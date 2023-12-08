Культовые игры, музыка из которых навсегда в сердцах геймеров

Пол Ромеро (Paul Romero) и «Heroes of Might and Magic»

Американский композитор Пол Ромеро входит в число лучших авторов музыки для компьютерных игр. Он записал около 100 саундтреков неизменно высокого качества. Талантливый пианист, выпускник Парижской консерватории обладает широчайшим музыкальным диапазоном. Секрет его успеха — тяга к экспериментам вкупе с фундаментальным базисом композитора-академиста. В обширном послужном списке Пола Ромеро особое место занимает игровая вселенная «Heroes of Might and Magic». Работа над музыкой к культовой пошаговой фэнтези-стратегии началась еще в 1994 году. Основным инструментом для написания саундтрека к первой части Ромеро выбрал клавесин. Тогда же он пригласил в студию двух своих неизменных соратников — Роба Кинга (перкуссия) и Стивена Баку (гитара). Их сотрудничество продолжается по сей день. За это время музыка к «Heroes of Might and Magic» претерпела массу изменений. Оркестровые партии сменялись гулким эмбиентом, оперными ариями, фолком и неоклассикой. По эпическим саундтрекам к игре можно проследить эволюцию творчества Пола Ромеро.

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