Интервью: Ульвюр Эльдьяудн

— Вы играли с недавно ушедшим из жизни Йоханном Йоханссоном (Jóhann Jóhannsson) и вместе написали много музыки. Не могли бы вы рассказать нам больше о нем и о вашем общем опыте работы в Apparat Organ Quartet?

— Ну, мы все еще пытаемся осознать, что Йоханн действительно скончался. Это так грустно и это огромная потеря для мира – не иметь возможности услышать музыку, которую он мог бы написать. У меня много замечательных воспоминаний о нем, один из них – с того момента, когда в 2001-м, кажется, году Apparat Organ Quartet приехал в Россию, и я выступал в клубе “Молоко” в Санкт-Петербурге. Мы были очень вдохновлены этим визитом в Россию, и у нас появилось много замечательных идей, которые были в итоге отражены на наших записях. Йоханн был совершенно уникальным музыкантом, он был настолько сконцентрирован как артист и никогда не соглашался делать что-либо, что могло бы помешать его художественному видению. Он многому научил меня, – не только потому, что он на несколько лет старше: он был в какой-то степени моим наставником, и, конечно же, я восхищался его работами в музыке и кино. Мы немного работали вместе над его последними саундтреками. Он пригласил меня стать соавтором саундтрека для его фильма “Мэнди”, мы надеялись сделать что-то еще вместе в будущем. Но теперь я благодарен, что, по крайней мере, у меня была еще одна возможность снова сотрудничать с ним. Мы будем лелеять его память.