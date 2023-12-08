Музыкальный мир фэнтези и Средневековья

Удачно подобранный саундтрек заставляет вновь и вновь возвращаться к игре или фильму, а самые яркие из них выходят за пределы виртуальной вселенной и надолго остаются в плейлистах восторженных фанатов. Композиторы дополняют замысел разработчика и режиссера, языком музыки рассказывая захватывающие истории об отважных героях, легендарных подвигах и волшебных мирах. Под их музыкальные иллюстрации к фэнтезийным сюжетам, полным загадок и волшебства, еще интереснее заглядывать в вымышленные миры по ту сторону экранов мониторов и телевизоров.
Эйнар Селвик (Einar Selvik)
Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, соавторов музыки к сериалу «Викинги» (Vikings), участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. В дополнение к роли фронтмена своего главного проекта он исполняет сольные акустические номера под аккомпанемент древнескандинавских инструментов, таких как кравик-лира, тальхарпа и козий рог. Именно благодаря участию в записи саундтрека к исторической драме о Рагнаре Лодброке карьера норвежского музыканта катапультировалась на недосягаемые высоты, а сериал обрел новых поклонников. Помимо этого Эйнар активно вовлечен в индустрию видеоигр: вместе с композитором Йеспером Кюдом участвовал в создании музыки к игре Assassin’s Creed Valhalla, с Нилом Акри записал несколько композиций для игры Rend и стал автором музыкальной темы персонажа Volibear, the Thunder’s Roar для League of Legends.
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Percival
«Ведьмак 3: Дикая Охота» по мотивам романов писателя Анджея Сапковского вышла в 2015 году и была единогласно признана критиками и поклонниками вселенной игрой года. Во многом ее успех — это заслуга великолепной музыки, подчеркивающей суровый характер персонажей, погружающей в атмосферу эпических приключений, жестоких заговоров и коварных интриг, неизведанных лесов и опасных тварей, магии и любви, которыми наполнена удивительная вселенная «Ведьмака». Соавторы саундтрека — польская группа Percival — сделали новые аранжировки нескольких своих песен и написали оригинальные композиции. Музыка, без которой уже невозможно представить захватывающие приключения Геральта, звучит на сцене в живом исполнении фолк-музыкантов.
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Eivør
Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе певицы с голосом невероятной силы помимо дюжины альбомов есть и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство» (The Last Kingdom). Музыку к последнему певица записала в сотрудничестве с шотландским композитором Джоном Ланном. Голос Эйвор придает невероятные глубину и размах произведениям, которые послужили фоном повествованию о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого и потомке благородного саксонского рода Утреда Беббанбургского, участвующего в решающих сражениях за судьбу древней Британии. Кроме того, вместе с композитором Бэром МакКрири она придала особый скандинавский колорит саундтреку к видеоигре God Of War о приключениях Кратоса и его сына Атрея.
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Александр Деспла (Alexandre Desplat)
Александр Деспла — двукратный обладатель премии «Оскар», один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, автор музыки к более чем 150 фильмам, универсал с невероятным диапазоном, тонким чувством музыкальности, изящным вкусом и выдающейся находчивостью. Одной из самых выдающихся работ маэстро является саундтрек к двум частям саги «Гарри Поттер и Дары Смерти». Во время записи композитор помимо традиционного набора оркестровых инструментов использовал тамбурину, пандейру и другие народные бразильские инструменты, к которым он питает особую любовь. При создании темы Лили композитор хотел, чтобы мелодия напоминала колыбельную, которую мог бы напевать ребенок или взрослый, чтобы в ней одновременно отражалась доброта и загадочность. Так, в композиции появился невероятный голос певицы Маи. Непростой сценой оказалась последняя битва Гарри и Волдеморта, так как было необходимо найти баланс между нависающей опасностью и хладнокровностью эмоций.
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Пол Ромеро (Paul Romero)
Американский композитор Пол Ромеро входит в число лучших авторов музыки для компьютерных игр. В послужном списке талантливого пианиста с широчайшим музыкальным диапазоном особое место занимает игровая вселенная Heroes of Might and Magic. Работа над музыкой к культовой пошаговой фэнтези-стратегии началась еще в 1994 году. Основным инструментом для написания саундтрека к первой части Ромеро выбрал клавесин. За это время музыка к Heroes of Might and Magic претерпела массу изменений. Оркестровые партии сменялись гулким эмбиентом, оперными ариями, фолком и неоклассикой. По эпическим саундтрекам к игре можно проследить эволюцию творчества Пола Ромеро.
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Билл Браун (Bill Brown)
Билла Брауна называют серым кардиналом американского развлекательного цеха, чью музыку слышал практически каждый. Для фанатов компьютерных игр Браун — фигура каноническая. Он автор нескольких композиций для революционного индастриал-саундтрека к игре Quake 1997 года, музыкальный идеолог серии Tom Clancy’s и Wolfenstein. Опус магнум Билла Брауна — саундтрек к феноменально популярной MMORPG нулевых Lineage II. Виртуальные миры королевств Аден и Элмор композитор дополнил эпичными, размашистыми оркестровыми пасторалями, в которых нашлось место элементам азиатской этники. Таким образом, Билл выстроил правильный диалог между создателями игры из Южной Кореи и многочисленными фанатами Lineage II в разных странах мира. Саундтрек стал настолько популярен, что Билл Браун дал мировой тур по его мотивам в сопровождении хора и симфонического оркестра.
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