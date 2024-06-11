Концертные залы будущего, которые улучшат имидж России

Эпидемия коронавируса COVID-19 серьезно повлияла на музыкальную индустрию и в особенности на концертные залы, которые были вынуждены закрыть свои двери в числе первых. Однако даже на фоне непростой экономической ситуации и санитарно-эпидемиологических ограничений ведется активная работа по проектированию и строительству новых филармоний и театров, которые в обозримом будущем улучшат культурный облик России и создадут условия для популяризации современной классической музыки в регионах. Редакция «Неоклассики» выяснила детали проектов музыкальных комплексов, которые только одним своим футуристическим видом вселяют чувство гордости за страну и укрепляют веру в светлое будущее российской концертной индустрии.
Новая сцена Пермского театра оперы и балета (Perm Opera and Ballet Theatre)
Пермь, Россия Открытие: 2023 год Архитекторы: архитектурное бюро WHy (США), «ГК «Строй-Эксперт» (Россия) Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 1300 мест
Интересные факты о Новой сцене Пермского театра оперы и балета (Perm Opera and Ballet Theatre)
Идею реконструкции исторического здания с самой маленькой сценой в России (308 кв.м.) и строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета обсуждают уже более четверти века. За это время было проведено несколько архитектурных конкурсов, последний из которых завершился в 2019 году. Уникальный дизайн соединил историю Перми и регионов. Форма здания имитирует движение танца и музыки. В нем использованы естественные элементы, которые присутствуют в регионе: соль, известняк, различные залежи меди и культурное зодчество, которое представлено в крае. Интерьеры залов будут выполнены в стиле «Мариинского варианта», т. е. отделки новой сцены Мариинского театра. Для строительства новой сцены театра проектировщики отдают предпочтение участку в микрорайоне Разгуляй, у сквера им. В. Н. Татищева. Они уверены — если там построить театр, он станет связующим звеном между городом и заводом им. Шпагина. В новом театре будет два зала: основной на 1300 человек и малый концертный на 1150 человек. Общая площадь комплекса составит около 35 тысяч кв.м. В репетиционный комплекс на 400-800 мест войдут залы для постановочных репетиций, репетиций балета, а также для хора и оперы. На первом этаже расположатся просторные театральные мастерские: костюмерные и декорационные цеха. В здании будет современное технологическое оборудование, которое позволит проводить спектакли ежедневно. Проходное здание позволит людям выходить прямо к заводу им. Шпагина, а сверху театра будет смотровая площадка с видом на реку Кама. Построить здание планируют к 300-летию Перми, юбилей которой будут отмечать в 2023 году.
Новый концертный зал в Иркутске (Irkutsk Concert Hall)
Иркутск, Россия Открытие: 2024 год Архитекторы: архитектурное бюро Assmann Beraten+Planen (Германия) или ТПО «Резерв» (Россия) Консультант по акустике: Тойота Ясухиса (Nagata Acoustics) Вместимость главного зала: 1000 мест
Интересные факты о Новом концертном зале в Иркутске (Irkutsk Concert Hall)
Здание нового зала возведут на территории Чертугеевского полуострова в границах Иркутска и Молодежного муниципального образования Иркутского района, прямо на берегу реки Ангара. Проект обсуждается с начала нулевых, а место строительства неоднократно переносилось. Ранее рассматривались площадки в центре города, например, возле драматического театра на улице Карла Маркса и на Цесовской набережной Ангары, и на острове Конный. Инициатором строительства нового музыкального комплекса является известный пианист, уроженец Иркутска Денис Мацуев. Планируются два зала: большой с органом, рассчитанный на 900-1000 мест, и малый для проведения камерных концертов — на 250-300 мест. Рядом с концертным залом планируется создание парковой зоны. Комплекс должен быть универсальным, не только для проведения концертов классической музыки.
Новая Свердловская филармония (Sverdlovsk Philharmonic Concert Hall)
Екатеринбург, Россия Открытие: 2023 год Архитекторы: архитектурное бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания) Консультант по акустике: архитектурное бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания) Вместимость главного зала: 1600 мест
Интересные факты о Новой Свердловской филармонии (Sverdlovsk Philharmonic Concert Hall)
Новое здание похоже на ткань, связывающую все элементы воедино. Его изогнутая структура представляет собой единение света и звука, архитектуры и музыки в форме застывших волн. Главное лобби будет служить не только местом знакомства с симфонической музыкой, но и открытым публичным пространством, местом для встреч и общественных мероприятий. Концепция проекта позволит сохранить историческое наследие Екатеринбурга и создать доступное для всех горожан и гостей уральской столицы публичное пространство. Обновленная филармония будет состоять из четырех залов: два зала останутся в историческом здании, еще два — в новом. Вместимость главного зала составит 1600 мест, камерного — 400 мест. Из окна камерного зала позади сцены будет открываться вид на сад Вайнера. В проекте также предусмотрен зал-трансформер площадью 350 кв.м., в котором будут проходить концерты, танцевальные представления, современные шоу, мастер-классы, репетиции. Концертные залы будут окутаны приглушенным светом и изолированы друг от друга. На крыше комплекса оборудуют смотровую площадку с видом на Храм на Крови. Новое здание должны построить к 300-летию Екатеринбурга, которое будут отмечать в 2023 году.
Концертный зал Sensorium Hall в Москве (Sensorium Concert Hall)
Москва, Россия Открытие: 2022 год Архитекторы: Fun Generation Ltd. (Россия), Филипп Никандров, ЗАО «ГОРПРОЕКТ» (Россия) Консультант по акустике: Мартин Веркаммен, компания Peutz (Нидерланды) Вместимость главного зала: 8000 мест
Интересные факты о Концертном зале Sensorium Hall в Москве (Sensorium Concert Hall)
Десятиэтажное здание концертного зала займет площадь порядка 45 тысяч кв.м. Атриум главного входа выполнен в виде открытого механизма часов с шестеренками, а эскалаторы похожи на сжатые пружины. Главной особенностью комплекса станет раздвижной 64-метровый купол в виде циферблата, который будет видно со всех офисных башен «Сити». Он отражает идею управления временем, лежащую в основе любого успешного бизнеса. Текущее время будет высвечиваться мерцающей на куполе световой стрелкой. Объект планируют номинировать в Книге Рекордов Гиннесса как самые большие архитектурные часы в мире. Ядром здания станет расположенное под стеклянным куполом пространство тропического сада с водной лагуной, которое сможет трансформироваться в высокотехнологичный концертный зал, ивент-холл или выставочное помещение — всего 20 конфигураций. Находящиеся в зале гости будут наблюдать уникальный вид на небоскребы, а функция открывания купола в летнее время позволит проводить мероприятия в формате опен-эйр. Высота подкупольного пространства — более 30 метров. Побывать на концерте можно будет и удаленно – за счет технологий виртуальной реальности. На улице перед зданием расположена площадь со светодинамическими фонтанами и каскадом, которая подходит для прогулок, а также может использоваться как концертно-развлекательная площадка со сценой и амфитеатром.
Многофункциональный культурный центр в Южно-Сахалинске (Yuzhno-Sakhalinsk Multifunctional Cultural Center)
Южно-Сахалинск, Россия Открытие: 2024 год Архитекторы: «Хоккайдо Девелоперз Груп» (ХОДЕГ) (Россия), ОАО «Сахалин-Инжиниринг» (Россия) Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 1250 мест
Интересные факты о Многофункциональном культурном центре в Южно-Сахалинске (Yuzhno-Sakhalinsk Multifunctional Cultural Center)
Здание планируется возвести на месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске. Концепцией проекта является отражение звука на водной глади от трех источников: филармонического, органного и танцевального залов. Открытое лобби с кафе станет местом встречи и ожидания и соединит улицу с внутренними помещениями. Фасады сплетаются с богатой средой декоративного озеленения, создавая приятную атмосферу для общения. Концертный зал на 1250 мест со ступенчатым полом, ложами и балконом будет предназначен для драматических, оперных, балетных постановок, выступлений эстрадных и джазовых артистов. В камерном зале на 250 мест у зрителей будет возможность наслаждаться естественной акустикой – без микрофонов. В зале-трансформере на 300 мест будет смешанная акустика, что позволит варьировать формат мероприятий от спектаклей и концертов до танцевальных вечеров, круглых столов и киносеансов. Для артистов организуют репетиционные комнаты, грим-уборные, костюмерные. Предполагается также студия звукозаписи, помещения мастерских – по изготовлению декораций, сценических костюмов и другие. – Помимо концертных помещений предусмотрены большие выставочные залы, детская филармония и школы-студии, где будут изучать актерское мастерство, хореографию, вокал, игру на музыкальных инструментах и другие виды искусства. Центр станет базой для Южно-Сахалинского городского камерного оркестра, который вырастет до симфонического. Также в будущем центре выделят помещения для коллективов областной филармонии – группы «Джаз Тайм», камерного ансамбля «Дивертисмент». В здании разместятся филиалы Мариинского и Александринского театров. Их специалисты будут консультировать сахалинских коллег, а артисты и педагоги из островной области смогут пройти творческую стажировку в Санкт-Петербурге и Москве.
Государственная филармония Якутии и Арктический центр эпоса и искусств (State Philharmonic and the Arctic Center for Epic Literature and the Arts)
Якутск, Россия Открытие: 2022-2024 годы Архитекторы: Владимир Плоткин, ТПО «Резерв» (Россия) Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 700 мест (объединенный — до 1500 мест)
Интересные факты о Государственной филармонии Якутии и Арктическом центре эпоса и искусств (State Philharmonic and the Arctic Center for Epic Literature and the Arts)
Центр не будет иметь аналогов в России и мире, так как культурно-развлекательный кластер международного уровня будет построен в условиях вечной мерзлоты. Четырехэтажное здание площадью около 28 тысяч кв. м разместится на набережной озера Сайсары, рядом со спортивным комплексом «Триумф». Внешне Центр будет представлять округлое здание с тремя урасами и «панцирем» — в нынешней версии проекта фасад комплекса состоит из интерактивных пластин, символизирующих Ленские столбы, на которые будет выводиться изображение. Филармония получит собственный концертный зал, рассчитанный на 700 мест. Зал Сахатеатра будет вмещать 450 зрителей, а Театра Олонхо — 350. Конструкция позволит объединить их в большой зал на 1500 мест и трансформировать каждое помещение, предлагая как минимум восемь разных конфигураций с возможностью звукоизоляции, так что в комплексе можно будет проводить одновременно несколько мероприятий. В проекте также предусмотрены репетиционные комнаты, выставочно-обрядовый зал, студия звукозаписи, двухуровневое фойе с панорамной крышей. В состав многофункционального пространства войдут Государственная филармония им. Г.М. Кривошапко, Театр Олонхо и Сахатеатр им. П.А. Ойунского, Театр Коренных малочисленных народов Севера, ансамбль «Туймаада», ансамбль «Виртуозы Якутии», Музей и центр хомуса народов Мира, Музей музыки и фольклора народов Якутии. Новое здание Филармонии планируют открыть к столетию Республики Якутия (Саха), которое будут отмечать в 2022 году.
Театрально-концертный комплекс «Сириус» в Сочи (Sirius Concert Hall)
Сочи, Россия Открытие: 2022 год Архитекторы: Андрей Литвинов, архитектурное бюро Lifequality Evolution (Россия) Консультант по акустике: Тойота Ясухиса (Nagata Acoustics) Вместимость главного зала: 1300 мест
Интересные факты о Театрально-концертном комплексе «Сириус» в Сочи (Sirius Concert Hall)
Концертный комплекс площадью 33 тысячи кв.м. будет построен в Олимпийском парке в Сочи и войдет в состав одноименного парка науки и искусства. Здание будет воплощать в себе принципы многофункционального открытого пространства, где, помимо самих залов, есть возможность организации концертов и фестивалей на открытом воздухе. Главной особенностью комплекса станет неповторимый силуэт здания и его параметрический фасад. На дизайн большое влияние оказала яркая природа кавказских гор и морского побережья. Его место расположения на фоне гор создает единый образ, стиль характеризуется экспрессивной выразительностью линий фасада и природной динамикой. Комплекс будет построен с учетом самых высоких технологических стандартов и применением экологически чистых материалов. В дизайне присутствует большое количество натурального дерева, дуба, теплых тонов, большие многосветные пространства. Открытые территории, водные поверхности, которые примыкают к комплексу, отражения, световые решения, подсветка, фасады будут создавать разные сценарии восприятия комплекса. Согласно проекту предусмотрено два зала: большой — на 1300 зрителей и камерный — на 350 человек. В комплексе также будут располагаться три репетиционных зала: универсальный, для оркестра и балетный. Помимо концертных помещений предусмотрены литературное кафе, панорамный ресторан, галереи и музей театра.
Ближайшие концерты современной классики
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