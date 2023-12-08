Эпичные саундтреки к фильмам, от которых захватывает дух

Авторов музыки к боевикам и блокбастерам нередко упрекают в излишней работе на публику и даже в «попсе», но сложно поспорить с тем, что талантливая работа композитора придает фильму дополнительную эмоциональную глубину и позволяет реализовывать самые смелые фантазии. Созданные ими произведения захватывают дух, а зритель во время просмотра погружается в атмосферу чего-то тревожно-великого и масштабного. Мы выбрали самые эпичные саундтреки, без которых задумки сценаристов и режиссеров не достигли бы такой ошеломляющей популярности.
Джон Уильямс (John Williams) и «Звездные войны» (Star Wars)
Имя Джона Уильямса вписано золотым пером в скрижали истории кино. Цифры говорят сами за себя. Американский композитор пять раз становился лауреатом премии «Оскар» и более 50 раз ее номинантом, а также четырежды выигрывал «Золотой глобус» и трижды — «Эмми». Кроме того, на его счету семь наград от премии BAFTA и 21 статуэтка «Грэмми». Музыка Уильямса звучала в более чем 100 голливудских фильмах, в числе которых «Список Шиндлера», «Гарри Поттер», «Челюсти», «Парк юрского периода» и много других прокатных хитов. Первый саундтрек к фантастической эпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны» был написан в 1977 году. Он стал одним из самых популярных и продаваемых в мире, а заглавная тема — самым успешным синглом в истории инструментальной музыки. Галактические баталии развернулись под мощный аккомпанемент Лондонского симфонического оркестра. Впоследствии Уильямс написал музыку и для всех остальных частей франшизы. Своей любимой композицией композитор называет тему мастера Йоды.
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Говард Шор (Howard Shore) и «Властелин колец» (The Lord of the Rings)
Говард Шор — пожалуй, самый титулованный северо-американский кинокомпозитор. В общей сложности он написал саундтреки к более чем 100 фильмам и был удостоен почетного звания Офицера Ордена Канады за высокие заслуги в области кино и музыки. В послужном списке маэстро значится сотрудничество с Мартином Скорсезе, Дэвидом Кроненбергом, Дэвидом Финчером и многими другими выдающимися режиссерами. Самым грандиозным достижением Говарда Шора на сегодняшний день является работа с Питером Джексоном над «Властелином колец». За эпические музыкальные полотна к фэнтезийной саге канадец получил три «Грэмми» — и это не считая трех «Оскаров» и двух «Золотых глобусов»! По признанию маэстро, это была его самая желанная, но и самая трудная работа в жизни.
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Абель Коженевский (Abel Korzeniowski) и «Метрополис» (Metropolis)
К услугам Абеля Коженевского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Самая необычная и грандиозная работа композитора — 147-минутный саундтрек для культового фильма «Метрополис» (1927) Фрица Ланга. Непосредственным толчком к созданию жемчужины немецкого немого кинематографа послужила поездка режиссера в Нью-Йорк. Он создал образ города будущего, захватывающий своими современностью и масштабом и в то же время демонстрирующий недуги общества, запертого в лабиринте технического прогресса. Музыка исполняется оркестром из 90 музыкантов, хора из 60 голосов и двух солистов. Некоторые композиции дополнены звуками громкоговорителей. Мощный, мрачный саундтрек сопровождает зрителя на протяжении всего пути в потусторонний мир человеческого разума.
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Eivør и «Последнее королевство» (The Last Kingdom)
Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов», видеоигре God Of War. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство». Музыку к последнему певица записала в сотрудничестве с шотландским композитором Джоном Ланном (John Lunn). Голос Эйвор придает невероятные глубину и размах произведениям, которые послужили фоном повествованию о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого и потомке благородного саксонского рода Утреда Беббанбургского, участвующего в решающих сражениях за судьбу древней Британии. Чего только стоит песня Lívstræðrir, которая звучит в одной из самых эмоциональных сцен второго сезона сериала, когда главный герой и настоятельница Хильд воссоединяются после освобождения Утреда из рабства.
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Йохан Йоханнссон (Johann Johannsson) и «Прибытие» (Arrival)
У исландца Йохана Йоханнссона были все шансы для того, чтобы стать одним из самых успешных композиторов современности. В 2018 году он ушел из жизни, оставив после себя десять ни на что не похожих концептуальных саундтреков и столько же сольных альбомов. Самыми заметными в его карьере стали звуковые дорожки для трех лент режиссера Дени Вильнёва, а также музыка к фильмам «Мэнди» и «Вселенная Стивена Хокинга». За работу над последним он получил награду «Золотой глобус». Главной композиторской удачей Йоханнссона стал саундтрек к драме «Прибытие» Вильнёва, записанный при помощи аналаговых средств. В процессе работы исландец изучал концепт-арт к фильму. Увидев эскизы круговых рисунков, с помощью которых в фильме общаются инопланетяне, он подумал о звуковых петлях. Их использовали в середине XX века для искажения звуков классических инструментов. Йохан прибегнул к похожему методу и записал на пленку фортепиано, обработал его и получил однородный гул, а сверху наложил человеческий голос и шумы.
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Ханс Циммер (Hans Zimmer) и «Интерстеллар» (Interstellar)
Ханс Циммер — живой классик и, наверное, самый востребованный композитор современности. Многократный лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми», он заставил лить слезы миллионы людей над фильмами «Человек дождя», «Гладиатор», «Король Лев», «12 лет рабства», «Перл-Харбор» и «Дюнкерк». Его саундтреки никогда не оставляют зрителей равнодушными. В работе над музыкой к научно-фантастической драме Кристофера Нолана «Интерстеллар» Ханс Циммер поднялся на новую высоту и показал себя как тонкий поэт, размышляющий о природе любви — к жизни, Богу, близким. Саундтрекам к фильмам космической тематики свойственен пафос и размах. Циммер же выбрал иной путь и вложил в свои композиции всю печаль, одиночество и растерянность человека в открытом космосе. В качестве главного инструмента он использовал церковный орган, а первую зарисовку написал за ночь, толком не зная сценария — таким было условие режиссера. Вскоре немец на два года оборвал контакты с внешним миром, заперся в квартире и записал настоящий шедевр.
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Эйнар Селвик (Einar Selvik) и «Викинги» (Vikings)
Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. В дополнение к роли фронтмена своего главного проекта Эйнар Селвик сочиняет сольные акустические номера под аккомпанемент древнескандинавских инструментов, таких как кравик-лира, тальхарпа и козий рог. Коренастого музыканта с киноиндустрией роднит разве что саундтрек к историческому блокбастеру «Викинги», но именно благодаря участию в его создании карьера норвежского скальда катапультировалась на новые вершины популярности, а сериал получил новых поклонников. Сольные номера Эйнара и ритуальные песнопения его группы украшают самые эффектные сцены сериала.
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Александр Деспла (Alexandre Desplat) и «Гарри Поттер» (Harry Potter)
Александр Деспла — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, универсал с невероятным диапазоном, тонким чувством музыкальности, изящным вкусом и выдающейся находчивостью. Двукратный обладатель премии «Оскар» и «Грэмми», обладатель «Золотого Глобуса» и BAFTA. Автор музыки к блокбастерам «Валериан», «Операция Арго», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и к авторскому кино – «Король говорит», «Девушка из Дании», «Форма воды», «Резня», «Игра в имитацию». Одной из самых выдающихся работ маэстро является саундтрек к двум частям саги «Гарри Поттер и Дары Смерти». Во время записи композитор помимо традиционного набора оркестровых инстурментов использовал тамбурину, пандейру и другие народные бразильские инструменты, к которым он питает особую любовь. При создании темы Лили композитор хотел, чтобы мелодия напоминала колыбельную, которую мог бы напевать ребенок или взрослый, чтобы в ней одновременно отражалась доброта и загадочность. Так, в композиции появился невероятный голос певицы Маи. Непростой сценой оказалась последняя битва Гарри и Волдеморта, так как было необходимо найти баланс между нависающей опасностью и хладнокровностью эмоций.
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Ёсихиса Хирано (Yoshihisa Hirano) и «Тетрадь смерти» (Death Note)
К сегодняшнему дню в послужном списке Ёсихиса Хирано накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter). Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ. «Тетрадь смерти» — настоящая драма с запредельной атмосферой, заставляющей смотреть снятый по мотивам манги Цугуми Обы сериал без отрыва от экрана. Смаковать каждый момент эпической битвы интеллектов двух гениев — Ягами Лайта и Эла — и следить за продуманными персонажами богов смерти синигами, каждый из которых проповедует свою философию, помогает столь же великолепно продуманная музыка Ёсихиса Хирано. В некоторых композициях можно услышать голоса хора Токийской филармонии. Музыку к аниме «Тетрадь смерти» Ёсихиса Хирано написал в тесной связке со своим коллегой Хидеки Таниути (Taniuchi Hideki).
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Эннио Морриконе (Ennio Morricone) и «Хороший, плохой, злой» (The Good, the Bad and the Ugly)
Эннио Морриконе — ветеран композиторского цеха, а заодно его ум, честь и совесть. В списке работ итальянца музыка к более 400 фильмам и сериалам. На полке с трофеями — две премии «Оскар» (одна из них — за выдающиеся заслуги), три статуэтки «Золотой глобус», шесть премий BAFTA и четыре «Грэмми». За свою карьеру он успел поработать с массой именитых режиссеров — Полански, Де Пальма, Бертолуччи, Тарантино и многими другими. В свои 90 лет Морриконе продолжает творить и находится в прекрасной форме. Первым однозначным шедевром Эннио стал саундтрек к спагетти-вестерну Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой». Использованные им революционные для того времени идеи и приемы задали тренд для многих поколений. С помощью музыки композитор мастерски оттенил характеры и мотивацию главных героев. Каждому из них в фильме соответствует определенный инструмент и свои открывающие и закрывающие темы. А лейтмотивом картины стала композиция, стилизованная под вой койота. Эта мелодия по праву считается одной из самых узнаваемых в истории кино.
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Джеймс Хорнер (James Horner) и «Аватар» (Avatar)
Американец Джеймс Хорнер был одним из самых плодовитых и титулованных композиторов Голливуда. Он сочинил более 100 саундтреков к фильмам и успел собрать массу наград: две премии «Оскар», два «Золотых глобуса» и три «Грэмми» только за работу над «Титаником». Среди критиков Хорнер имел не лучшую репутацию — его упрекали за самоповторы и цитирование классики. Но когда слышишь музыку из таких фильмов, как «Мальчик в полосатой пижаме», «Храброе сердце» или «Аватар», все это отходит на второй план. По словам Хорнера, «Аватар» был самой сложной работой в его карьере: композитор погружался в вымышленные миры вместе со съемочной группой Кэмерона и работал над музыкой с четырех утра до десяти вечера. Он создал по-настоящему чувственный саундтрек, оформил ощущения от фантастического мира планеты Пандора в неповторимые легкие мелодии. К поиску музыки диких племен он привлек музыкального этнографа Ванду Бриант, для записи песен туземцев — лингвиста Пола Фроммеромса, придумавшего язык На’Ви. Этническая музыка плавно переходила в роскошные оркестровки, записанные при участии большого симфонического оркестра. Джеймс должен был писать музыку и для трех новых частей фантастической саги, но судьба распорядилась иначе: композитор погиб в авиакатастрофе в 2015 году.
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Алан Сильвестри (Alan Silvestri) и «Мстители» (Avengers)
Ветеран композиторского цеха американец Алан Сильвестри — один из самых востребованных профессионалов мира кино. Окном в этот мир для него стала работа над музыкой к сериалам «Старски и Хатч» и «Калифорнийский дорожный патруль». Приобретя огромный опыт, Сильвестри принялся за покорение полного метра. Сегодня в его творческой копилке музыка к более чем 100 фильмам, таким как «Форрест Гамп», «Телохранитель», «Миссия невыполнима», три части «Назад в будущее», «Первому игроку приготовиться» и к трем фильмам знаменитой франшизы «Мстители» от Marvel. Запись саундтреков к супергеройским сагам с множеством персонажей имеет свою специфику. Сильвестри долго сомневался в том, как правильно поступить: написать каждому из героев вселенной «Мстителей» уникальный музыкальный мотив или создать общую узнаваемую тему для всей команды, которая передаст ее сплоченных дух в восприятии зрителей. В итоге он выбрал второй вариант, а собственные композиции получили только два персонажа — бог Локи и Черная вдова.
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Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) и «Темный рыцарь» (The Dark Knight)
Джеймса Ньютона Ховарда смело можно назвать музыкальной душой Голливуда. Американский композитор и дирижер сочинил саундтреки для более чем к 100 фильмам, в числе которых «Красотка», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство», трилогия «Голодные игры», «Кинг Конг», «Я — легенда» и многие другие. За его плечами восемь номинаций на «Оскар» и победа на «Грэмми» за музыку к «Тёмному рыцарю» Кристофера Нолана, которую он написал вместе с Хансом Циммером. Выразительные композиции к фильму в исполнении Парижского симфонического оркестра мастерски подчеркивают всю сложность характеров персонажей Бэтмена и Джокера. Примечательно, что Ховард и Циммер сознательно не стали создавать героическую тему, которую было бы легко напевать. Тем самым избежав подсказок для трактовки действий и мотивов героев. Музыка здесь лишь оттеняет их противоречивые образы, а не манипулирует эмоциями зрителя. Кроме того, Джеймс Ньютон Ховард является единоличным автором элегантных и красивых тем для Харви Дента, которые создают контраст с общим напряжением звука ленты.
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Junkie XL и «Безумный Макс: Дорога ярости» (Mad Max: Fury Road)
Продуктивности нидерландского музыканта Тома Холкенберга, более известного как Junkie XL, можно позавидовать. Его карьера началась в середине 90-х. Три сольных альбома, работа с метал-группами Sepultura и Fear Factory, саундтреки для компьютерных игр, фильмов и телепередач, сотрудничество с Дэйвом Гэаном, Гэри Ньюманом и Робертом Смитом, а также несчетное количество ремиксов на поп-музыку. Его версия A Little Less Conversation Элвиса Пресли для рекламы Nike стала мировым хитом. Особое место в музыкальном наследии Junkie XL занял саундтрек к постапокалистическому боевику «Безумный Макс: Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера. Черпая вдохновение в жанре рок-оперы, Холкенберг написал заряженный адреналином двухчасовой экшен, который не отпускает ни на секунду. Ему удалось найти тонкий баланс между динамикой электрогитар, громоподобных барабанов и поразительной оркестровой партитурой, которая отсылает к лучшим образцам саундтреков золотой эры Голливуда.
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