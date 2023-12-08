Эпичные саундтреки к фильмам, от которых захватывает дух

Eivør и «Последнее королевство» (The Last Kingdom)

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов», видеоигре God Of War. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство». Музыку к последнему певица записала в сотрудничестве с шотландским композитором Джоном Ланном (John Lunn). Голос Эйвор придает невероятные глубину и размах произведениям, которые послужили фоном повествованию о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого и потомке благородного саксонского рода Утреда Беббанбургского, участвующего в решающих сражениях за судьбу древней Британии. Чего только стоит песня Lívstræðrir, которая звучит в одной из самых эмоциональных сцен второго сезона сериала, когда главный герой и настоятельница Хильд воссоединяются после освобождения Утреда из рабства.

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