставок, фестивалей. Как вам удается совмещать такие проекты и музыку для себя?
— Нам очень нравится сочинять музыку, для нас важны оба. Создание музыки для рекламы и фильмов иногда дает нам новые идеи для наших собственных композиций.
— Вы являетесь авторами музыки ко многим фильмам. Расскажите об этом опыте.
— Саундтреки к фильмам – одна из самых важных работ для нас. Мы считаем, что музыка может выражать чувства людей, иногда даже сильнее, чем сценарий или изображение.
— А у вас находится время на кино? Есть любимые фильмы?
— Да, нам нравятся фильмы, включая прекрасную музыку, которая звучит в таких картина, как «Амели», «Интерстеллар», «Красота по-американски», «На игле, «Принцесса Мононоке» и во многих других.
— Есть ли такой фильм, музыку к которому вам бы хотелось написать?
— Да, но мы всегда интересуемся всеми жанрами кинематографа.
— Классика считается эталоном, такая музыка проходит испытание временем. Как думаете, что ждет неоклассику?
— Мы считаем, что слово «неоклассика» – это некая небольшая нестабильность, как «альтернативный рок» и «пост-рок» – как один из музыкальных жанров. Подобная музыка уже существует в нескольких областях, включая искусство, но она постоянно меняется.
— Классическая музыка и даже любая инструментальная не очень популярна среди массового слушателя. Почему так происходит? Как избавить людей от стереотипа «скучной классики»?
— Почти вся аудитория обычно не осознает инструментальную музыку. Иногда такая музыка просит слушателей представить больше вещей, представить нечто за гранью мелодии. Но этот тип музыки уже был интегрирован в различные культуры, как мы упоминали ранее. Что касается классической музыки, она уже закончила роль создания чего-то нового. Но в этом нет проблемы, это как картины импрессионистов.
— Такахиро, в одном из интервью вы сказали, что вам нравится творчество Клода Дебюсси. А среди российских композиторов найдутся те, чья музыка вам импонирует?
— Да. Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович.
— Юки, а вы можете назвать композиторов, чье творчество вам близко или, возможно, вдохновляет вас?
— Клод Дебюсси.
— Вы не в первый раз в России. Отметили ли вы для себя какие-то особенности слушателей вашей музыки?
— Везде, где мы вступаем, аудитория одинаковая. Все добры и воспринимают нашу музыку всерьез.
— А если говорить о Нижнем Новгороде, что вам запомнилось больше всего в нашем городе?
— Красивые городские пейзажи и трамваи. Мы с нетерпением ждем возможности сыграть там.
Интервью подготовила Наталья Бадьина.
Материал опубликован на портале Nevvod 20 марта.
Фото предоставлены из личного архива музыкантов.