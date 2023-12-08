Знаменитые тандемы композиторов и режиссеров кино

Александр Деспла (Alexander Desplat) и Уэс Андерсон (Wes Anderson)

За саундтрек к фильму «Отель “Гранд Будапешт”» Деспла получил «Оскар», придумав музыку к воображаемому миру Андерсона. До знакомства с комопзитором режиссер брал для картин готовые треки, а здесь возникла настоящая синергия. У Уэса свой творческий почерк — сочная цветовая палитра, симметрия кадров, тяга к гротеску. Благодаря Александру его фильмы стали отличаться и особым музыкальным стилем. Для каждого фильма Андерсона французский композитор подбирает свои приемы. «Бесподобный мистер Фокс» — первая совместная работа тандема. Лейтмотивом стала шаловливая детская песенка, звучащая в начале, а одна из наиболее ярких тем сочинена в духе вестернов. Совсем другой музыкальный характер у картины «Королевство полной луны», где референсом стали композиции Бенджамина Бриттена, на которые ориентировался Деспла. Здесь француз работает в академическом стиле, делая акцент на ударных и партиях флейты, напоминающих птичьи голоса. По-своему впечатляет и саундтрек к «Острову собак», вдохновленный традицией японской барабанной музыки.

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