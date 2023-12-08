Композиторы, без которых невозможно представить скандинавскую неоклассику

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson)

Людвиг Йоранссон — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми»-2019 Childish Gambino. В прошлом году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, в этом — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America.

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