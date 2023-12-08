Безмятежная и жизнеутверждающая неоклассика для домашнего уединения

Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) «Joyful Song»

Роберто Каччапалья — сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road. Не стал в этом плане исключением и его последний альбом Diapason, соло фортепианная версия которого вышла в январе этого года. По словам маэстро, фортепиано является центром его творчества, самым важным инструментом, зеркалом, которое позволяет композитору обратиться к самой сути. Сидя за фортепиано, Роберто ощущает мощный, безграничный поток положительной энергии, с помощью которого он способен передать слушателю свои чувства и веру — именно это ощущение так необходимо в сегодняшние непростые времена.

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