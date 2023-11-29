Интервью: Ульвюр Эльдьяудн

Один из старейших музыкальных сайтов Звуки.РУ опубликовал интервью с Ульвюром Эльдьяудном (Úlfur Eldjárn). Первое в России сольное выступление исландского композитора состоится уже в ближайшую субботу, 14 апреля, в Московском Планетарии. Полное погружение в атмосферу космической одиссеи обеспечит полнокупольная проекция, разработанная специально для концерта при личном участии музыканта.
В Россию приезжает с концертом Ульвюр Эльдьяудн (Úlfur Eldjárn) – исландский композитор, участник группы Apparat Organ Quartet. Его сольное творчество объединило в себе эстетику раннего синти-попа со струнными аранжировками. Ульвюр широко использует синтез вокодерного роботизированного вокала в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующего краут-рокового моторик-бита и оптимистической мелодики в духе электронщиков 60-х. Весной 2017 года музыкант выпустил “The Aristókrasía Project” – концептуальный ретрофутуристический альбом о космических путешествиях, искусственном интеллекте, технологиях, затерянных утопиях и судьбе человечества. Свой московский концерт музыкант сыграет под куполом Московского Планетария, и там обязательно прозвучат и посвящение Юрию Гагарину с говорящим названием “Poyekhali!” и синтезаторная ода американской миссии Voyager. Шоу сопорвождает полнокупольная проекция, разработанная специально для концерта при личном участии исландского композитора. Накануне выступления Ульвюр рассказывает Звукам историю своих сольных проектов, делится планами по созданию “умного города” и скорбит об умершем друге.
— Ульвюр, исландская музыка имеет очень узнаваемый характер и стиль: ее чаще всего описывают как довольно отчужденную, интеллектуальную, холодную. Но что сами исландские композиторы думают о своей музыке?
— Я думаю, что это в целом очень хорошее описание, но, конечно, у нас есть очень разные композиторы и персонажи. Я думаю, что одной из главных характеристик исландской музыки можно считать взаимодействие между различными формами. Поэтому многие люди, которые играют академическую или более “серьезную” музыку, могут быть также задействованы в электронной группе или играть death metal по выходным. Причина этого в том, что Исландия – очень маленькое сообщество (всего 340 000 человек по всей стране), поэтому музыкальная и художественная сцена у нас небольшая, так что очень легко познакомиться с другими художниками из разных областей.
— Вы играли с недавно ушедшим из жизни Йоханном Йоханссоном (Jóhann Jóhannsson) и вместе написали много музыки. Не могли бы вы рассказать нам больше о нем и о вашем общем опыте работы в Apparat Organ Quartet?
— Ну, мы все еще пытаемся осознать, что Йоханн действительно скончался. Это так грустно и это огромная потеря для мира – не иметь возможности услышать музыку, которую он мог бы написать. У меня много замечательных воспоминаний о нем, один из них – с того момента, когда в 2001-м, кажется, году Apparat Organ Quartet приехал в Россию, и я выступал в клубе “Молоко” в Санкт-Петербурге. Мы были очень вдохновлены этим визитом в Россию, и у нас появилось много замечательных идей, которые были в итоге отражены на наших записях. Йоханн был совершенно уникальным музыкантом, он был настолько сконцентрирован как артист и никогда не соглашался делать что-либо, что могло бы помешать его художественному видению. Он многому научил меня, – не только потому, что он на несколько лет старше: он был в какой-то степени моим наставником, и, конечно же, я восхищался его работами в музыке и кино. Мы немного работали вместе над его последними саундтреками. Он пригласил меня стать соавтором саундтрека для его фильма “Мэнди”, мы надеялись сделать что-то еще вместе в будущем. Но теперь я благодарен, что, по крайней мере, у меня была еще одна возможность снова сотрудничать с ним. Мы будем лелеять его память.
— Ваши работы для телесериалов и театра широко известны в мире. Между тем, ваши сольные работы гораздо более экспериментальны. Как вы попали в киноотрасль, и какие проекты вас больше всего привлекают как композитора?
— Я хотел быть музыкантом с 3 лет. В качестве первого инструмента я вообще-то сначала выбрал саксофон, и в подростковом возрасте я был серьезным джазовым музыкантом. Но через некоторое время я обнаружил, что меня куда больше интересует игра в группе, и поэтому я поучаствовал во многих исландских проектах – некоторые из них довольно странные! И одновременно я был в восторге от электроники, саундтреков и экспериментальной музыки. Мне нравится писать для кино, но моя мечта – больше концентрироваться на моих собственных проектах. У меня есть отличные идеи, которые я намерен реализовать в ближайшее время. Я сейчас работаю над интерактивной музыкальной композицией на основе геолокации, которая будет представлена в Рейкьявике в июне на городском фестивале искусств. Слушатели будут слушать эту пьесу через свои смартфоны, прогуливаясь по центру Рейкьявика. Отдельные звуки и фрагменты композиции “подключены” к определенным местам, и чтобы прослушать всю пьесу целиком, вам нужно будет пройти между всеми этими локациями. Это будет здорово – такой саундтрек к городу!
— Отличная идея! Я еще не встречала подобного аудиомэппинга. А какое программное обеспечение, цифровые звуковые рабочие станции (DAW) и плагины вы используете в работе? Вам вообще нравится чистая электроника, или вы больше стремитесь включать в свою музыку традиционные оркестровые партитуры или старинные аналоговые синтезаторы?
— Я использую Ableton Live для большей части своей творческой работы, скетчей, программирования и импровизации. Я также использую его для разных настроек в ходе концертов. Но когда я делаю финальное редактирование, например, при создании музыки для фильма и финальном микшировании, я использую Pro Tools. Мне нравится работать с классическими музыкантами, и я считаю, что нет такого электронного звука, который когда-либо будет конкурировать с естественным звуком струнных гармоний. Но я действительно всерьез увлекаюсь электроникой, особенно старыми аналоговыми синтезаторами, у которых есть свой, ярко выраженный, характер… хотя иногда на них трудновато полагаться. Мне очень нравятся русские синтезаторы, я даже использовал в своей последней работе Polyvoks, который я позаимствовал у своего друга для проекта Aristókrasía. Меня очень вдохновляют мои выступления в России. Проект Aristókrasía был моим любимым проектом на протяжении длительного времени, и возможность исполнить эту музыку в сопровождении визуальных эффектов в Планетарии удивительна. Надеюсь, у меня получится хорошо!
Интервью подготовила Соня Соколова.
Материал опубликован на портале Звуки.РУ 11 апреля.
Фото предоставлены из личного архива музыканта.