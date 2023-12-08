Культовые игры, музыка из которых навсегда в сердцах геймеров

Музыка — обязательный элемент практически любой видеоигры. В одних она выполняет функцию неприметного фона, избавляющего от тишины. Для других композиторы специально создают стилизованный саундтрек в качестве усиления общей атмосферы геймплея. Часто эти произведения настолько органично дополняют замысел разработчиков, что без них игру уже невозможно представить. А иногда они даже превосходит ее популярность — выходят в формате отдельного альбома или получают вторую жизнь в виде полноценной концертной программы. Мы собрали лучшую музыку из видеоигр, благодаря которой они получили культовый статус и навсегда остались в памяти поколений.
Пол Ромеро (Paul Romero) и «Heroes of Might and Magic»
Американский композитор Пол Ромеро входит в число лучших авторов музыки для компьютерных игр. Он записал около 100 саундтреков неизменно высокого качества. Талантливый пианист, выпускник Парижской консерватории обладает широчайшим музыкальным диапазоном. Секрет его успеха — тяга к экспериментам вкупе с фундаментальным базисом композитора-академиста. В обширном послужном списке Пола Ромеро особое место занимает игровая вселенная «Heroes of Might and Magic». Работа над музыкой к культовой пошаговой фэнтези-стратегии началась еще в 1994 году. Основным инструментом для написания саундтрека к первой части Ромеро выбрал клавесин. Тогда же он пригласил в студию двух своих неизменных соратников — Роба Кинга (перкуссия) и Стивена Баку (гитара). Их сотрудничество продолжается по сей день. За это время музыка к «Heroes of Might and Magic» претерпела массу изменений. Оркестровые партии сменялись гулким эмбиентом, оперными ариями, фолком и неоклассикой. По эпическим саундтрекам к игре можно проследить эволюцию творчества Пола Ромеро.
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Билл Браун (Bill Brown) и «Lineage II»
Билла Брауна называют серым кардиналом американского развлекательного цеха, чью музыку слышал практически каждый. Настоящий рекордсмен по количеству работ для телевидения, кино, рекламы и компьютерных игр, в свое время он создал и звуки для операционной системы Windows. Для фанатов компьютерных игр Браун — фигура каноническая. Он автор нескольких композиций для революционного индастриал-саундтрека к игре «Quake» 1997 года, музыкальный идеолог серии «Tom Clancy’s» и «Wolfenstein». Magnum opus Билла Брауна — саундтрек к феноменально популярной MMORPG нулевых «Lineage II». Виртуальные миры королевств Аден и Элмор композитор дополнил эпичными, размашистыми оркестровыми пасторалями, в которых нашлось место элементам азиатской этники. Таким образом, Билл выстроил правильный диалог между создателями игры из Южной Кореи и многочисленными фанатами «Lineage II» в разных странах мира. Саундтрек стал настолько популярен, что Билл Браун дал мировой тур по его мотивам в сопровождении хора и симфонического оркестра.
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Мэтт Оулмен (Matt Uelmen) и «Diablo»
В юные годы музыкально одаренный парень из Лос-Анджелеса Мэтт Оулмен успел попробовать себя во многих амплуа. Он играл рок, джаз, поп, фолк. Освоил гитару, флейту, барабаны и пианино. Возможно, Мэтт так бы искал себя и дальше, меняя инструменты и жанры, но в 1994 году ему поступило предложение от небольшой компании разработчиков Condor Games. Мэтт начал с музыки для игры «Justice League». Ему понравилось. А уже через два года Condor Games купила игровая империя Blizzard. Мэтту предложили создать саундтрек к их будущему мегахиту «Diablo». За атмосферный, леденящий душу саундтрек к видеигре, над тремя частям которой Оулмен работал с 1996 по 2001 годы, он получил множество премий. Давний фанат Led Zeppelin и фламенко, композитор придумал нестандартное решение, которое выгодное отличает саундтрек к «Diablo» от привычных симфонических зарисовок. В основе его музыки — слои мелодий на акустической и электрогитаре, которые сплетаются в жгучий дьявольский коктейль. Под стать игре музыка звучит страстно, опасно, интригующе.
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Джереми Соул (Jeremy Soule) и «The Elder Scrolls»
Гуру оркестровок, смелый экспериментатор и активный популяризатор классической музыки в играх, Джереми Соул совершил несколько революций в индустрии и разрушил массу стереотипов о ней. Помимо видеоигр, американский композитор много пишет для кино, спектаклей и однажды даже выступил автором музыки для шоу награждения MTV. В течение своей карьеры он сочинил дюжину бессмертных произведений и не раз становился лауреатом премий. Главное детище Соула — саундтреки к серии ролевых игр «The Elder Scrolls» — многократно издавались в цифровом виде и на компакт-дисках. При их прослушивании возникает ощущение, что слышишь музыку для фэнтезийной киноэпопеи вроде «Властелина колец». Джереми искусно играет на контрастах, погружая слушателя в атмосферу сказки со всей ее широкой палитрой событий и явлений. Чередуя монументальность и меланхоличность, он достигает беспроигрышного драматичного эффекта. У игрока в «The Elder Scrolls» не остается сомнений, что лично на него возложена особая священная миссия.
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Марчин Пшибылович (Marcin Przybyłowicz) и «The Witcher»
Музыка к видеоигре должна не только вызывать эмоции, но быть неотъемлемой частью большого уникального опыта. Она может быть прекрасной и безупречной с точки зрения мастерства, но если не вполне соответствует игре, это будет ощущаться и отразится на успехе последней. Так понимает задачу написания саундтрека Марчин Пшибылович, польский композитор и звукорежиссер, известный прежде всего как музыкальный супервайзер серии видеоигр «Ведьмак» по мотивам книг писателя Анджея Сапковского. Звуковой компонент «Ведьмака» невероятно органичен, благодаря чему игрок полностью погружается в вымышленную реальность. Пшибылович — истинный перфекционист. Он часами бродит по игровым локациям и дышит воздухом ее мира, чтобы понять, в каком направлении двигаться, а затем воплощает свои идеи на высочайшем уровне. Для записи саундтрека к «Ведьмаку 3» он вдобавок пригласил в студию польскую фолк-группу Percival, которая обогатила игру звучанием традиционных инструментов вроде лютни, гуслей и средневековых флейт.
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Нил Акри (Neal Acree) и «World of Warcraft»
Американский композитор Нил Акри вырос на видеоиграх, но его главной детской мечтой было писать музыку для фильмов. Впрочем, у жизни на него оказались другие планы. Несмотря на большой список работ для кино и телевидения, по достоинству оценен он был именно в игровой индустрии. Все началось в 2006 году, когда компания Blizzard предложила Нилу написать музыку для вступительного ролика игры «World of Warcraft: The Burning Crusade». Акри успешно справился с задачей и на долгие годы обеспечил себя сотрудничеством с крупнейшим игроком на рынке компьютерных игр. Он сочинил музыку сразу для нескольких продуктов Blizzard Entertainment, в числе которых «StarCraft II» и «Diablo III». Но главной его заслугой считается именно саундтрек к «World of Warcraft», который принес Нилу бесчисленное количество титулов и номинаций. Стиль композитора хорошо узнаваем благодаря его умению сочетать традиционное оркестровое звучание с электронным саундом и этническими мотивами.
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Инон Цур (Inon Zur) и «Dragon Age»
Израильский композитор Инон Цур имеет не идеальную репутацию в фанатской среде. За излишнюю универсальность и четкое следование жанровым рамкам его порой называют роботом от индустрии, ставя в упрек недостаток индивидуальности его произведений. Впрочем, факты говорят сами за себя. Цур сочинил музыку для более чем 50 игр и множества фильмов, телешоу и рекламных роликов. Его работы многократно были номинированы на различные престижные премии. В 2009 году он получил награду Hollywood Music in Media за лучшую оригинальную песню к видеоигре. Речь о заглавной теме к знаменитой RPG «Dragon Age: Origins». Композиции к ней были записаны оркестром Northwest Sinfonia по партитуре Цура. В работе для «Dragon Age» композитор прибегнул к красноречивым драматическим оркестровкам и воздушному вокалу певицы Обри Эшберн, чтобы выразить насыщенную палитру эмоций, соответствующих повествованию эпической истории. После успеха первой части он также написал музыкальное сопровождение к ее сиквелу — «Dragon Age II».
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Нобоу Уэмацу (Nobuo Uematsu) и «Final Fantasy»
Имя Нобуо Уэмацу — одно из самых широко известных среди композиторов музыки для виртуальных компьютерных миров. За его плечами саундтреки для более 70 игр и шести мультфильмов. В своем творчестве автор вдохновляется группами The Beatles и Pink Floyd, прогрессив-роком и Джимми Хендриксом, а также Чайковским и Элтоном Джоном. Массовый успех Уэмацу принесла музыка для японской ролевой игры «Final Fantasy». Настроение его саундтреков к этой культовой серии переменчиво. Для седьмой части он написал мрачное и печальное сопровождение, а для девятой — более оптимистичное и беззаботное. Японец обладает особым даром передавать истинные эмоции игровых сцен. С композициями из «Final Fantasy» он объездил весь мир, включая большие туры по Японии и США, и пять раз входил в двадцатку лучших ежегодного британского рейтинга классической музыки Classic FM Hall Of Fame. В 2012 году композиция «Aerith’s Theme» из восьмой части игры достигла 16-й строчки в этом чарте — это был первый случай присутствия в нем музыки из видеоигры.
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Йеспер Кюд (Jesper Kyd) и «Hitman 2: Silent Assassin»
Датский композитор Йеспер Кюд с юных лет не равнодушен к компьютерным играм. Он начинал в 80-х с трекерной музыки для демосцены, модной на тот момент киберкультуры. Уже в 19 лет он написал свой первый саундтрек и основал компанию по производству музыки для игр и фильмов, а затем студию звукозаписи на Манхэттене. Сейчас Йеспер является автором музыки для более чем 20 игр и одним из лидеров на этом рынке. Своими любимыми работами композитор считает музыку для серии «Hitman» от компании IO Interactive. Cюжет каждой отдельной части игры уникален, поэтому на выходе всегда получаются разные, не похожие друг на друга саундтреки, самый необычный из которых — для «Hitman 2: Silent Assasin». Йеспер записал его вместе со 110 музыкантами Будапештского симфонического оркестра и венгерским хором. Популярность саундтреков Кюда легко объясняется тем, что он глубоко погружается в процесс на этапе производства и сам разрабатывает интерактивные системы для различных игровых ситуаций.
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