Современные композиторы, которые делают мир лучше

Алессандро Мартире (Alessandro Martire)

Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Весной 2020 года Алессандро выпустил альбом Share the World, записанный с участием музыкантов Cinema and Game Music Orchestra. Новая работа композитора наполнена впечатлениями и эмоциями от поездок по миру, с помощью которого он делится с миром теплом, оптимизмом и надеждой на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня. Кроме того, популярный телеканал National Geographic выбрал заглавное произведение альбома в качестве саундтрека к празднованию полувекового юбилея Дня Земли, события под эгидой ООН, призванного побудить людей внимательнее относиться к хрупкой и уязвимой окружающей среде нашей планеты.

Подробнее о композиторе и его концертах в России