Коротко о главном: блиц-интервью с Дэвидом Хикеном

— Что вы ждали от своей первой поездки в Россию?

— Я не знал, чего ожидать, но был очень рад увидеть, какие дружелюбные и отзывчивые люди здесь живут. Концерты были великолепно организованы, а публика — выше всяческих похвал!

— Вы редко даете концерты. Почему согласились выступить в нашей стране?

— Поездка обещала стать интересным и необычным приключением. У меня в России много поклонников, которые часто пишут и спрашивают, когда я приеду. Я решил, что время пришло.

— Какой город вам понравился больше всего и почему?

— Санкт-Петербург. Потому что он пропитан историей и великолепием. К тому же мне удалось побывать на могилах моих любимых композиторов.

— Ваш любимый русский композитор? — Петр Ильич Чайковский. Он был мастером как мелодий, так и оркестровки, и я считаю его музыку волшебной и непохожей на чью-либо другую.

— Что вдохновляет вас в России? — Меня вдохновляют многие вещи, но особенно пейзажи, которыми я любовался в поезде по пути из Санкт-Петербурга в Москву. Вся природа была в снегу. Безумно красиво!

— Какие впечатления остались у вас после выступлений с Андреем Синецким? — Было приятно делить сцену с Андреем. Он замечательный пианист и композитор, а также отличный парень.

— Вы один из первых пианистов, которые начали использовать Youtube для продвижения. Как вам в голову пришла эта идея? — После успеха моего первого ролика «Carol of the Bells» я увидел, что это отличная платформа для продвижения творчества, и поэтому просто решил снимать больше видео. ** — Вы живете в США, но по-прежнему считаете себя британским композитором. Почему?** — В глубине души я все еще британец. Моя музыка вдохновлена ​​работами европейских классических мастеров, а не американских композиторов. Я бы даже сказал, что мой стиль совсем не американский.

— Какие у вас творческие планы на ближайшее будущее? — Я с удовольствием продолжаю сочинять и создавать видео для своих поклонников. Планирую также работать над более крупными сочинениями с участием фортепиано и оркестра. Они требуют гораздо больше времени и усилий, но зато приносят больше эмоций.