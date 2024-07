Эпичные саундтреки к фильмам, от которых захватывает дух

Эннио Морриконе (Ennio Morricone) и «Хороший, плохой, злой» (The Good, the Bad and the Ugly)

Эннио Морриконе — ветеран композиторского цеха, а заодно его ум, честь и совесть. В списке работ итальянца музыка к более 400 фильмам и сериалам. На полке с трофеями — две премии «Оскар» (одна из них — за выдающиеся заслуги), три статуэтки «Золотой глобус», шесть премий BAFTA и четыре «Грэмми». За свою карьеру он успел поработать с массой именитых режиссеров — Полански, Де Пальма, Бертолуччи, Тарантино и многими другими. В свои 90 лет Морриконе продолжает творить и находится в прекрасной форме. Первым однозначным шедевром Эннио стал саундтрек к спагетти-вестерну Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой». Использованные им революционные для того времени идеи и приемы задали тренд для многих поколений. С помощью музыки композитор мастерски оттенил характеры и мотивацию главных героев. Каждому из них в фильме соответствует определенный инструмент и свои открывающие и закрывающие темы. А лейтмотивом картины стала композиция, стилизованная под вой койота. Эта мелодия по праву считается одной из самых узнаваемых в истории кино.

