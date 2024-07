Камео композиторов в фильмах и видеоиграх

Джеймс Хорнер (James Horner) в роли члена команды звездолета «Энтерпрайз» (фильм «Звездный путь 2: Гнев Хана»)

На счету Джеймса Хорнера более ста саундтреков, среди которых музыка к фильмам «Джуманджи», «Игры разума», «Троя», «Апокалипсис», «Храброе сердце». Стиль Хорнера узнаваем — в его эпичных музыкальных работах часто используются хоровые элементы и кельтские мотивы. В 1998 году Джеймс Хорнер стал обладателем двух наград «Оскар» за музыку к фильму «Титаник». А песня My Heart Will Go On, написанная для фильма в соавторстве с Уиллом Дженнингсом, получила три премии «Грэмми» и две премии «Золотой глобус». Саундтрек к этому грандиозному фильму-катастрофе Джеймса Кэмерона стал самым продаваемым оркестровым саундтреком всех времен. Через десять лет Хорнер написал музыку к еще одному блокбастеру Кэмерона — рекордсмену по кассовым сборам во всем мире, фильму «Аватар». Увы, жизнь Джеймса трагически оборвалась в авиакатастрофе в 2015 году, но его безграничный талант навсегда останется в нашей памяти благодаря великолепным работам. И эпизодической роли члена команды звездолета «Энтерпрайз» во второй части космической саги «Звездный путь 2: Гнев Хана» (Star Trek II: The Wrath of Khan), саундтрек к которому стал личным достижением и открыл совершенно новые возможности для начинающего кинокомпозитора. Хорнер буквально на долю секунды мелькает в кадре во время объявления красной тревоги перед битвой с Ханом и перемещением «Энтерпрайза» в туманность Мутара.

