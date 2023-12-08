Зарубежные фестивали неоклассики, которые нельзя пропустить

Huddersfield Contemporary Music Festival

Музыкальный фестиваль, ежегодно проводимый в Хаддерсфилде — один из самых известных в направлении “новая музыка“. С момента основания в 1978 году в нем участвовали крупные деятели экспериментальной и авангардной музыки, в числе которых Карлхайнц Штокхаузен, Терри Райли, Брайан Ино, Стив Райх, Джонатан Харви, Пьер Булез, Оливье Мессиан. То что такое событие укоренилось в промышленном городе в конце 70-х годов, а не в столичном Лондоне — заслуга его первого директора Ричарда Стейница, композитора и преподавателя музыки местного политехнического университета. Его страсть и увлеченность сделали фестиваль важнейшей датой в британском и мировом музыкальном календаре. Сегодня Huddersfield Contemporary Music Festival продолжает развиваться, привлекая новое поколение композиторов и исполнителей. Это уже не только концерты, мировые и британские музыкальные премьеры, а также театр, обучение, новые технологии и мультимедиа. Такая насыщенность событиями позволяет организаторам, не снижая оборотов и качества, растянуть фестиваль на десять дней.