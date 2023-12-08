Самые выдающиеся итальянские неоклассики

Италия исторически является колыбелью европейской цивилизации, а светская музыка с незапамятных времен находится под влиянием композиторской школы Апеннинского полуострова. Уважая достижения великих предшественников, современные авторы продолжают поиски новых звуковых средств и соединяют средства выразительности музыкального авангарда с жанровыми формами и приемами музыки прошлых лет. Их творчеству традиционно присущи особая чувственность и мелодизм, без которых невозможно представить итальянскую музыку.
Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi)
Людовико Эйнауди вне всяких сомнений – один из самых видных представителей неоклассики. Итальянский композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Ему принадлежит авторство 20 с лишним номерных альбомов, а также саундтреки к фильмам Даррена Аронофски и Ксавье Долана. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».
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Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini)
Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings.
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Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia)
Выпускник Миланской консерватории Роберто Каччапалья — ревностный сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве. Он находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии.
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Алессандро Мартире (Alessandro Martire) Алессандро Мартире — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Своими проникновенными мелодиями Алессандро затрагивает самые потаенные уголки души аудитории, словно старый добрый друг.
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Джованни Алеви (Giovanni Allevi)
О таких людях принято говорить: человек-оркестр. Джованни Алеви — удивительно продуктивный, разноплановый музыкант, пианист, дирижер и даже писатель. Один из самых влиятельных деятелей искусств в современной Италии. Его вклад в современную классическую музыку в разное время лично оценили Папа Франциск и Папа Бенедикт XVI. Алеви показывает удивительную продуктивность. Практически каждый год – новый альбом, новая программа, смежные проекты. За свою карьеру Джованни попробовал себя во множестве разных стилей: произведения для мужского хора, опера, минимализм, околоджазовые зарисовки, трибьют и даже этническая музыка.
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Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti)
В итальянской прессе Стефано Гуццетти называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано.
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Эцио Боссо (Ezio Bossо)
Эцио Боссо — один из самых одаренных итальянских музыкантов своего поколения. Он получил блестящее музыкальное образование в Вене и Турине и уже в 16 лет начал карьеру пианиста в разных европейских оркестрах, выступал в разных уголках мира как солист и дирижер. Свой студийный дебют “12 Rooms“ композитор выпустил только в 2015 году. Боссо также является автором музыки ко многим фильмам, в числе которых “Я не боюсь“ Габриэле Сальватореса, которая принесла ему широкую известность.
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Бруно Бавота (Bruno Bavota)
Бруно Бавота старается сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Композитор действует по принципу «меньше романтичного мелодизма, больше смелых экспериментов». Окруженный множеством навесных педалей, эффектов и процессоров во время своих выступлений он порой полагается на чистую импровизацию. Зачастую Бруно создает музыку в режиме реального времени, что делает шоу итальянца интригующими и непредсказуемыми.
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Федерико Альбанезе (Federico Albanese)
В своей музыке Федерико Альбанезе искусно совмещает классическую музыку, поп-гармонии и психоделию. Секрет успеха его сольных альбомов скрыт в долгом поиске, через который он пришел к академической музыке. Композитор перепробовал себя во многих жанрах: играл в рок-группах, сочинял камерный инди-поп и классический кроссовер в рамках проекта La Blanche Alchemie с Джессикой Эйнауди, работал в кино, рекламе и даже на телевидении. Сегодня итальянец симпатизирует современной джазовой сцене и, вполне возможно, уже в скором будущем проявит себя в кардинально новом амплуа.
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