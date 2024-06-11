Концертные залы будущего, которые улучшат имидж России

Новая сцена Пермского театра оперы и балета (Perm Opera and Ballet Theatre)

Пермь, Россия Открытие: 2023 год Архитекторы: архитектурное бюро WHy (США), «ГК «Строй-Эксперт» (Россия) Консультант по акустике: сведений нет Вместимость главного зала: 1300 мест

Интересные факты о Новой сцене Пермского театра оперы и балета (Perm Opera and Ballet Theatre)

Идею реконструкции исторического здания с самой маленькой сценой в России (308 кв.м.) и строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета обсуждают уже более четверти века. За это время было проведено несколько архитектурных конкурсов, последний из которых завершился в 2019 году. Уникальный дизайн соединил историю Перми и регионов. Форма здания имитирует движение танца и музыки. В нем использованы естественные элементы, которые присутствуют в регионе: соль, известняк, различные залежи меди и культурное зодчество, которое представлено в крае. Интерьеры залов будут выполнены в стиле «Мариинского варианта», т. е. отделки новой сцены Мариинского театра. Для строительства новой сцены театра проектировщики отдают предпочтение участку в микрорайоне Разгуляй, у сквера им. В. Н. Татищева. Они уверены — если там построить театр, он станет связующим звеном между городом и заводом им. Шпагина. В новом театре будет два зала: основной на 1300 человек и малый концертный на 1150 человек. Общая площадь комплекса составит около 35 тысяч кв.м. В репетиционный комплекс на 400-800 мест войдут залы для постановочных репетиций, репетиций балета, а также для хора и оперы. На первом этаже расположатся просторные театральные мастерские: костюмерные и декорационные цеха. В здании будет современное технологическое оборудование, которое позволит проводить спектакли ежедневно. Проходное здание позволит людям выходить прямо к заводу им. Шпагина, а сверху театра будет смотровая площадка с видом на реку Кама. Построить здание планируют к 300-летию Перми, юбилей которой будут отмечать в 2023 году.