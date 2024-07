Концертные залы будущего, которые улучшат имидж России

Государственная филармония Якутии и Арктический центр эпоса и искусств (State Philharmonic and the Arctic Center for Epic Literature and the Arts)

Якутск, Россия Открытие: 2022-2024 годы Архитекторы: Владимир Плоткин, ТПО «Резерв» (Россия) Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 700 мест (объединенный — до 1500 мест)

Интересные факты о Государственной филармонии Якутии и Арктическом центре эпоса и искусств (State Philharmonic and the Arctic Center for Epic Literature and the Arts)

Центр не будет иметь аналогов в России и мире, так как культурно-развлекательный кластер международного уровня будет построен в условиях вечной мерзлоты. Четырехэтажное здание площадью около 28 тысяч кв. м разместится на набережной озера Сайсары, рядом со спортивным комплексом «Триумф». Внешне Центр будет представлять округлое здание с тремя урасами и «панцирем» — в нынешней версии проекта фасад комплекса состоит из интерактивных пластин, символизирующих Ленские столбы, на которые будет выводиться изображение. Филармония получит собственный концертный зал, рассчитанный на 700 мест. Зал Сахатеатра будет вмещать 450 зрителей, а Театра Олонхо — 350. Конструкция позволит объединить их в большой зал на 1500 мест и трансформировать каждое помещение, предлагая как минимум восемь разных конфигураций с возможностью звукоизоляции, так что в комплексе можно будет проводить одновременно несколько мероприятий. В проекте также предусмотрены репетиционные комнаты, выставочно-обрядовый зал, студия звукозаписи, двухуровневое фойе с панорамной крышей. В состав многофункционального пространства войдут Государственная филармония им. Г.М. Кривошапко, Театр Олонхо и Сахатеатр им. П.А. Ойунского, Театр Коренных малочисленных народов Севера, ансамбль «Туймаада», ансамбль «Виртуозы Якутии», Музей и центр хомуса народов Мира, Музей музыки и фольклора народов Якутии. Новое здание Филармонии планируют открыть к столетию Республики Якутия (Саха), которое будут отмечать в 2022 году.