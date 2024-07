Безмятежная и жизнеутверждающая неоклассика для домашнего уединения

Игорь Хабаров (Igor Khabarov) «Out of the Blue»

Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, Игорь Хабаров является строгим адептом акустики и выжимает максимум возможностей из концертного рояля. Благодаря образованию инженера и математическому складу ума он выработал собственный творческий подход, основанный на синергии точных закономерностей музыкальной гармонии и свободного полета композиторской мысли. Стремительная, требовательная к исполнению пьеса Out of the Blue открывает альбом Changing Colors, посвященный временам года по образцу сезонных циклов Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Игорь связывает произведение с бушующей стихией мая, а клип для него снят в легендарном петербургском Доме композиторов.

