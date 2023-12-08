Зарубежные фестивали неоклассики, которые нельзя пропустить

В мире ежегодно устраивают огромное количество самых разнообразных фестивалей классической музыки. Но есть те, которые больше других поражают воображение своей богатой, оригинальной программой, представительным составом участников и способностью тонко чувствовать нерв времени. Мы собрали самые значимые мировые фестивали, которые нельзя пропустить ни одному поклоннику неоклассики.
Classical:NEXT
Международный фестиваль Classical:NEXT ежегодно проходит в Роттердаме и охватывает традиционные и экспериментальные направления классической музыки. Организаторы определяют свою миссию как объединение лучшего в традициях и инновациях, повышение коммерческой привлекательности классической музыки и ее актуальности. Структура фестиваля состоит из четырех секций: конференции, выставки, шоукейсы и питчинги проектов. Обсуждение новинок и трендов проходит в рамках презентаций и дискуссий, в рамках видеошоукейсов – масштабных постановок и находящихся в разработке проектов. В формате выставок и деловых встреч организована работа музыкальных лейблов, издателей, агентов, фестивалей и ассоциаций. Исполнители представляют свои работы на коротких концертах и видеопоказах, предлагая свое творчество экспертам и концертным агентам. Все без исключения участники фестиваля имеют уникальную возможность за короткое время получить актуальный обзор по заявленным музыкальным направлениям.
Game Music Festival
Компьютерные игры, ставшие частью современной культуры, невозможно представить без оригинальных саундтреков. Game Festival Music стал музыкальной витриной игрового мира. Идея фестиваля — дать поклонникам возможность насладиться живой музыкой из любимых видеоигр в живом исполнении, а также собрать в одном месте лучших игровых композиторов и саунддизайнеров. Местом проведения события является Национальный музыкальный форум имени Витольда Лютославского (NFM) во Вроцлаве. Этот концертный зал имеет не только идеальную акустику, но также оборудован инновационными системами для ее программирования, благодаря чему саундтреки играют без дополнительного звукоусиления. Симфонический оркестр NFM исполняет уникальные партитуры, которые создаются специально для фестиваля молодыми талантливыми композиторами и аранжировщиками, такими как Ян Санейко, Аруто Мацумото и Бартош Пернала. Помимо оркестра на сцене выступают хор, биг-бэнд Bartosz Pernal и сольные исполнители.
Reeperbahn Festival
Репербан — улица в районе Санкт-Паули, центре ночной жизни Гамбурга, которая знаменита своими клубами и живыми концертами. Бурная музыкальная жизнь в 2006 году положила начало фестивалю, который быстро получил статус крупнейшего в Европе: сотни выступлений начинающих и именитых артистов походят на 90 площадках, в числе которых известный гамбургский зал Resonanzraum, а само событие за четыре дня посещают более 40000 человек. Современная классическая музыка впервые появилась в программе фестиваля в 2016 году. Помимо концертов организаторы в сотрудничестве с ведущими мировыми лейблами проводят дискуссионную панель на тему «Состояние современной классической музыки». Чем важна классическая музыка для современного человека, где искать новую аудиторию, как жанр себя чувствует в цифровом пространстве, как происходит его взаимодействие с поп-музыкой, каково его положение в музыкальном бизнесе и культуре — эти и другие вопросы обсуждают музыканты, эксперты и представители индустрии.
Huddersfield Contemporary Music Festival
Музыкальный фестиваль, ежегодно проводимый в Хаддерсфилде — один из самых известных в направлении “новая музыка“. С момента основания в 1978 году в нем участвовали крупные деятели экспериментальной и авангардной музыки, в числе которых Карлхайнц Штокхаузен, Терри Райли, Брайан Ино, Стив Райх, Джонатан Харви, Пьер Булез, Оливье Мессиан. То что такое событие укоренилось в промышленном городе в конце 70-х годов, а не в столичном Лондоне — заслуга его первого директора Ричарда Стейница, композитора и преподавателя музыки местного политехнического университета. Его страсть и увлеченность сделали фестиваль важнейшей датой в британском и мировом музыкальном календаре. Сегодня Huddersfield Contemporary Music Festival продолжает развиваться, привлекая новое поколение композиторов и исполнителей. Это уже не только концерты, мировые и британские музыкальные премьеры, а также театр, обучение, новые технологии и мультимедиа. Такая насыщенность событиями позволяет организаторам, не снижая оборотов и качества, растянуть фестиваль на десять дней.
P Festival
P Festival, один из главных и самых представительных фестивалей современной классической музыки Азии, с 2014 года проходит в столице Тайваня — Тайбэе. За всю историю проведения на нем выступили наиболее заметные артисты жанра, в числе которых Питер Бродерик, Любомир Мельник, Cicada, Сильвен Шаво, A Winged Victory for the Sullen и другие. В программе мероприятий предусмотрены лекции для более глубокого понимания композиторского ремесла, но спикеры затрагивают в том числе и другие аспекты современной музыки в более широком смысле. Основными концертными площадками являются The Wall Live House, Songshan Wenchuang Park Eslite Performance Hall и Wansha Performance & Arts Centre. В перерыве между сезонами организаторы P Festival ведут одноименный блог о современной классической музыке и всячески способствуют развитию жанра в регионе.