Музыкальный мир фэнтези и Средневековья

Эйнар Селвик (Einar Selvik)

Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, соавторов музыки к сериалу «Викинги» (Vikings), участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. В дополнение к роли фронтмена своего главного проекта он исполняет сольные акустические номера под аккомпанемент древнескандинавских инструментов, таких как кравик-лира, тальхарпа и козий рог. Именно благодаря участию в записи саундтрека к исторической драме о Рагнаре Лодброке карьера норвежского музыканта катапультировалась на недосягаемые высоты, а сериал обрел новых поклонников. Помимо этого Эйнар активно вовлечен в индустрию видеоигр: вместе с композитором Йеспером Кюдом участвовал в создании музыки к игре Assassin’s Creed Valhalla, с Нилом Акри записал несколько композиций для игры Rend и стал автором музыкальной темы персонажа Volibear, the Thunder’s Roar для League of Legends.

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