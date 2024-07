Музыкальный мир фэнтези и Средневековья

Пол Ромеро (Paul Romero)

Американский композитор Пол Ромеро входит в число лучших авторов музыки для компьютерных игр. В послужном списке талантливого пианиста с широчайшим музыкальным диапазоном особое место занимает игровая вселенная Heroes of Might and Magic. Работа над музыкой к культовой пошаговой фэнтези-стратегии началась еще в 1994 году. Основным инструментом для написания саундтрека к первой части Ромеро выбрал клавесин. За это время музыка к Heroes of Might and Magic претерпела массу изменений. Оркестровые партии сменялись гулким эмбиентом, оперными ариями, фолком и неоклассикой. По эпическим саундтрекам к игре можно проследить эволюцию творчества Пола Ромеро.

Подробнее о композиторе и его концертах в России