Современные композиторы, которые делают мир лучше

Сегодня перед миром стоит огромное количество вызовов и угроз, которые подрывают международный мир и безопасность, социальные устои, создают препятствия для развития, разделяют людей. На помощь приходят знаменитости, чьи влияние и авторитет помогают донести благие идеи до общества и чья проникновенная музыка зачастую выражает эмоции и призыв гораздо сильнее, чем слова. Вспоминаем неравнодушных к проблемам человечества современных композиторов, чьи активная позиция и творчество помогают наладить диалог между цивилизациями и сделать мир более справедливым и гуманным.
Макс Рихтер (Max Richter)
Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Одной из таких стал его новый студийный альбом Voices, вдохновленный Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями. Над ним композитор трудился целых десять лет! Для участия в амбициозном проекте Рихтер пригласил людей со всего мира зачитать текст Всеобщей декларации прав человека на фоне своей музыки, в записи которой был задействован «перевернутый» оркестр. По мнению Макса, человек сегодня живет в чрезвычайно сложное время, и, оглядываясь на мир, который он сотворил, легко ощущать безнадежность или гнев. Но так же как проблемы, причиной которых является он сам, так и их решения находятся в пределах его влияния, и Всеобщая декларация прав человека — это то, что заставляет его двигаться вперед. И хотя этот документ не является безупречным, он дает идеализированное представление о лучшем и более добром мире.
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Мартин Кольштедт (Martin Kohlstedt)
Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта. Юноша рос в окружении лесов Тюрингии, знаменитом «зеленом сердце» Германии. К сожалению, этот регион сегодня находится в ужасном состоянии: штормы, насекомые-вредители, засухи и, прежде всего, люди оказывают на него разрушающее воздействие. Частые полеты на концерты в отдаленные места и тысячи километров на машине, чтобы добраться до тех мест, куда нет необходимости летать, также наносят вред окружающей среде. Композитор прекрасно осознает свою ответственность и делает все возможное, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на природу, оптимизировать логистику и ежедневно пересматривать значение своей «культурной миссии». Недавно Мартин объявил о старте экологического проекта, идея которого зародилась больше 20 лет назад. Под руководством Кольштедта добровольцы будут высаживать лес на выкупленном участке земли: по одному саженцу за каждый проданный билет на концерт композитора. В будущем вырастут не только тысячи деревьев, но и увеличится сам участок, на котором они посажены.
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Алессандро Мартире (Alessandro Martire)
Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Весной 2020 года Алессандро выпустил альбом Share the World, записанный с участием музыкантов Cinema and Game Music Orchestra. Новая работа композитора наполнена впечатлениями и эмоциями от поездок по миру, с помощью которого он делится с миром теплом, оптимизмом и надеждой на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня. Кроме того, популярный телеканал National Geographic выбрал заглавное произведение альбома в качестве саундтрека к празднованию полувекового юбилея Дня Земли, события под эгидой ООН, призванного побудить людей внимательнее относиться к хрупкой и уязвимой окружающей среде нашей планеты.
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Эйнар Селвик (Einar Selvik)
Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. За анимистическим уклоном творчества Эйнара стоят вполне реальные цели — вернуть историческую справедливость по отношению к народам Севера и воспитать в людях бережное отношение к природе как источнику жизни на Земле. Для этого он транслирует свои идеи через множество современных медиа-каналов, в числе которых авторская музыка, исторические лекции, воркшопы по игре на древнескандинавских инструментах, саундтреки к сериалу «Викинги» и даже видеоиграм, таким как Assassin’s Creed Valhalla.
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Алексис Френч (Alexis Ffrench)
У знаменитого своим изысканным сочетанием неоклассики с элементами черной музыки Алексиса Френча грандиозные амбиции — этот необыкновенный пианист и композитор с тонким чувством стиля стремится доставить радость миру смутных времен, изменить отношение людей к классической музыке, сделав ее более демократичной и актуальной. Ради этой высокой цели весной 2020 года британец выпустил свой дебютный альбом Dreamland, который спустя полгода был издан в делюкс-версии. Помимо прочих работ в него вошла пьеса Walk With Us, которую композитор приурочил к движению Black Lives Matter, тем самым высказав солидарность с мировой борьбой за социальную справедливость. По словам музыканта, совместные действия людей в стремлении к более справедливому обществу положили начало мощной «коалиции совести», и он гордится тем, что предоставил этому благому начинанию музыкальный голос. Все вырученные от прослушивания и продажи пьесы средства Алексис направит в фонд Black Lives Matter.
Подробнее о композиторе в альманахе
Макс Рихтер (Max Richter)
Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Одной из таких стал его новый студийный альбом Voices, вдохновленный Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями. Над ним композитор трудился целых десять лет! Для участия в амбициозном проекте Рихтер пригласил людей со всего мира зачитать текст Всеобщей декларации прав человека на фоне своей музыки, в записи которой был задействован «перевернутый» оркестр. По мнению Макса, человек сегодня живет в чрезвычайно сложное время, и, оглядываясь на мир, который он сотворил, легко ощущать безнадежность или гнев. Но так же как проблемы, причиной которых является он сам, так и их решения находятся в пределах его влияния, и Всеобщая декларация прав человека — это то, что заставляет его двигаться вперед. И хотя этот документ не является безупречным, он дает идеализированное представление о лучшем и более добром мире.
Подробнее о композиторе в альманахе
Мартин Кольштедт (Martin Kohlstedt)
Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта. Юноша рос в окружении лесов Тюрингии, знаменитом «зеленом сердце» Германии. К сожалению, этот регион сегодня находится в ужасном состоянии: штормы, насекомые-вредители, засухи и, прежде всего, люди оказывают на него разрушающее воздействие. Частые полеты на концерты в отдаленные места и тысячи километров на машине, чтобы добраться до тех мест, куда нет необходимости летать, также наносят вред окружающей среде. Композитор прекрасно осознает свою ответственность и делает все возможное, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на природу, оптимизировать логистику и ежедневно пересматривать значение своей «культурной миссии». Недавно Мартин объявил о старте экологического проекта, идея которого зародилась больше 20 лет назад. Под руководством Кольштедта добровольцы будут высаживать лес на выкупленном участке земли: по одному саженцу за каждый проданный билет на концерт композитора. В будущем вырастут не только тысячи деревьев, но и увеличится сам участок, на котором они посажены.
Подробнее о композиторе в альманахе
Cicada
Cicada — один из ведущих коллективов Азии в жанре современной классической музыки. В арсенале камерного ансамбля с Тайваня — скрипки, виолончель, фортепиано и акустическая гитара. Кроткие, надрывные пьесы Cicada о взаимоотношениях человека с природой и друг с другом цепляют с первых нот, невольно заставляют сопереживать лирическим героям и рисуют в сознании красочные образы. Для вдохновения и эффекта полного погружения в материал перед каждой записью альбома участники ансамбля отправляются в поход. Лесная дорога, плавающие в море облаков скалы и гало, изгибы левого и правого горизонта, зеленые тропы на пересечении корней деревьев и расщелин в камнях, заснеженная необитаемая долина — вот лишь некоторые источники вдохновения для новых произведений тайваньского неоклассического ансамбля. Все, что переживают его участники в условиях дикой природы, отражается и в их музыке.
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