Знаменитые тандемы композиторов и режиссеров кино

Зачастую успех фильма — это не просто мастерство режиссера, сценаристов и актеров, но и музыкальное наполнение, великолепно передающее характеры героев и атмосферу сюжета. Многие режиссеры предпочитают сотрудничать с одними и теми же композиторами, кому они доверяют, кого они понимают с полуслова. Такая привязанность рождает известные творческие тандемы и характерный музыкальный почерк. Вспоминаем самые яркие примеры долгосрочного и успешного сотрудничества режиссеров и композиторов.
Абель Коженевский (Abel Korzeniowski) и Том Форд (Tom Ford)
У Абеля Коженевского и Тома Форда пока лишь две совместных картины, однако результаты их сотрудничества впечатляют. Встреча композитора и режиссера не была «любовью с первого взгляда». С Фордом Абеля познакомил редактор картины «Одинокий мужчина». Как вспоминал впоследствии Коженевский, режиссер сразу дал понять, что он — перфекционист. Ему не подходили в качестве резюме демо, которые были записаны на синтезаторе и сведены на компьютере: предельно эмоциональный фильм требовал особого и трепетного подхода. Абель сочинял одну версию за другой, но сначала Том был настроен критически: «Прости, я не чувствую эту музыку». Только когда потенциальные саундтреки были сыграны живыми музыкантами, сердце Форда растаяло. Один из музыкальных фрагментов к фильму «Одинокий мужчина» был записан прямо в гостиной Коженевского. Композитор также создал саундтрек для триллера Тома «Под покровом ночи». Импульсивная музыка подчеркивает и обостряет тонкий психологизм этих фильмов, экспрессивность переходов и инструментальных партий заставляет зрителя еще глубже погружаться в переживания героев, прочувствовать их эмоциональное состояние.
Эрик Серра (Eric Serra) и Люк Бессон (Luc Besson)
Эрик Серра познакомился с Люком Бессоном в начале 80-х. Пробой пера для композитора стало создание музыки к короткометражке режиссера «L’Avant Dernier» 1981 года. С тех пор и сложился их прочный творческий союз, в котором они добились немалых успехов. Самые известные совместные работы — «Леон», «Ее звали Никита», «Пятый элемент». За саундтрек к картине Бессона «Голубая бездна» Серра получил премию «Сезар» и не единожды претендовал на получение престижных наград за музыку к другим его кинолентам. При всей своей цельности фильмы Бессона — как мозаики, собранные из множества разноцветных частиц. И это, как в зеркале, отражается в композициях Эрика, где живое звучание сочетается с электронным, органично соединяются элементы разных музыкальных стилей. Смелым экспериментом для Серра стало сочинение саундтрека к картине «Жанна Д’Арк». Он признавался, что никогда не считал себя профи в симфонической музыке, но решил рискнуть ради своего друга. И ему это успешно удалось.
Подробнее о композиторе в альманахе
Дэнни Элфман (Danny Elfman) и Тим Бёртон (Tim Burton)
Дэнни Элфман и Тим Бёртон практически одновременно вышли на большую дорогу киноиндустрии. В 1986 году композитору предложили написать музыку к одной из первых полнометражных картин режиссера «Большое приключение Пи-Ви». Коллеги очень быстро нашли общий язык и продолжили сотрудничество. «Чарли и шоколадная фабрика», «Бэтмен», «Алиса в стране чудес» и другие фильмы Бёртона при всей своей колоритности выглядят еще более эффектно в музыкальном сопровождении Элфмана. В его саундтреках, как и в кинолентах режиссера, присутствует гротесковость, эксцентричность, сочетание психологизма и мистики. Картины Тима завораживают, немного пугают и одновременно заставляют улыбаться. Во многом благодаря композициям Дэнни. Сочетая нежное, меланхоличное хоровое звучание с симфоническим и рок-н-ролльным (здесь говорит само за себя его прошлое — участие в рок-группе), он завоевал репутацию по-хорошему чудаковатого, немного мрачного композитора-сказочника. С не менее волшебным Бёртоном они создали идеальную творческую пару.
Подробнее о композиторе в альманахе
Йохан Йоханнссон (Johann Johannsson) и Дени Вильнёв (Denis Villeneuve)
Йохан Йоханнссон и Дени Вильнев познакомились в 2013 году, когда исландец был уже довольно известным музыкантом, а Вильнев только начинал свой славный голливудский путь. Композитор и режиссер работали в тандеме над «Пленницами» с Джейком Джилленхолом и Хью Джекманом, «Убийцей» с Эмили Блант и «Прибытием», номинированным на «Оскар» в нескольких категориях. Саундтреки Йохана — медитативные и одновременно мощные, пронзительные композиции с сочетанием электронно-оркестрового звучания. Он всегда говорил, что в работе с режиссером для него главное «обнаружить голос фильма». Вильнев вспоминал, что, начав работу над «Пленницами», хотел найти кого-то с особой чувствительностью, композитора, который сможет передать меланхолию первого снегопада. Йоханнссон прекрасно справился с задачей, написав «Through the Falling Snow». Сочиняя музыку для «Убийц», он вдохновлялся пустынными пейзажами Нью-Мексико. Исландец всегда интуитивно чувствовал, чего хочет от него Дени, благодаря чему и появилась та магия, которая ощущается в работах тандема.
Подробнее о композиторе в альманахе
Клинт Мэнселл (Clint Mansell) и Даррен Аронофски (Darren Aronofsky)
В 1996 году Аронофски предложил своему другу Клинту написать саундтрек к его дебютному фильму «Пи», однако настоящим прорывом для режиссера стал «Реквием по мечте» — картина, которую зрители во многом полюбили именно за музыку, неровную и тревожную. Она запоминается с первых нот, сливаясь воедино с шокирующим сюжетом. Лучше всего уровень понимания между друзьями описывает цитата самого Мэнселла: «В гомогенизированном мире брендов и массового производства, где искусство в разногласии с коммерцией, невероятно приятно работать с такими творцами, как Даррен Аронофски, чье желание идти за пределы норм и ожидаемого не сдержано желанием быть коммерчески успешными». Клинт не боялся выходить за пределы вместе с ним. Подтверждение тому — работа над фильмами «Фонтан», «Рестлер» и «Черный лебедь», в котором композитор видоизменил музыку Чайковского. Нестандартность режиссерской подачи, заявленных тем чувствуется и в композициях, которые звучат вызывающе непохоже на другие современные саундтреки.
Александр Деспла (Alexander Desplat) и Уэс Андерсон (Wes Anderson)
За саундтрек к фильму «Отель “Гранд Будапешт”» Деспла получил «Оскар», придумав музыку к воображаемому миру Андерсона. До знакомства с комопзитором режиссер брал для картин готовые треки, а здесь возникла настоящая синергия. У Уэса свой творческий почерк — сочная цветовая палитра, симметрия кадров, тяга к гротеску. Благодаря Александру его фильмы стали отличаться и особым музыкальным стилем. Для каждого фильма Андерсона французский композитор подбирает свои приемы. «Бесподобный мистер Фокс» — первая совместная работа тандема. Лейтмотивом стала шаловливая детская песенка, звучащая в начале, а одна из наиболее ярких тем сочинена в духе вестернов. Совсем другой музыкальный характер у картины «Королевство полной луны», где референсом стали композиции Бенджамина Бриттена, на которые ориентировался Деспла. Здесь француз работает в академическом стиле, делая акцент на ударных и партиях флейты, напоминающих птичьи голоса. По-своему впечатляет и саундтрек к «Острову собак», вдохновленный традицией японской барабанной музыки.
Подробнее о композиторе и его концертах в России
Говард Шор (Howard Shore) и Мартин Скорсезе (Martin Scorsese)
Когда коллаборацию создают лучшие из лучших, проект почти стопроцентно обречен на успех. И если Мартина Скорсезе по праву можно назвать одним из самых ярких современных режиссеров, то Говард Шор, написавший музыку более чем к 80 фильмам, безусловно, впереди планеты всей среди кинокомпозиторов. В 1985 году он сочинил саундтрек к картине Скорсезе «После работы». Музыкальное сопровождение к черной комедии — тонкая история. Шору удалось идеально точно попасть в жанр, создав с помощью звучания особую атмосферу. Драматичные, эмоциональные, то тревожно повторяющиеся, то получающие неожиданное развитие мелодии Говарда звучат в нетипичном для Скорсезе фэнтези-фильме «Хранитель времени». Они также работали вместе над «Бандами Нью-Йорка», «Отступниками», а за саундтрек к «Авиатору» с Леонардо Ди Каприо композитор получил «Золотой глобус». Восторженная, воодушевляющая музыка прекрасно передает состояние эйфории, которое испытывает главный герой Говард Хьюз, поднимаясь в небо.
Подробнее о композиторе в альманахе
Дарио Марианелли (Dario Marianelli) и Джо Райт (Joe Wright)
Создание саундтрека к фильму «Гордость и предубеждение» Марианелли считает поворотным событием в своей жизни. Именно с этой работы началась история дружбы и долгого плодотворного сотрудничества композитора и режиссера. За нее Дарио был впервые номинирован на премию «Оскар». За музыку к драме Райта «Искупление», в которой агрессивные струнные партии чередуются с монотонными клавишными и тревожными звуками печатной машинки, он, наконец, получил заветную статуэтку киноакадемии. Эмоционально выразительным получился и саундтрек к фильму «Солист». Марианелли вспоминал, что приступая к работе, он чувствовал очень большую психологическую ответственность. Картина основана на реальных событиях: это история виолончелиста Натаниеля Айерса, который из-за душевного расстройства потерял все и был вынужден играть на улице. Дарио глубоко прочувствовал характер персонажа и все непростые повороты сюжета. Композитор также занимался музыкальным оформлением байопика Джо Райта «Темные времена» и его мелодрамы «Анна Каренина».
Джон Уильямс (John Williams) и Стивен Спилберг (Steven Spielberg)
Саундтреки Джона Уильямса к фильмам Стивена Спилберга можно без преувеличения назвать хитами. Мелодию марша из приключенческой картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» или пугающую симфоническую тему из триллера «Челюсти» помнят миллионы зрителей. Режиссер и композитор познакомились еще в начале 70-х и с тех пор практически не расставались — Уильямс сочинил музыку почти ко всем полнометражным лентам Спилберга. Среди совместных работ двух мастеров такие шедевры, как «Список Шиндлера», трилогия «Парк Юрского периода», «Инопланетянин» и многие другие. В 2017-м они выпустили сборник саундтреков «The Ultimate Collection», в составе составе которого было три диска и более 40 самых разнообразных композиций. В случае с тандемом Спилберг-Уильямс речь идет не о прикладной музыке. Здесь треки являются не просто украшением – они фактически вплетаются в сюжет, становятся его неотъемлемой частью. Это динамичные, драматургически выстроенные истории, где отточен каждый звук, каждая деталь.
Подробнее о композиторе в альманахе
Густаво Сантаолалья (Gustavo Santaolalla) и Алехандро Гонсалес Иньярриту (Alejandro González Iñárritu)
Мексиканский кинорежиссер и аргентинский композитор создали весьма успешный тандем. Фильмы Алехандро — броские, колоритные, психологичные. Создавая музыку к ним, Сантаолалья улавливает все детали, как будто плетет тонкое кружево из звуков со множеством причудливых узоров. Все началось в 2000 году с фильма «Сука-любовь». Композитор сразу почувствовал, какие мелодии подойдут к этой мрачной философской истории о том, как автомобильная авария меняет судьбы трех незнакомых раньше героев. Спустя три года вышла еще одна совместная работа «21 грамм», такая же глубокая, драматичная и по сюжету, и по звучанию. За саундтрек к «Вавилону» с Бредом Питтом и Кейт Бланшетт в главных ролях Густаво получает «Оскар», а позже пишет музыку к еще одной картине Алехандро, «Бьютифул». Его композиции отличают страстные и нежные гитарные мелодии, аккуратно приправленные струнными и перкуссией, оригинальные ритмы и медитативные, тягучие клавишные партии.
Перейти в раздел спецматериалов