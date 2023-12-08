Безмятежная и жизнеутверждающая неоклассика для домашнего уединения

Мир переживает непростые времена, но музыка позволяет отвлечься от тревожных мыслей и скрасить дни, проведенные дома. Редакция «Неоклассики» собрала умиротворенные и жизнеутверждающие произведения современных композиторов со всего мира, которые помогут достичь внутренней гармонии и поднимут настроение в условиях вынужденного одиночества. Эта солнечная музыка излучает тепло и дает заряд оптимизма, надежду на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня.
Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) «Joyful Song»
Роберто Каччапалья — сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road. Не стал в этом плане исключением и его последний альбом Diapason, соло фортепианная версия которого вышла в январе этого года. По словам маэстро, фортепиано является центром его творчества, самым важным инструментом, зеркалом, которое позволяет композитору обратиться к самой сути. Сидя за фортепиано, Роберто ощущает мощный, безграничный поток положительной энергии, с помощью которого он способен передать слушателю свои чувства и веру — именно это ощущение так необходимо в сегодняшние непростые времена.
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Шин Джихо (Shin Jiho) «Secret Love Affair»
Виртуозности и универсальности Шина Джихо на корейской сцене нет равных. По-настоящему влюбить в себя аудиторию вундеркинд смог благодаря глубоким, искренним, эмоциональным произведениям для фортепиано и струнных. Он впечатляет невероятным уровнем экспрессии и уникальным талантом даже из камерных выступлений делать настоящее шоу. Главный романтик и звезда корейской инструментальной музыки сочинил Oriental буквально за час во время работы над новым альбомом The Momentist в России и посвятил тем периодам, когда он находится вдали от дома. В оформлении обложки сингла был использован фрагмент картины выдающегося современного русского художника Андрея Ремнева — «Пятый сезон».
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Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) «Homesick»
Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. Чувственная, меланхоличная композиция Homesick была записана композитором живьем в роскошной Вилле Диониси в Сереа в итальянской провинции Верона в один из жарких июльских дней прошлого года и стала частью его цикла Transitions — трилогии альбомов, составленных из кратких фортепианных зарисовок длительностью не более двух минут.
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Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) «nyepi»
Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, хрупких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. В невесомом произведении nyepi из альбома re:member композитор выводит на первый план основную «фишку» своего шоу — специально разработанное устройство, которое с помощью генеративного алгоритма синхронизирует игру двух дисклавиров. Игра инструментов органично продолжает музыкальную мысль пианиста, рождающего на сцене алхимию высоких технологий и первозданной акустики.
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Софьян Памар (Sofiane Pamart) «Planet»
Золотой медалист Консерватории Лилля Софьян Памар с юных лет увлекался фортепиано и всегда стремился стать главным пианистом французского рэпа. Уже в юности он сотрудничал со многими известными рэперами, но больше всего прославился в качестве аккомпаниатора SCYLLA. Его проникновенные мелодии усиливают остроту текстов коллеги по сцене и заставляют обоих артистов постоянно выходить за пределы своих возможностей. Сольное творчество Памара — это квинтэссенция ювелирной игры и роскошного мелодизма, являющихся визитной карточкой пианиста. Неспешная, оптимистичная композиция Planet является заглавной для одноименного студийного дебюта француза. Остальные 11 фортепианных композиций названы в честь городов и мест в разных уголках Земли, что придает альбому поистине мировой масштаб — это великолепная возможность на мгновение объединить людей благодаря музыке.
Флориан Кристл (Florian Christl) «Fly»
Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Fly — пожалуй, самое известное произведение Флориана. Во многом благодаря живописному видео, в котором немецкий композитор играет на изящном пианино в окружении гор и лесных пейзажей. Живая, энергичная музыка, словно ручей, льется прямиком из его души и уносит в бескрайний океан радости и счастья.
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Игорь Хабаров (Igor Khabarov) «Out of the Blue»
Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, Игорь Хабаров является строгим адептом акустики и выжимает максимум возможностей из концертного рояля. Благодаря образованию инженера и математическому складу ума он выработал собственный творческий подход, основанный на синергии точных закономерностей музыкальной гармонии и свободного полета композиторской мысли. Стремительная, требовательная к исполнению пьеса Out of the Blue открывает альбом Changing Colors, посвященный временам года по образцу сезонных циклов Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Игорь связывает произведение с бушующей стихией мая, а клип для него снят в легендарном петербургском Доме композиторов.
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Алессандро Мартире (Alessandro Martire) «Ena»
Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли Алессандро Мартире наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. На создание Ena композитора вдохновила поездка в Японию и цветение сакуры. Зафиксированные в звуке впечатления и воспоминания от увиденного, по словам композитора, должны вызывать у слушателей положительные эмоции и оптимизм, которые так необходимы сегодня. В свою очередь, новый альбом Share the World, частью которого является композиция Ena, как никогда отражает желание поделиться с миром этим проникновенным чувством.
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Алексис Френч (Alexis Ffrench) «Dreamland»
У знаменитого своим изысканным сочетанием неоклассики с элементами черной музыки Алексиса Френча грандиозные амбиции — этот необыкновенный пианист и композитор с тонким чувством стиля стремится доставить радость миру смутных времен, изменить отношение людей к классической музыке, сделав ее более демократичной и актуальной. В Dreamland британец подтверждает свой бесподобный талант сочинять красивые мелодии и душевные аранжировки. Богатое звучание Ливерпульского Королевского филармонического оркестра и отмеченные многочисленными наградами солисты — заглавная композиция дебютного альбома Френча проникает прямо в сердце. А удивительной красоты клип лишь усиливает эмоциональную глубину впечатлений.
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Андрей Синецкий (Andrey Sinetsky) «Primavera»
Воспитанный на джазе, академических традициях и многогранном мелодизме Рахманинова и Шостаковича Андрей Синецкий предпочитает современные формы классической музыки. Творчество композитора погружает в атмосферу светлой грусти, воспоминания о самых прекрасных моментах жизни и о том, что сильно трогает человека и наталкивает на внутренний диалог с самим собой, на размышления о смысле жизни, любви, времени и пространстве. Primavera является визитной карточкой композитора. Не только из-за красивого клипа с танцовщицей, но также благодаря невероятно сильной энергетике, которую автор транслирует слушателю через яркие музыкальные образы и насыщенные гармонии.
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Anoice «missing»
Такахиро Кидо и Юки Мурата — крепкий союз и в жизни, и в творчестве. Словно Инь и Ян, музыканты дополняют друг друга, образуя единое целое. В то время как Юки покоряет изящной игрой на рояле, ее супруг Такахиро вплетает в канву классического звучания электронные семплы и дирижирует происходящим на сцене. Стиль пары отличается минимализмом, легкостью, утонченной подачей материала, равновесием академических традиций прошлого с изменчивым настоящим. Душераздирающая композиция missing группы Anoice, которой свойственны драматизм и накал эмоций, стала частью альбома Ghost in the Clocks. И эти ощущения кинематографичности неспроста — произведение является реаранжировкой оригинального саундтрека к японскому сериалу «Двойная фантазия» (Double Fantasy).
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Вим Мертенс (Wim Mertens) «Struggle for Pleasure»
Вим Мертенс с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена. За свою карьеру он выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Вышедший на заре карьеры Мертенса альбом Struggle for Pleasure стал отправной точкой на пути к широкому признанию его творчества. В нем шесть коротких пьес, три из которых вошли в саундтрек к фильму Питера Гринуэя «Живот архитектора». Заглавная одноименная пьеса же стала известна массовому слушателю благодаря тому, что попала в сборник Café Del Mar. Энергичная мелодия вдохновила не только поклонников фортепианной музыки, но и транс-музыкантов: ее использовал в треке немецкий проект Energy 52, а транс-версия бельгийцев Minimalistix покорила танцевальные чарты в нулевых.