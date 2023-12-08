Камео композиторов в фильмах и видеоиграх

Зачастую саундтреки для кино и компьютерных игр являются фоном и пишутся под руководством режиссера или продюсера. Но есть композиторы, которым удается сделать музыку не менее важной, чем увлекательный сценарий или геймплей. В отличие от актеров, их лица всегда остаются за кадром. Однако некоторые режиссеры и разработчики в знак уважения и благодарности за заслуги в создании особой атмосферы дают им эпизодические роли. Самые яркие примеры — в нашей подборке.
Джеймс Хорнер (James Horner) в роли члена команды звездолета «Энтерпрайз» (фильм «Звездный путь 2: Гнев Хана»)
На счету Джеймса Хорнера более ста саундтреков, среди которых музыка к фильмам «Джуманджи», «Игры разума», «Троя», «Апокалипсис», «Храброе сердце». Стиль Хорнера узнаваем — в его эпичных музыкальных работах часто используются хоровые элементы и кельтские мотивы. В 1998 году Джеймс Хорнер стал обладателем двух наград «Оскар» за музыку к фильму «Титаник». А песня My Heart Will Go On, написанная для фильма в соавторстве с Уиллом Дженнингсом, получила три премии «Грэмми» и две премии «Золотой глобус». Саундтрек к этому грандиозному фильму-катастрофе Джеймса Кэмерона стал самым продаваемым оркестровым саундтреком всех времен. Через десять лет Хорнер написал музыку к еще одному блокбастеру Кэмерона — рекордсмену по кассовым сборам во всем мире, фильму «Аватар». Увы, жизнь Джеймса трагически оборвалась в авиакатастрофе в 2015 году, но его безграничный талант навсегда останется в нашей памяти благодаря великолепным работам. И эпизодической роли члена команды звездолета «Энтерпрайз» во второй части космической саги «Звездный путь 2: Гнев Хана» (Star Trek II: The Wrath of Khan), саундтрек к которому стал личным достижением и открыл совершенно новые возможности для начинающего кинокомпозитора. Хорнер буквально на долю секунды мелькает в кадре во время объявления красной тревоги перед битвой с Ханом и перемещением «Энтерпрайза» в туманность Мутара.
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