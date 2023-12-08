Композиторы, без которых невозможно представить скандинавскую неоклассику

С незапамятных времен люди пытаются объяснить феномен скандинавской музыки и понять ее глубинное сходство с не менее загадочной русской душой. Кто-то среди общих черт отмечает мрачность, насыщенность и неторопливость, кто-то — холодность и меланхоличное настроение. В созерцательных и медитативных мотивах нордических композиторов сокрыты эскапистская энергетика бескрайних пустошей, манящая таинственность, неописуемый восторг от величественной красоты природы.
Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds)
Этот застенчивый исландец многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок.
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Эйнар Селвик (Einar Selvik)
Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. В дополнение к роли фронтмена своего главного проекта Эйнар Селвик сочиняет сольные акустические номера под аккомпанемент древнескандинавских инструментов, таких как кравик-лира, тальхарпа и козий рог.
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Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir)
Хильдур Гуднадоттир — исландская виолончелистка, лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми», World Soundtrack Awards и SCL Awards, номинант «Оскар», «Грэмми» и BAFTA, автор музыки к триллеру «Стронг-Айленд» Янса Форда, другим фильмам и сериалам, в числе которых нашумевший «Чернобыль». Ее соло звучит в фильмах «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту, «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнева. На счету артистки несколько сольных альбомов и сотрудничество с такими музыкантами, как Hauschka, múm и Нико Мьюли. Особое место в дискографии Хильдур занимает саундтрек к библейской драме «Мария Магдалина» и альбом «Tu Non Mi Perderai Mai», созданные в соавторстве со знаменитым соотечественником Йоханом Йоханнсоном.
Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson)
Людвиг Йоранссон — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми»-2019 Childish Gambino. В прошлом году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, в этом — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America.
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Ульвюр Эльдьяудн (Ulfur Eldjarn)
Ульвюр Эльдьяудн — исландский композитор, участник электронной группы Apparat Organ Quartet. В сольной ипостаси музыкант питает слабость к аналоговым синтезаторам и классическим инструментам, объединяя эстетику раннего синти-попа со струнными аранжировками. Его произведения — это синтез вокодерного роботизированного вокала в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующего краут-рокового моторик-бита и устремленных ввысь оптимистичных мотивов, отсылающих к фантастическим мирам Айзека Азимова и вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты».
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Йохан Йоханнссон (Jóhann Jóhannsson)
Йохан Йоханнссон был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора десять сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму “Вселенная Стивена Хокинга“ был номинирован на “Оскар“, BAFTA, “Грэмми“ и удостоен премии “Золотой Глобус“.
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Йеспер Кюд (Jesper Kyd)
Йеспер Кюд — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay.
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Валгир Сигурдссон (Valgeir Sigurðsson)
Валгир Сигурдссон — композитор из Рейкьявика, основатель творческого коллектива и лейбла Bedroom Community вместе с Нико Мьюли и Беном Фростом, лауреат премии Iceland Music Awards. Валгир известен сотрудничеством с Björk над ее саундтреком к фильму «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля в 2000 году. Захватывающая звуковая вселенная композитора стирает границы между современной классической и электронной музыкой. Среди его наиболее известных работ для театра и кино — саундтреки к постановкам хореографов Фалька Рихтера, Роберта Уилсона, Марсельского национального балета, политическому триллеру «Приемлемая потеря» (An Acceptable Loss) режиссера Джо Чаппелля, а также «Маленькая Москва» (Little Moscow) и «Деревня» (The County) Гримура Хаконарсона.
Стен Эрланд Эрмундстад (Sten Erland Hermundstad)
Стен Эрмундстад — один из самых загадочных и таинственных композиторов-неоклассиков. Его музыка, словно оголенный нерв – трогательная, пронзительная и порой бесконечно грустная. Стен усиливает эффект от своих и без того душещипательных мелодий оригинальным принципом обработки звуки. На его записях пианино будто «воет»: звук запирает, плывет, искажается. Складывается ощущение, будто слушаешь раритетную запись 30-40-х годов. В его репертуаре не только собственные произведения, но и малоизвестные норвежские народные песни в инструментальной интерпретации.
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múm
Загадочная Исландия. Сказочная страна. И столь же удивительными являются представители ее музыкального сообщества, которые через звуки раскрывают миру красоту и гармонию своей родины. Коллектив múm давно стал олицетворением этой скандинавской страны, так же как певица Björk и группа Sigur Rós. Их музыка — завораживающая, тонкая экспериментальная смесь интеллигентной шумовой электроники, полной гаммы всевозможных духовых, клавишных, струнных инструментов и отголосков потусторонних миров с обволакивающим, мягким вокалом.
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