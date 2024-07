Зарубежные фестивали неоклассики, которые нельзя пропустить

P Festival

P Festival, один из главных и самых представительных фестивалей современной классической музыки Азии, с 2014 года проходит в столице Тайваня — Тайбэе. За всю историю проведения на нем выступили наиболее заметные артисты жанра, в числе которых Питер Бродерик, Любомир Мельник, Cicada, Сильвен Шаво, A Winged Victory for the Sullen и другие. В программе мероприятий предусмотрены лекции для более глубокого понимания композиторского ремесла, но спикеры затрагивают в том числе и другие аспекты современной музыки в более широком смысле. Основными концертными площадками являются The Wall Live House, Songshan Wenchuang Park Eslite Performance Hall и Wansha Performance & Arts Centre. В перерыве между сезонами организаторы P Festival ведут одноименный блог о современной классической музыке и всячески способствуют развитию жанра в регионе.